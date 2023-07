Tour de France 2023, a Pogacar l’ultimo tappone, Vingegaard in trionfo. Ciccone maglia a pois

La classifica generale era già decisa, ma in ogni caso non è mancato lo spettacolo nella ventesima e penultima tappa del Tour de France 2023. Sul traguardo di Le Markstein ad imporsi è Tadej Pogacar. Rabbia, voglia di rivalsa, orgoglio per lo sloveno della UAE Emirates che ha riscattato le delusioni dei giorni precedenti. Gioia anche per Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) che difende la sua leadership e domani porterà a casa la seconda Grande Boucle in quel di Parigi.

Prima parte di gara scoppiettante che ha sorriso all’Italia: una super Lidl-Trek è stata perfetta in chiave Giulio Ciccone e l’azzurro ha risposto da protagonista, andando a prendersi i punti importantissimi in chiave Maglia a Pois, assicurandosi il successo nella classifica degli scalatori.

Davanti si è formato un gruppetto con lo stesso Ciccone, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Thomas Pidcock (Ineos-Grenadiers), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Chris Harper (Team Jayco Alula) e Maxim Van Gils (Lotto-Dstny), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Kevin Vermaerke (dsm-firmenich) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost). Scatenato Pinot, che ha provato in tutti i modi a lasciare il segno, ma la UAE Emirates ha dettato il passo non lasciando spazio ai fuggitivi.

La situazione è andata a risolversi sull’ultimo GPM: Col du Platzerwasel. Tadej Pogacar ha attaccato con Jonas Vingegaard alla ruota, a raggiungerli un super Felix Gall. Nel successivo tratto di falsopiano sono rientrati anche i gemelli Simon ed Adam Yates, ormai certo del podio in classifica generale. Volata ristretta tra i cinque che ha visto Pogacar battere Gall, Vingegaard e i due gemelli.

Foto: Lapresse