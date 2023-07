Quanti soldi ha guadagnato Giulio Ciccone con la maglia a pois? Montepremi e cifre per il miglior scalatore

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia a pois al Tour de France 2023. Il ciclista italiano si è imposto nella speciale classifica riservata ai migliori scalatori alla Grande Boucle, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. L’abruzzese ha chiuso i conti nel corso della ventesima e penultima tappa, legittimando il vantaggio nei confronti dell’austriaco Felix Gall e del danese Jonas Vingegaard con una fuga da lontano, proprio come quella inscenata mercoledì sulle Alpi.

Giulio Ciccone ha vinto la graduatoria dei GPM come era riuscito a fare nel 2019 al Giro d’Italia e ora potrebbe pensare alla leggendaria tripletta: manca soltanto la Vuelta per scrivere una pagina di storia del ciclismo. Il portacolori della Trek-Lidl ha portato a casa una delle maglie più iconiche, prestigiose, amate e ambite nel panorama del pedale, osannata a ogni passaggio sulle strade transalpine. Si tratta dell’unica gioia per il Bel Paese in questa edizione del Tour de France.

L’azzurro ha raggiunto un risultato decisamente rimarchevole dal punto di vista agonistico, ma quanti soldi ha guadagnato Giulio Ciccone vincendo la maglia a pois? Il montepremi è abbastanza interessante, visto che stiamo parlando di 33.600 euro: 25.000 euro per il primato in classifica, 1.800 euro complessivi per i giorni trascorsi con indosso il simbolo del primato, gli altri sono relativi ai singoli passaggi sui vari gran premi della montagna. Di seguito lo specchietto dettagliato di quanti soldi ha guadagnato Giulio Ciccone con la maglia a pois, suddiviso con le varie cifre relative ai singoli premi economici.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO GIULIO CICCONE CON LA MAGLIA A POIS

PRIMO CLASSIFICATO CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS): 25.000 euro

GIORNI IN MAGLIA A POIS: 6×300 = 1.800 euro

PRIMI POSTI PRIMA CATEGORIA: 5×650 = 3.250 euro

PRIMI POSTI SECONDA CATEGORIA: 5×500 = 2.500 euro

PRIMI POSTI TERZA CATEGORIA: 2×300 = 600 euro

TERZI POSTI HORS CATEGORIA: 1×300 = 300 euro

TERZI POSTI PRIMA CATEGORIA: 1×150 = 150 euro

TOTALE: 33.600 euro

Foto: Lapresse