Tour de France, Giulio Ciccone ha vinto la magia a pois! Re degli scalatori 31 anni dopo ‘El Diablo’ Chiappucci

Giulio Ciccone ha firmato la sua personale impresa e ha conquistato la prestigiosa, amata, iconica maglia a pois al Tour de France. Il ciclista italiano ha conquistato la classifica che premia il miglior scalatore alla Grande Boucle, la corsa a tappe più importante al mondo. L’abruzzese ha matematicamente raggiunto l’obiettivo nel corso della ventesima e penultima tappa, una frazione di 134 km da Belfort a Le Markstein. L’alfiere della Trek-Lidl ha chiuso matematicamente i conti sui Vosgi, alla vigilia della passerella conclusiva di Parigi.

Il 28enne si era presentato alla partenza con un bottino di 88 punti e un vantaggio di sei lunghezze nei confronti dell’austriaco Felix Gall e sette sul danese Jonas Vingegaard. L’avvio della frazione odierna è stato molto rognoso e i suoi compagni di squadra sono stati bravi nel contenere i primi attacchi di giornata, pilotandolo poi nel cruciale sprint sul Ballon d’Alsace, un GPM di seconda categoria che metteva in palio cinque punti per chi transitava in testa. Ciccone riesce nel suo intento e poi fa partire la fuga insieme. Felix Gall e Jonas Vingegaard si disinteressano, l’azzurro ha così il via libera: primo su Col de la Croix de Monats e sul Col de Grosse Pierre, altri due GPM di seconda categoria. Ormai la missione è compiuta e sul Col de la Schlucht (terza categoria, 2 punti per il primo) chiude matematicamente i conti, transitando al comando ed esultando in maniera sfrenata. Ora ha un margine di 23 punti su Gall quando ne restano soltanto 21 sul piatto.

Giulio Ciccone ha così riportato la maglia a pois in Italia dopo 31 anni. L’ultimo a riuscirci fu Claudio Chiappucci nel 1991 e nel 1992, ma va ricordato che il ribattezzato Diablo in quelle edizioni era in lotta anche per la classifica generale, chiudendo al terzo e al secondo posto. L’abruzzese concluderà con circa un paio di ore di distacco da Jonas Vingegaard. In precedenza ci erano riusciti Giovanni Battaglin (1979), Giancarlo Bellini (1976), Imerio Massignan (1960 e 1961), Gastone Nencini (1957), Fausto Coppi (1952 e 1949), Gino Bartali (1948 e 1938), Pierre Brambilla (1947), Michele Gordini (1927), Ottavio Bottecchia (1924 e 1925).

Giulio Ciccone aveva già conquistato la palma di miglior scalatore al Giro d’Italia nel 2019 e ora ha messo nel mirino un obiettivo che sarebbe storico: conquistare la classifica dei GPM in tutti i tre Grandi Giri. A questo punto manca soltanto la Vuelta di Spagna… Soltanto due corridori nella storia sono riusciti a firmare la tripletta in carriera: lo spagnolo Federico Bahamontes e il colombiano Luis Herrera

Foto: Lapresse