DIRETTA F1, GP Ungheria 2023 LIVE: Ferrari non pervenuta, Hamilton beffa Verstappen e si prende la pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA

COME CAMBIANO LE QUALIFICHE DI F1 OGGI: LA NOVITA’ DEL TYRES ALLOCATION

17.10 Si chiudono qui queste vibranti qualifiche del GP di Ungheria! Hamilton torna in pole con la n°104 della sua carriera, Max beffato, Ferrari lontana. Ci sarà da divertirsi domani. Grazie per la cortese attenzione!

17.08 Ancora un risultato non eccezionale per Perez, solo nono, mentre Russell ha chiuso 18° già nella Q1. Domani ci attende una gara davvero interessante per molti piloti…

17.06 Ferrari davvero deludente a Budapest. Leclerc non va oltre la sesta posizione, alle spalle di Piastri e persino di Zhou, mentre Sainz è addirittura 11°. La pista magiara doveva essere una bella chance per la Rossa…

17.04 CHE POLE DI HAMILTON!! Il Re Nero torna in prima posizione dopo Jeddah 2021 e beffa Verstappen per 3 millesimi, ottimo anche Norris, terzo a 85!

17.02 RIEPILOGO TEMPI Q3

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.609 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.003 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.085 5

4 Oscar PIASTRI McLaren+0.296 6

5GuanyuZHOUAlfa Romeo+0.362 6

6 Charles LECLERC Ferrari+0.383 6

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.425 6

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.426 6

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.436 6

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.577 6

17.00 ARRIVA HAMILTON ED è POLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 MILLESIMI SU MAX!!!!!!!!!

16.59 Male Leclerc nel T3 che rimane indietro ed è quarto. Verstappen non migliora, Piastri sì che è quarto, Norris manca la pole per 82 millesimi!!!!!!!!

BANDIERA A SCACCHI SI CHIUDE LA Q3! Leclerc migliora nel T1, si conferma nel T2

-1 minuto: i piloti scaldano le gomme e sono pronti a lanciarsi. Qualcuno sarà in grado di andare all’attacco della pole di Max?

-2 minuti: escono nell’ordine Hulkenberg, Perez e Verstappen, poi via via tutti gli altri

-3 minuti: vedremo chi uscirà per primo per andare a caccia della pole e, nel caso, evitare i rischi di una bandiera gialla…

-4 minuti: tutti di nuovo ai box, pronti per l’ultimo tentativo

-5 minuti: Verstappen mette le cose in chiaro e si candida alla pole, contando che nel T2 non ha fatto il record e può ancora migliorare…

-6 minuti: Hamilton secondo! 126 millesimi per il Re Nero! Leclerc solo sesto a 545 millesimi…

-7 minuti: Norris chiude in 1:16.904 ed è primo! Alonso a 139 millesimi, Leclerc quarto a 253, ma arriva Verstappen e si mette al comando con 292 millesimi di vantaggio

-8 minuti: Perez 27.9 nel T1, arriva al T2 in 27.4, chiude in 1:17.142

-9 minuti: Verstappen è in azione, attende di entrare per ultimo Hamilton. Perez si lancia per il primo giro.

-10 minuti: entrano in pista anche Norriss, Bottas, Leclerc e Zhou

-11 minuti: Perez di nuovo è il primo ad uscire, non vuole correre rischi, ora Alonso.

16.48 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q3!!

16.47 Ci siamo, tra 60 secondi si parte!

16.45 Pochi istanti e si parte con la Q3 con le gomme Soft. Max Verstappen è il favorito, ma occhio a Norris e Hamilton!

16.43 Clamorosa eliminazione di Sainz nella Q2| Lo spagnolo manca il passaggio per 2 millesimi su Alonso e 3 su Zhou… Leclerc a fatica è sesto. Ferrari meno brillante del previsto a Budapest per ora…

16.41 RIEPILOGO TEMPI Q2

1 Lando NORRIS McLaren1:17.328 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.099 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.219 4

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.235 4

5 Oscar PIASTRI McLaren+0.243 4

6 Charles LECLERC Ferrari+0.252 4

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.324 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.347 4

9GuanyuZHOUAlfa Romeo+0.372 4

10 Fernando ALONSO Aston Martin+0.373 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.375 4

12 Esteban OCON Alpine+0.513 5

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.674 5

14 Lance STROLL Aston Martin+0.816 4

15 Pierre GASLY Alpine+0.889 5

16.39 Hulkenberg quinto, Hamilton secondo! Sainz rimane nono a 375 millesimi, rischia lo spagnolo! Leclerc arriva ora ed è sesto! Eliminato Sainz!! Per 2 millesimi contro Alonso!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2!! Hamilton 28.2 nel T1, Sainz 28.0, Ricciardo 28.1

-1 minuto: ora si lanciano tutti gli altri. Leclerc e Sainz sono ottavo e nono. Norris rimane fermo ai box. Chi arriverà alla Q3?

-2 minuti: Verstappen si lancia e chiude in 1:17.547 a 219 millesimi da Norris! Che tempo per l’inglese!

-4 minuti: per evitare problemi, Verstappen è già in pista da solo. L’olandese deve piazzare un tempo per qualificarsi…

-5 minuti: Perez si rilancia ma non migliora. Ora tutti ai box per l’ultimo tentativo. Al momento eliminati Bottas, Ricciardo, Gasly, Stroll e Verstappen!

-6 minuti: Bottas non replica l’ottimo tempo del Q1 e rimane 11°. Ferrari che rimangono a rischio taglio. Verstappen ai box pronto a tornare in scena

-7 minuti: attenzione! Cancellato per track limits il tempo di Verstappen. Norris al comando in 1:17.28 con 243 millesimi su Piastri, poi Perez, Alonso, Hamilton, Zhou, Leclerc e Sainz

-8 minuti: Sainz chiude in terza posizione a 609 millesimi, ma Norris secondo a 32 lo scalza. Leclerc è lui ora quarto a 581

-9 minuti: 1:17.296 per Verstappen che vola in vetta con 379 millesimi su Perez.

-10 minuti: Stroll si ferma a 186 millesimi da Perez. Ora partono i giri veloci di Verstappen e Ferrari.

-11 minuti: Perez chiude in 1:17.675, ora si lanciano tutti gli altri. Ocon è secondo a 4 decimi esatti

-12 minuti: Verstappen entra in azione, ora tocca alle due Ferrari.

-13 minuti: Perez si lancia per primo, mentre tutti gli altri sono ancora fermi ai box…

-14 minuti: Perez e Ocon sono i primi a scendere in pista, poi Stroll.

16.25 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!

16.24 Pochi istanti e si parte con la Q2. Ora si girerà con le medie!

16.23 RIEPILOGO TEMPI Q1

1GuanyuZHOUAlfa Romeo1:18.143 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.175 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.217 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.250 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.297 2

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.321 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.434 2

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.437 2

9 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.552 2

10 Lando NORRIS McLaren+0.554 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.600 3

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.632 2

13 Lance STROLL Aston Martin+0.639 2

14 Esteban OCON Alpine+0.711 3

15 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.763 3

16 Alexander ALBON Williams+0.774 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.776 3

18 George RUSSELL Mercedes+0.884 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.063 2

20 Logan SARGEANT Williams+1.105 2

16.21 Russell ha aspettato troppo nella ripartenza, si è lasciato passare da troppi avversari ed è finito nel traffico. Errore tattico davvero incredibile!

16.19 ELIMINATI: Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen e Sargeant. Clamoroso!!

BANDIERA A SCACCHI. SI CHIUDE LA Q1! Andiamo a vedere gli ultimi tempi. Verstappen sale in seconda posizione a 175 millesimi, Hamilton settimo a 434. Clamoroso!!!!!!!! Russell eliminato!! 18°!!!!!!!!!

-1 minuto: Hamilton si rilancia per strappare la qualificazione alla Q2. Verstappen vola nel T2 con il nuovo record.

-2 minuti: Sainz sale al terzo posto a 250 millesimi da Zhou, Hamilton rimane 17° e deve qualificarsi

-3 minuti: Perez vola al comando in 1:18.360 ma Zhou lo sorpassa subito!! 1:18.143! Leclerc terzo a 297 millesimi si salva per ora!

-4 minuti: tornano in pista le Ferrari per provare a qualificarsi. Leclerc al momento sarebbe eliminato. Zhou si lancia ed è record nel T1! Alfa Romeo on fire!

-5 minuti: Gasly record nel T1, migliora anche nel T2, si porta in seconda posizione a 85 millesimi!! Ocon quinto a 196

-6 minuti: Ferrari a rischio, Sainz è 11°, Leclerc 15°

-7 minuti: Norris migliora ed è quarto a 215 millesimi da Bottas. Sainz fa segnare i suoi migliori parziali e sale in ottava posizione a 404 millesimi. Leclerc torna ai box lamentandosi parecchio. Intanto Verstappen è primo in 1:18.658 con soli 117 millesimi su Bottas.

-8 minuti: Leclerc chiude un giro ma non migliora il suo tempo e rimane 11° Sainz 16°.

-9 minuti: Perez record nel T2 ma si ferma a 26 millesimi da Bottas che si rilancia, migliora il tempo del messicano nel T2 e migliora ancora! 1:18.775!

-10 minuti: Gasly sale in nona posizione e fa arretrare entrambe le Ferrari. Albon è ottavo, Sargeant 12°. Sainz è fuori al momento…

-11 minuti: Hamilton fa segnare il suo primo crono in terza posizione a 366 millesimi, Russell lo scalza e si ferma a 211. Sainz 13° subito a rischio

-12 minuti: Verstappen secondo a 74 millesimi, poi Piastri, Leclerc 7° a 596 millesimi, Sainz 10° a 975

-13 minuti: Norris si mette in seconda posizione a 60 millesimi, ma ora è Bottas al comando in 1:18.818!

-14 minuti: Ocon chiude il primo giro in 1:19.658 ma Perez lo supera in 1:19.592, Gasly terzo a 535 millesimi

-15 minuti: i piloti si stanno lanciando per il primo giro! Vedremo quale sarà il tempo di riferimento di questa Q1

-16 minuti: alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione. Ora vedremo se si riuscirà a chiudere la sessione con un sol set di gomme oppure qualcuno opterà per il pit-stop!

-17 minuti: subito tutti in pista per sfruttare al massimo la sessione con le gomme hard

16.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA Q1!!!!!!!!!!

15.58 Pochi istanti e si parte. Non abbiamo parlato dell’Aston Martin? Per il momento la vettura inglese appare leggermente più indietro rispetto alle rivali. Sarà davvero così?

15.56 Meno sorrisi in casa Ferrari. Oltre 3 decimi di gap nella FP3 con un T2 molto difficile con una SF-23 che scappa troppo a livello di retrotreno. Leclerc e Sainz troveranno il guizzo?

15.54 In casa Mercedes c’è di nuovo fiducia dopo un venerdì complicato. Hamilton ha fatto segnare il miglior crono della FP3, per cui la prima fila non è una utopia, anzi..

15.52 Attenzione alla McLaren! Nella FP3 Lando Norris ha piazzato un buon 5° tempo, ma con gomme medie. L’inglese è on fire dopo Silverstone e cercherà di brillare anche oggi. Al momento Piastri appare leggermente più indietro…

15.50 Iniziamo l’avvicinamento alla Q1. Il solito chiaro e ovvio favorito sarà Max Verstappen, con una Red Bull eccellente anche a Budapest. Anzi, nelle simulazioni di passo gara della FP3 ha letteralmente volato con un secondo di margine su tutti.

15.47 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri:

– In 16 occasioni (43,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 6 occasioni (16,2%) il vincitore è partito dalla seconda posizione.

– In 9 occasioni (24,3%) il vincitore è partito dalla terza piazza.

– Solamente quattro volte il vincitore non è scattato dalle prime due file.

15.44 Guardando alle pole position, Lewis Hamilton è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021. Comprendendo il veterano inglese, sono quattro i piloti attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Budapest. A Lewis si aggiungono Fernando Alonso (2003, 2009), Max Verstappen (2019) e George Russell (2022).

15.41 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in ben 11 occasioni. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con il già citato Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Kimi Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011). La Ferrari ha ottenuto 7 affermazioni, tante quante quelle della Williams. Infine, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche Mercedes (5 volte), Red Bull (3) e Alpine (1).

15.38 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche, facciamo un po’ di storia del GP di Ungheria. Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Dunque il britannico domenica avrà un’altra possibilità di diventare il primo uomo di sempre in grado di conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Il trentottenne inglese avrebbe potuto riuscirci già in Gran Bretagna, ma ha dovuto riporre i suoi propositi di gloria. In terra magiara, invece, il Re Nero potrebbe spingersi dove nessuno si è ancora addentrato nella storia della F1. Oltre a Lewis, ci sono altri quattro piloti in attività ad aver già vinto all’Hungaroring. Si tratta di Fernando Alonso (2003), Daniel Ricciardo (2014), Esteban Ocon (2021) e Max Verstappen (2022).

15.35 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:17.811 20

2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.061 +0.250s 23

3 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:18.067 +0.256s 25

4 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:18.077 +0.266s 21

5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:18.082 +0.271s 19

6 63 George Russell MERCEDES 1:18.119 +0.308s 22

7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.190 +0.379s 28

8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.234 +0.423s 29

9 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.350 +0.539s 20

10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:18.489 +0.678s 24

11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:18.536 +0.725s 20

12 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:18.544 +0.733s 23

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:18.592 +0.781s 17

14 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:18.598 +0.787s 19

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:18.649 +0.838s 26

16 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:18.776 +0.965s 22

17 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:18.814 +1.003s 16

18 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:18.828 +1.017s 28

19 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.979 +1.168s 22

20 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:19.156 +1.345s 29

15.32 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 411

2 MERCEDES 203

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 181

4 FERRARI 157

5 MCLAREN MERCEDES 59

6 ALPINE RENAULT 47

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

15.29 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 255

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 156

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 137

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 121

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 83

6 George Russell GBR MERCEDES 82

7 Charles Leclerc MON FERRARI 74

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44

9 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 42

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 17

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

15.26 Siamo pronti per l’esordio del format sperimentale delle qualifiche. Ogni manche, una mescola. Nella Q1 i piloti girare con le gomme hard, nella Q2 con le medie, mentre nella Q3 la caccia alla pole sarà con le soft

15.23 Dopo la pioggia della FP1 di ieri, oggi sono il sole e il caldo a dominare la scena sulla pista magiara. Al momento la temperatura parla di 26° e asfalto di poco sotto i 50. Condizioni che domani saranno ancor più torride.

15.20 Ci attende una sessione da vivere con il cuore in gola. Max Verstappen vuole la sesta pole position consecutiva per migliorare il suo record, ma all’Hungaroring i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo!

15.18 Notizia dell’ultima ora! Il GP di Ungheria rimarrà nel calendario della F1 fino al 2032!

15.15 Buongiorno e bentornati a Budapest. Tra 45 minuti esatti prenderanno il via le attesissime qualifiche del GP di Ungheria.

Programma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Si entra nel vivo del fine settimana magiaro, con i cronometri che diventeranno protagonisti, in vista della caccia alla pole position.

Sul tracciato dell’Hungaroring, posizionato vicino a Budapest, la Q1 prenderà il via alle ore 16.00 e ci regalerà il consueto grande spettacolo. Dopo la pioggia di ieri oggi la situazione meteo non dovrebbe discostarsi dal sole e temperature estive, per cui sarà un vero e proprio “tutti contro tutti”. Come al solito il grande favorito sarà Max Verstappen che andrà a caccia della settima vittoria consecutiva.

Alle sue spalle la battaglia sarà totale. Le Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz sfideranno un Sergio Perez sempre più in difficoltà, quindi le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, senza dimenticare l’Aston Martin di Fernando Alonso e le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Come si vede, impossibile fare previsioni.

Le qualifiche del GP di Ungheria scatteranno alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno all’Hungaroring. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Alessio De Marco