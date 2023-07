LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Mohoric la spunta su Agreen, Bettiol e Trentin nei 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:23 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2023. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

17.22 Domani ultimo tappone sui Vosgi con ben 6 GPM da affrontare. Il nostro Giulio Ciccone si giocherà la maglia a pois che all’Italia manca dal 1992.

17.21 La classica dei GPM alla vigilia della tappa decisiva:

1 CICCONE Giulio 88 Lidl – Trek

2 GALL Felix 82 AG2R Citroën Team

3 VINGEGAARD Jonas 81 Jumbo-Visma

4 POWLESS Neilson 58 EF Education-EasyPost

5 POGAČAR Tadej 49 UAE Team Emirates

6 YATES Simon 40 Team Jayco AlUla

7 JOHANNESSEN Tobias Halland 38 Uno-X Pro Cycling Team

8 HINDLEY Jai 31 BORA – hansgrohe

9 KWIATKOWSKI Michał 30 INEOS Grenadiers

10 WOODS Michael 28 Israel – Premier Tech

17:20 Classifica generale che non subisce variazioni, con Jonas Vingegaard leader per dispersione. Il danese della Jumbo-Visma vanta oltre 7 minuti sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

1 – VINGEGAARD Jonas TJV 75:49:24 –

2 – POGAČAR Tadej UAD 7:35 –

3 – YATES Adam UAD 10:45 –

4 – RODRÍGUEZ Carlos IGD 12:01 –

5 – YATES Simon JAY 12:19 –

6 – BILBAO Pello TBV 12:50 –

7 – HINDLEY Jai BOH 13:50 –

8 – GALL Felix ACT 16:11 –

9 – KUSS Sepp TJV 16:49 –

10 – GAUDU David GFC 17:57 –

17:18 Terminano le fatiche giornaliere anche per il gruppo maglia gialla e maglia a pois. Domani occhi puntati sull’ultimo tappone di questo Tour de France, con il nostro Giulio Ciccone che si giocherà l’ambita maglia dedicata agli scalatori.

17:15 Gruppo maglia gialla che transita ora sotto il cartello dei -2 km.

LA TOP TEN DELLA 19ESIMA TAPPA

1- Matej Mohoric (SLO, Bahrain-Victorious)

2- Kasper Asgreen (NOR, Soudal-Quick Step) s.t.

3- Ben O’Connor (AUS, AG2R Citroen Team) a 4 secondi

4- Jasper Philipsen (BEL, Alpecin-Deceunink) a 39 secondi

5- Mads Pedersen (DEN, Lidl-Trek) s.t.

6- Christopher Laporte (FRA, Jumbo-Visma) s.t.

7- Luka Mezgec (SLO, Team Jayco) s.t.

8- Alberto Bettiol (ITA, EF) s.t.

9- Matteo Trentin (ITA, UAE Team Emirates) s.t.

10- Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) s.t.

17:09 Back-to-back di Asgreen che sfuma sul più bello, a causa della rimonta spaziale dello sloveno. Mohoric in lacrime, la vittoria è dedicata indubbiamente al compianto Gino Mader.

17:07 Colpo di reni perfetto dello sloveno, che regala la terza vittoria alla Bahrain-Victorious. Seconda piazza beffarda per Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), terzo Ben O’Connor (AG2R Citroen Team).

LA SPUNTA MOHORIC!

17:05 Sarà fotofinish tra Asgreen e Mohoric. I due tagliano il traguardo praticamente all’unisono, ci sarà bisogno di attendere anche perchè nessuno ha osato esultare.

17:04 Ben O’Connor cerca di anticipare la volata partendo a 500 metri dall’arrivo.

ULTIMO KM

17:03 2 km al traguardo di Poligny. Ci avviciniamo alla conclusione di questa tappa vissuta a velocità folli dal primo all’ultimo metro.

17:02 La stanchezza affiora sui volti del gruppo maglia verde. Ai -4 km possiamo dire che la vittoria di tappa sarà una questione riservata ai tre fuggitivi.

17:00 Cresce ancora il vantaggio del trio di testa. Margine che sfonda per la prima volta i trenta secondi quando si iniziano a scorgere le case di Poligny.

16:58 Davvero ben assortito il terzetto al comando. Asgreen (DEN), Mohoric (SLO) ed O’Connor (AUS) continuano ad alternarsi nei cambi e conservano un margine di 26 secondi quando mancano 7 km al traguardo.

16:56 Gruppo maglia gialla che paga quasi 10 minuti. Nonostante la questione trionfo finale sia già ampiamente chiusa in favore di Jonas Vingegaard, i big della classifica generale e di quella dedicata agli scalatori hanno preferito risparmiare energie in vista di domani.

16:55 10 km alla conclusione di questa diciannovesima tappa. Da qui al traguardo sempre un leggero falsopiano in salita.

16:53 Scarsa collaborazione tra gli inseguitori. Cresce il margine dei tre fuggitivi, che vantano ora 30 secondi sul gruppo maglia verde.

16:51 A Bettiol, Trentin, van der Poel e Zimmermann, si sono aggiunti infatti Laporte (FRA), Philipsen (BEL), Pidcock (GBR) e Mezgec (SLO).

16:50 Finale entusiasmante, come accaduto in gran parte delle tappe di questo Tour de France 2023. Tutto ancora da decidere, con il terzetto di testa composto da Kasper Asgreen (DEN), Matej Mohoric (SLO), e Ben O’Connor (AUS), che deve difendere 15 secondi di margine su 8 inseguitori.

16:48 15 km al traguardo di Poligny. Foratura intanto per Barguil. Anche per il francese si esauriscono qui le chance di vittoria.

16:46 Impressionante l’azione di Zimmermann. Il tedesco si riporta sul terzetto degli inseguitori con uno sforzo clamoroso.

16:45 Van der Poel raggiunge i due azzurri. Margine dei battistrada che scende a 16 secondi quando mancano 17 km.

16:44 Ci provano Alberto Bettiol e Matteo Trentin. I due italiani evadono dal gruppetto degli inseguitori e partono alla caccia del terzetto di testa.

16:43 Ritmi sempre elevatissimi. Testa della corsa che transita ai -20 km. Per Kasper Asgreen (DEN), Matej Mohoric (SLO) e Ben O’Connor (AUS) vantaggio di 24 secondi sul gruppo maglia verde.

16:41 Caduta senza conseguenza per Corbin Strong. Per l’alfiere dell’Israel-Premier Tech terminano qui i sogni di gloria.

16:38 24 corridori all’inseguimento dei tre fuggitivi. Margine che cresce grazie a questa rapidissima discesa. Il gruppo maglia verde deve recuperare circa 35 secondi.

16:36 GPM di terza categoria vinto da Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) dinanzi a Ben O’Connor (AG2R Citroen Team). I battistrada scollinano con un margine di 20 secondi.

16:34 Che bagarre sulla Cotè d’Ivory. Continuano gli scatti, ma Asgreen, O’Connor e Mohoric conservano un margine di circa 20 secondi.

16:33 Un km al GPM. Scatta anche Pedersen, risponde Alberto Bettiol.

16:33 Si stacca Philipsen. Il belga non riuscirà dunque a rimpinguare il già cospicuo bottino della classifica a punti.

16:31 Esausto anche Victor Campenaerts. Il belga si stacca sulle prime rampe della Cotè d’Ivory, lasciando andare Asgreen, O’Connor e Mohoric. Continuano intanto gli scatti nel gruppo maglia verde.

16:30 Cambia nuovamente forma la fuga di giornata. Scatto di Asgreen (DEN) che si porta dietro O’Connor (AUS) e Mohoric (SLO). Quasi raggiunto Campenaerts (BEL).

16:28 Resta da solo al comando dunque Victor Campenaerts. Per il belga poco più di 20 secondi di margine sul gruppo maglia verde, dal quale si sfilano i norvegesi Abrahamsen e Waerenskjold.

16:27 Crampi per Simon Clarke. L’australiano dell’Israel Premier Tech termina qui il suo sforzo.

16:25 Terminato lo strappetto, la testa della corsa si avvicina alle prime rampe della Cotè d’Ivory.

16:23 Ultima vittoria per Simon Clarke che risale alla quinta tappa del Tour de France 2022. Per Campenaerts quasi un anno di digiuno dopo il successo casalingo nel Tour of Leuven.

16:20 Ed infatti inizia a calare il margine di vantaggio dei battistrada. Contrattaccanti (gruppo maglia verde) che inseguono a 42 secondi.

16:19 Ora uno strappo di 1,8 km che potrebbe fare da trampolino per uno degli inseguitori del tandem di testa.

16:18 Nel gruppo maglia gialla figura il nostro Giulio Ciccone. L’azzurro del Team Lidl-Trek domani gareggerà per portare a casa la prestigiosa maglia a pois.

16:15 40 km all’arrivo di Poligny. Campenaerts e Clarke vantano 52 secondi di margine sul corposo gruppo contrattaccanti, e 4’40” sul gruppo maglia gialla.

16:12 Sede stradale della discesa ampia e ben curata. Andatura vertiginosa dei leader, mentre il gruppo conserva energie in vista delle ultime fatiche di domani.

16:09 Lunga discesa di avvicinamento al prossimo ed ultimo GPM. Per l’esattezza sono ben 34 gli uomini all’inseguimento del belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e dell’australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech). I battistrada guidano con 50 secondi di margine sui contrattaccanti.

16:06 50 km all’arrivo di Poligny. Ricordiamo che ai -28 km si passerà sulla sommità della Cotè d’Ivory, salita di terza categoria che misura 2,3 km alla pendenza media del 6,1%.

16:02 Tiesj Benoot (BEL), Cristophe Laporte (FRA), Matteo Trentin (ITA), Thomas Pidcock (GBR), Lars Van den Berg (NED), Alberto Bettiol (ITA), Nellson Powless (USA), Julian Alaphilippe (FRA), Kasper Asgreen (DEN), Jack Haig (AUS), Matej Mohoric (SLO), Fred Wright (GBR), Marco Haller (AUT), Jordi Meeus (BEL), Mads Pedersen (DEN), Ben O’Connor (AUS), Oliver Naasen (BEL), Mathieu van der Poel (NED), Jasper Philipsen (BEL), Georg Zimmermann (GER), Ion Izaguirre (ESP), Hugo Houle (CAN), Kirst Neidlands (LAT), Corbin Strong (AUS), Luke Durbridge (AUS), Dylan Groenewegen (NED), Luka Mezgec (SLO), Warren Barguil (FRA), Jonas Abrahamsen (NOR), Antoin Charmig (DEN), Rasmus Tiller (NOR), Soren Waerenskjold (NOR), Daniel Oss (ITA), Anthony Turgis (FRA). Questa la composizione esatta della fuga che insegue i due battistrada.

15:59 55 km alla conclusione della diciannovesima tappa del Tour de France. Al comando troviamo il belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny) e l’australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Per il duo di testa 25 secondi di margine sui contrattaccanti.

15:56 Gruppo maglia gialla trainato ora dai rappresentanti dalla Intermarchè-Circus Wanty, ma ormai il peloton ha abbandonato ogni velleità quest’oggi.

15:53 Victor Campenaerts e Simon Clarke (Israel-Premier Tech) cercano di evadere dal gruppo dei fuggitivi. Per loro margine di 15 secondi.

15:50 Situazione in continua evoluzione, ma c’è una certezza, ovvero che il gruppo alza bandiera bianca e lascia andar via la fuga. Vantaggio che in pochi chilometri cresce fino ad 1’30”.

15:47 Subito dopo il ricongiungimento partono già gli attacchi. Ci prova il belga Victor Campenaerts (Lotto Dstny), con Alberto Bettiol che si muove per chiudere il buco.

15:44 Gruppo dei fuggitivi e dei contrattaccanti che si accorpano. Abbiamo ben 29 corridori in fuga, con il gruppo che lascia andare via. Al comando anche l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceunink) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunink).

15:41 Corsa che esplode nuovamente. Alle spalle degli 8 fuggitivi il gruppo si spezza in svariati tronconi. A 35 secondi dai leader si forma un nutrito gruppetto di contrattaccanti composto da una ventina di corridori tra cui Alberto Bettiol e Daniel Oss.

15:38 359 punti per Philipsen. Il belga comanda la classifica a punti con oltre 100 lunghezze di margine su Pedersen (222).

15:35 Sprint intermedio situato esattamente sulla linea dei -75 km. Sprint di Ney vinto dal danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) che si aggiudica 20 punti ed accorcia sul leader della classifica a punti Jasper Philipsen.

15:32 Tratto favorevole al gruppo maglia gialla, con il vantaggio che si assottiglia a soli 40 secondi.

15:29 80 km al traguardo di Poligny. A breve inizierà una fase leggermente meno impegnativa di corsa, con discesa ed un breve falsopiano.

15:27 Gruppo che infatti inizia ad accorciare il gap portando il margine al di sotto del minuto.

15:24 Terminata la fuga per Nils Politt, tra i più temuti, in testa al gruppo il team Education First aumenta l’andatura.

15:21 Fuga che continua a danzare sul filo del minuto di margine. Gli 8 battistrada: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Ste), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

15:18 Praticamente spezzata la catena del teutonico, costretto a fermarsi dopo un tornantino in leggera discesa.

15:15 Rottura della catena per Nils Politt. Sfortunatissimo il tedesco della BORA-hansgrohe, che a breve verrà risucchiato dal gruppo maglia gialla.

15:13 Fuggitivi che affrontano ora l’ennesima salitella di giornata. 1’10” il vantaggio dei leader.

15:10 Nel gruppetto dei battistrada Matteo Trentin vanta 3 vittorie di tappa al Tour de France. L’azzurro insegue il transalpino Julian Alaphilippe, che guida con 6 trionfi.

15:07 Continuano incessantemente i saliscendi della diciannovesima tappa. Percorso tortuoso che metterà alla frusta numerosi atleti in vista del tappone di domani.

15:04 Fuga ben assortita ricca di passisti e finisseur, tipologie di corridori che su percorsi come quello odierno possono esaltarsi.

15:02 100 km al traguardo di Poligny. Fuggitivi e gruppo continuano a tenere la stessa andatura da diversi chilometri. Per i battistrada il vantaggio si assesta poco oltre il minuto.

14.59 Ricordiamo chi c’è al comando: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Ste), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Nils Politt (BORA – hansgrohe), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

14.56 Nel frattempo il gruppo con Sagan ha perso ulteriore terreno e si trova ora a 3′ di distanza dalla testa della corsa.

14.53 Per ora il gap si è stabilizzato intorno al minuto e 10”.

14.51 Dietro si sono messi però a tirare gli uomini della Israel – Premier Tech, Uno-X Pro Cycling Team e EF Education-Easypost: vedremo se riusciranno a controllare la fuga.

14.48 1’10” ora il vantaggio dei nove battistrada.

14.47 Mancano poco meno di 115 km al traguardo.

14.44 Il gruppo si rialza. Ora la fuga prenderà probabilmente il largo.

14.43 Sarà davvero difficile andare a riprendere questi nove: il vantaggio è già salito a 25”.

14.42 Warren Barguil (Team Arkéa Samsic) e Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) rientrano sulla testa della corsa. Sono dunque in nove ora al comando.

14.40 Questi gli uomini che hanno allungato: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Ste), Jack Haig (Bahrain – Victorious), Nils Politt (BORA – hansgrohe), Mads Pedersen (Lidl – Trek) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

14.39 E adesso Campenaerts attacca insieme ad altri corridori.

14.38 Il gruppo riprende i fuggitivi. Fondamentale la grande accelerazione di Campenaerts.

14.37 Arriva in testa alla corsa anche Mathieu van der Poel, ma dietro non vogliono lasciare spazio.

14.36 Rientrano ora su Bettiol circa 15 corridori.

14.36 Subito ripresi gli inseguitori, mentre Bettiol ha raggiunto i 20” di vantaggio.

14.35 Poco dietro a Bettiol ci sono ora Kevin Geniets e Lars van den Berg (Groupama – FDJ), Nils Politt (BORA – hansgrohe), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Pro Cycling Team).

14.34 Politt viene subito risucchiato dal gruppo. E adesso ci prova l’italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

14.33 Superata la prima ora di corsa. La media dei primi sessanta minuti è stata di 49,2 km/h: assurdo.

14.32 7” di vantaggio per Politt.

14.30 Continuano gli attacchi in gruppo: ora ci prova Nils Politt (BORA – hansgrohe).

14.29 Tra i corridori nel gruppo dietro ci sono anche Peter Sagan (TotalEnergies), Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe), Marc Soler (UAE Team Emirates) e Victor Lafay (Cofidis).

14.27 È ancora attardato un gruppetto con circa 40 corridori. Questi si trovano a circa 45” dal plotone principale.

14.26 Ripresi Alaphilippe e Küng.

14.25 Il gruppo è allungatissimo.

14.25 13” adesso il vantaggio di Alaphilippe e Küng.

14.23 Rientra ora il gruppetto di Adam Yates. Pericolo scampato dunque per il britannico e per diversi altri corridori.

14.22 Nel gruppo dietro ci sono anche Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Kasper Asgreen (Soudal – Quick Step) ed Egan Bernal (INEOS Grenadiers).

14.20 Nel frattempo hanno allungato Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step) e Stefan Küng (Groupama – FDJ).

14.20 Il gruppetto con Adam Yates è segnalato a 30” dalla testa della corsa.

14.19 Il gruppo maglia gialla riprende Pedersen e Lutsenko.

14.19 Sono rimasti soltanto 6” di vantaggio a Pedersen e Lutsenko.

14.18 25” il ritardo del gruppetto con Adam Yates nei confronti del plotone principale.

14.18 Il gruppo maglia gialla sta ora spingendo a tutta.

14.17 Attenzione perché Adam Yates (UAE Team Emirates) è rimasto dietro!

14.15 Il gruppo è ora diviso in tantissimi tronconi! La folle andatura di questa prima parte di tappa sta facendo male a molti.

14.13 Lutsenko sta faticando tantissimo per tenere le ruote di Pedersen.

14.12 Sale a 18” il vantaggio della coppia al comando.

14.10 Lutsenko rientra subito, ma attenzione perché sia lui che Pedersen stanno usando molte energie per restare in testa alla corsa.

14.08 Pedersen allunga leggermente su Lutsenko.

14.07 13” ora il vantaggio di Pedersen-Lutsenko. Dietro continuano gli scatti, ma per ora nessuno è riuscito a prendere un buon margine di vantaggio.

14.06 Evadono dal gruppo altri corridori, mentre la strada continua a salire leggermente nonostante sia finita la Côte du Bois de Lionge.

14.04 Nel corso della salita si sono staccati dal gruppo principale alcuni corridori. Tra questi anche Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team).

14.03 Lutsenko passa per primo al GPM. Subito dietro Pedersen.

14.01 Il gruppo risucchia gli inseguitori. Restano dunque davanti soltanto Pedersen e Lutsenko con 5” di vantaggio quando mancano poche centinaia di metri allo scollinamento sulla Côte du Bois de Lionge.

14.00 Anche Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty) si riporta sul gruppetto dei contrattaccanti.

13.59 Krists Neilands (Israel – Premier Tech) evade dal gruppo e raggiunge subito i primi inseguitori.

13.58 Comincia la Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7%).

13.58 Si muovono anche Ion Izagirre (Cofidis), Matej Mohoric (Bahrain – Victorious) e Remi Cavagna (Soudal – Quick Step).

13.57 Nuovo attacco: partono Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) e Mads Pedersen (Lidl – Trek).

13.55 Jack Haig (Bahrain – Victorious) è costretto a fermarsi per via di una foratura.

13.54 Attenzione al vento: oggi è davvero forte e potrebbe essere sfruttato da qualche squadra per creare un buco in gruppo.

13.53 Nulla di fatto anche per Sagan, che viene risucchiato dal gruppo.

13.51 Ripresi subito Pacher e Zingle. E ora attacca Peter Sagan (TotalEnergies).

13.49 Quentin Pacher (Groupama – FDJ) e Axel Zingle (Cofidis) si sono ora avvantaggiati di 10” rispetto al gruppo.

13.48 Mancano circa 8 km all’inizio della Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Potrebbe formarsi lì la vera fuga di giornata.

13.47 Niente da fare: gruppo ancora compatto.

13.46 Altri attacchi in gruppo.

13.44 Campenaerts viene ripreso dal gruppo, che ora è allungatissimo.

13.42 Il gruppo sta per risucchiare anche Campenaerts.

13.42 Ripresi i contrattaccanti.

13.40 Evadono ora dal gruppo altri corridori.

13.39 5” di vantaggio per Campenaerts.

13.38 E ora attacca Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Ricordiamo che il belga si è messo in grande mostra nella tappa di ieri: è anche grazie a lui che la fuga è riuscita ad arrivare al traguardo prima del gruppo.

13.37 Subito ripreso Boasson Hagen.

13.36 Allunga Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

13.35 Nessun ritiro prima del via odierno. Sono dunque ancora 151 i corridori in gara.

13.33 COMINCIA UFFICIALMENTE LA DICIANNOVESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2023!

13.32 -1 km alla partenza ufficiale.

13.28 Questa la top ten della classifica generale prima della tappa odierna:

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 72:04:39

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 7:35

3 YATES Adam UAE Team Emirates 10:45

4 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 12:01

5 YATES Simon Team Jayco AlUla 12:19

6 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 12:50

7 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 13:50

8 GALL Felix AG2R Citroën Team 16:11

9 KUSS Sepp Jumbo-Visma 16:49

10 GAUDU David Groupama – FDJ 17:57

13.24 In chiave classifica generale oggi dovrebbe essere una giornata tranquilla per il leader Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), che, ricordiamo, è saldamente al comando ed è ormai a un passo dal secondo trionfo consecutivo alla Grande Boucle.

13.20 I corridori hanno iniziato da poco il tratto di trasferimento.

13.18 Attenzione poi anche alla fuga odierna, che, se prenderà un buon margine di vantaggio, potrebbe poi riuscire ad arrivare a giocarsi la vittoria di tappa.

13.16 Non mancherà però la concorrenza. Andranno infatti a caccia del successo sicuramente in molti altri: occhio a Mads Pedersen (Lidl – Trek), Matej Mohoric (Bahrain – Victorious) e Christophe Laporte (Jumbo – Visma), ma anche a Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), Bryan Coquard (Cofidis) e Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla). In casa Italia potrebbe invece provarci Matteo Trentin (UAE Team Emirates).

13.12 Visto il percorso con continui ‘mangia e bevi’ (ossia con diversi saliscendi), ma con un finale abbastanza semplice, uno dei favoriti di oggi Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Il belga partirà con tanta voglia di rifarsi dopo la beffa di ieri e cercherà quindi di ottenere addirittura la quinta vittoria in questa Grande Boucle. Attenzione però anche a Mathieu van der Poel, compagno di squadra di Philipsen, che se starà bene potrebbe fare la volata al posto del classe 1998.

13.08 Pronti, via e dopo pochi chilometri ci sarà subito la Côte du Bois de Lionge (1.9 km al 5.7% di pendenza media). Si proseguirà in seguito per un lungo tratto ricco di saliscendi fino ad arrivare ai piedi della Côte d’Ivory (2.3 km al 6.1%), seconda asperità di giornata. Si scollinerà su quest’ultima salita a 28,1 km dal traguardo e poi inizierà il tratto finale che sarà diviso tra un pezzo di strada in discesa e circa 15 km abbastanza semplici che accompagneranno i corridori agli ultimi metri in leggera salita.

13.04 Il programma odierno prevede una frazione mossa con partenza da Moirans-en Montagne alle ore 13.15 e arrivo, dopo 172,8 chilometri, a Poligny.

13.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2023.

