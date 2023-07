Tour de France 2023, la tappa di domani Belfort – Le Markstein Fellering. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Il Tour de France sta per concludersi. La maglia gialla è saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) dopo la crisi che ha colto Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sul Col de Loze. Ma c’è un’ultima, grande tappa prima della passerella di Parigi, la Belfort – Le Markstein (Fellering) di 133 chilometri.

PERCORSO

Tappa breve ma infarcita di salite, che avrebbe potuto rappresentare lo showdown perfetto per la maglia gialla. Prima il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%), poi Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), il Col de Grosse Pierre (3,2 km all’8%) e il Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%) nel giro di trencta chilometri. A chiudere la giornata due ascese di prima categoria, il Petit Ballon (9,3 km all’8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all’8,4%), che termina a otto chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

ORARI

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 20 luglio

Belfort – Le Markstein (Fellering) (133,5 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario d’arrivo: 16.54 circa

VENTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15