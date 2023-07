LIVE F1, GP Ungheria 2023 in DIRETTA: Leclerc in testa, Ferrari bene anche sul passo! Classifica prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.05 Si chiude qui quindi il venerdì di prove libere a Budapest. Grazie per averci seguito e restate con noi per approfondimenti e interviste. Buona serata a tutti.

18.04 Di sicuro, su questa pista, l’occasione per la Ferrari è davvero importante. Non bisognerà sprecarla. Attenzione alla McLaren che sembra veramente aver effettuato un salto di qualità ed ha impressionato sulla lunga distanza.

18.03 Questa la classifica delle FP2:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:17.686 5

2 Lando NORRIS McLaren+0.015 3

3 Pierre GASLY Alpine+0.232 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.248 4

5 Esteban OCON Alpine+0.359 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.372 3

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.399 5

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.419 6

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.422 7

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.496 5

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.593 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.633 4

13 Alexander ALBON Williams+0.691 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.699 6

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.818 3

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.060 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.150 5

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.292 4

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.431 3

20 George RUSSELL Mercedes+1.489 3

18.02 Una Ferrari che ha dato buone risposte anche sul passo gara in particolare con Leclerc. Qualche segnale preoccupante per la Red Bull, con Perez che rimane piuttosto sottotono.

18.01 Molto bene l’Alfa Romeo con Bottas in settima posizione e Zhou in nona.

18.00 Chiude in decima posizione Sainz che sicuramente ha fatto più fatica di Leclerc in queste FP2.

17.58 Alonso fa un rapido pit stop e torna in pista negli ultimi 30 secondi: ci saranno poi le prove di partenza.

17.57 Red Bull che non sembra particolarmente bilanciata: qualcosa oggi è mancato soprattutto sul giro secco. Sarà solo una pretattica in vista di domani?

17.55 Qualche difficoltà in più sul passo gara per quanto riguarda Sainz, molto incoraggiante invece Leclerc.

17.54 Hamilton con gomma gialla è crollato nel passo gara, buon inizio nella simulazione per Leclerc con gomma rossa.

17.52 Buonissimo tempo anche da parte di Valtteri Bottas con gomma media: a quattro decimi da Leclerc, il finlandese è il primo con questa mescola.

17.48 L’unico che sta lanciando un giro veloce è Guanyu Zhou.

17.46 Non migliora con gomma media Sergio Perez che rimane in terzultima posizione.

17.45 Questi i tempi a un quarto d’ora dal termine:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:17.686 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.015 3

3 Pierre GASLY Alpine+0.232 3

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.248 4

5 Esteban OCON Alpine+0.359 3

6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.372 3

7 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.399 3

8 Fernando ALONSO Aston Martin+0.419 4

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.422 6

10 Carlos SAINZ Ferrari+0.496 4

11 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.593 2

12 Lance STROLL Aston Martin+0.633 3

13 Alexander ALBON Williams+0.691 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.699 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.818 2

16 Lewis HAMILTON Mercedes+1.060 4

17 Logan SARGEANT Williams+1.150 5

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.292 3

19 Oscar PIASTRI McLaren+1.431 2

20 George RUSSELL Mercedes+1.489 2

17.43 Si rilancia con gomma usata Verstappen che migliora di poco la sua prestazione: undicesimo a sei decimi da Leclerc.

17.41 Si sta rilanciando adesso Max Verstappen con gomma soft: caccia a Leclerc.

17.40 Hamilton sempre in pista con gomma media a lavorare sul passo gara.

17.38 Decimo tempo per Sainz che paga quasi mezzo secondo a parità di mescola su Leclerc.

17.36 LECLERC AL COMANDO! 1:17.686: vantaggio di 15 millesimi nei confronti di Norris.

17.35 Leclerc prova a fare il giro veloce: al primo intermedio paga 55 millesimi da Norris.

17.34 Russell è in simulazione gara così come Hamilton. Ferrari gira invece con gomma rossa.

17.32 In diversi adesso stanno tornando ai box, Gasly con gomma soft prova a fare il primo giro cronometrato.

17.30 Questi i tempi fatti segnare finora:

1 Lando NORRIS McLaren1:17.701 2

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.233 3

3 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.357 2

4 Fernando ALONSO Aston Martin+0.404 3

5 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.407 4

6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.578 1

7 Lance STROLL Aston Martin+0.618 2

8 Alexander ALBON Williams+0.676 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.803 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.045 3

11 Logan SARGEANT Williams+1.135 2

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.277 2

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.302 2

14 Charles LECLERC Ferrari+1.332 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.339 3

16 Oscar PIASTRI McLaren+1.416 2

17 George RUSSELL Mercedes+1.474 1

18 Esteban OCON Alpine+1.552 2

19 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+1.823 2

20 Pierre GASLY Alpine+1.911 1

17.29 Nuovo miglior tempo fatto segnare da Lando Norris! 1:17.701 per il pilota McLaren.

17.27 Verstappen che in questo momento è il quarto pilota con gomma soft. Sicuramente sorprendente.

17.26 Verstappen ancora non si prende la leadership: terzo a 345 millesimi da Tsunoda.

17.25 Tsunoda davanti! 1:17.934: precede Hulkenberg e Stroll, tutti con gomma soft.

17.23 Albon! Davanti a tutti con gomma media: 1:18.377 per il thailandese della Williams.

17.21 Sainz davanti a Leclerc con gomma gialla: soli 30 millesimi di differenza tra i due.

17.19 Verstappen a parità di gomma inizia dietro a Sargeant di 75 millesimi, ma davanti a Perez.

17.18 Perez si mette in sesta posizione a 269 millesimi da Sargeant.

17.17 Iniziano la sessione con gomma soft entrambe le Red Bull: in pista sia Perez che Verstappen.

17.15 Entrambe le Ferrari adesso in pista con gomma gialla.

17.13 Hamilton si mette in tredicesima posizione a nove decimi da Sargeant, ma probabilmente il sette volte campione del mondo adesso sperimenterà il passo gara.

17.12 Lewis Hamilton comincia il suo primo giro con gomma media, fuori anche Carlos Sainz.

17.11 Continuano le buone risposte per la Williams: al comando c’è Sargeant e subito dietro si mette Albon, sempre con gomma morbida.

17.09 Fernando Alonso si mette in sesta posizione a quasi tre decimi da Sargeant con gomma media.

17.08 In pista invece George Russell che sta prendendo la scia di Kevin Magnussen per lanciare al meglio il suo giro.

17.07 Aggiusta il suo tempo Sargeant: 1:18.836. Ancora ai box le Red Bull e le Ferrari, così come Hamilton.

17.05 Si mette davanti con la McLaren Lando Norris: 1:19.044 il suo tempo, quattro decimi e mezzo su Sargeant.

17.04 Ricciardo sta girando con gomma media con la sua AlphaTauri: ritardo di quasi due secondi su Sargeant.

17.03 Sono già tutti in pista, la maggior parte con gomma soft.

17.00 BANDIERA VERDE! COMINCIANO LE FP2 A BUDAPEST!

16.57 Ricordiamo quelli che sono stati i tempi della prima sessione di prove libere, condizionata dalla pioggia:

1 George RUSSELL Mercedes1:38.795 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.359 4

3 Lance STROLL Aston Martin+1.218 3

4 Lando NORRIS McLaren+1.482 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.892 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.237 4

7 Charles LECLERC Ferrari+2.347 4

8GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.568 1

9 Logan SARGEANT Williams+2.621 5

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+3.911 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.111 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+6.780 2

13 Alexander ALBON Williams+8.612 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 3

15 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 Esteban OCON Alpine- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 3

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 3

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3

16.54 A Budapest l’83,7% delle volte il vincitore è partito da una delle prime tre posizioni: dimostrazione del fatto che all’Hungaroring è particolarmente complicato sorpassare.

16.50 Lewis Hamilton possiede il record di vittorie e anche di pole position: il “Re Nero” è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021.

16.47 Tra i team, la scuderia più vincente in assoluto a Budapest è la McLaren, impostasi in ben 11 circostanze. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Kimi Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011).

16.43 Anche la Ferrari dovrà dare risposte dopo un fine settimana non semplice a Silverstone. La Rossa in Gran Bretagna è stata quarta forza dietro Red Bull, McLaren e Mercedes.

16.40 Ferrari che si è trovata piuttosto bene a Budapest negli ultimi anni: l’ultima vittoria per il Cavallino Rampante sul circuito magiaro è arrivata nel 2017, con Sebastian Vettel che si impose in una fantastica doppietta davanti a Kimi Raikkonen.

16.36 L’Hungaroring è un circuito particolarmente favorevole nella storia a Lewis Hamilton: il fuoriclasse britannico si è imposto in otto occasioni in questo contesto e con il nono successo potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per nove volte sullo stesso tracciato.

16.33 A Budapest ha smesso di piovere ed è uscito uno spiraglio di sole: buon per tutti i piloti che potranno lavorare più accuratamente nella seconda sessione di prove libere. Difficile che riesca a tornare in pista Perez, visti i tanti danni sul lato sinistro della sua vettura.

16.30 Russell è stato il più veloce nelle FP1, ma Verstappen ha girato pochissimo così come Leclerc. Perez è finito a muro con la sua Red Bull e Sainz in testacoda.

16.27 Vedremo se i piloti potranno finalmente testare le condizioni: nelle FP1 ha spadroneggiato la pioggia insieme alle bandiere rosse causate da Sainz e Perez.

16.23 Buon pomeriggio amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE delle FP2 del GP d’Ungheria di Formula 1.

14.37 Non ci rimane che rimandarvi alle ore 17.00 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!

14.35 La prima ora di lavoro all’Hungaroring si può definire pressoché interlocutoria. Ci attende una FP2 che, si spera, sarà asciutta e molto più indicativa. Di sicuro l’errore di Perez rischia di avere acuito la crisi del messicano…

14.33 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 George RUSSELL Mercedes1:38.795 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.359 4

3 Lance STROLL Aston Martin+1.218 3

4 Lando NORRIS McLaren+1.482 4

5 Fernando ALONSO Aston Martin+1.892 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.237 4

7 Charles LECLERC Ferrari+2.347 4

8GuanyuZHOUAlfa Romeo+2.568 1

9 Logan SARGEANT Williams+2.621 5

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+3.911 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+4.111 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+6.780 2

13 Alexander ALBON Williams+8.612 4

14 Daniel RICCIARDO AlphaTauri- – 3

15 Carlos SAINZ Ferrari- – 4

16 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 1

17 Esteban OCON Alpine- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 3

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 3

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – 3

14.32 Piastri risponde in 1:39.154 e torna al comando! Leclerc si ferma a 2 secondi, Russell prova a rispondere mentre esce il sole ed è primo! 1:38.795

14.31 Russell si riprende la vetta in 1:39.652 con 254 millesimi su Piastri e 361 su Stroll!

14.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Andiamo a vedere gli ultimi tempi! Piastri al comando in 1:39.906.

14.29 Russell in vetta! 1:40.444 per l’inglese che mette 243 tra sè e Alonso. Ancora un giro per Leclerc che rimane quinto a quasi 7 decimi.

14.28 Norris è terzo a 232 millesimi, quarto Russell a 342, Tsunoda sbatte leggermente e danneggia l’ala anteriore.

14.27 Verstappen e Hamilton rimangono ai box. Alonso ci torna ora. Leclerc piazza il suo migliore T1, quindi non migliora di nuovo nel T2 e chiude a 455 millesimi.

14.26 Alonso di nuovo in vetta in 1:40.687 con 201 millesimi su Stroll e 1.562 su Russell. Arriva Leclerc che non migliora nel T2 e si ferma in terza posizione a 1.141.

14.25 Pochi istanti e entrerà in pista anche Verstappen per andare a piazzare il solito record inavvicinabile sul bagnato?

14.24 Norris si porta in quarta posizione a 1.616, mentre Leclerc vola al comando in 1:42.909 con 368 su Alonso.

14.23 Alonso sale in vetta in 1:43.277 con 1.445 su Hulkenberg e 1.694 su Russell.

14.22 Sainz scende dalla vettura. La sua FP1 è già conclusa. Stroll e Norris in pista, Russell entra a sua volta…

14.21 Ultimissimi minuti della FP1. Tutti in pista per sfruttare questa parte conclusiva con le intermedia. Leclerc è in azione come Alonso, Verstappen ancora ai box.

14.21 Al momento al comando c’è Sargeant in 1:46.838 con 569 millesimi su Albon e 949 su Bottas.

14.20 SEMAFORO VERDE!!!!!!! RIPARTE LA FP2!!

14.19 I commissari spingono la SF-23 e Sainz può fare ritorno ai box. La sessione potrebbe ripartire a breve…

14.18 La Ferrari dello spagnolo è ferma in bilico tra erba e asfalto e non si può muovere. Contatto pesante contro le protezioni ma danni che, al momento, sembrano limitatissimi…

14.17 BANDIERA ROSSA!! Sainz in testa-coda nel rettilineo tra curva 3 e curva 4!

14.17 Entrano in pista anche Sainz, Magnussen e Ricciardo. Tornano ai box Albon e Sargeant, ma ne escono subito.

14.16 Bottas completa un giro e fa scattare i cronometri per la prima volta della giornata! 1:47.787 per il finlandese. In pista anche Verstappen ora!

14.15 Mentre Bottas prova a completare un giro, non sena notevole difficoltà, ricordiamo che domani vivremo le prime qualifiche con le gomme già definite. Q1 – hard, Q2 – medie, Q3 – soft.

14.14 Nel frattempo la vettura di Perez è stata riportata ai box e i meccanici proveranno a rimetterla in sesto in vista della FP2. Per il messicano la pioggia è “manna dal cielo”, avendo rovinato la prima ora di lavoro dei rivali…

14.13 Bottas è in pista assieme ad Albon. Proseguiranno i due?

14.12 Siamo negli ultimi 20 minuti della sessione. Nessuno in pista in questo momento. Se non siamo al turno più noioso dell’anno, poco ci manca. Ad ogni modo rimane la FP2 che potrebbe dirci qualcosa di più preciso in caso di asciutto. Le giornate di domani e domenica, dopotutto, dovrebbero vedere sole e caldo…

14.10 La pioggia prosegue imperterrita e risulta molto più copiosa di quanto dicessero le previsioni. I piloti confidano nella FP2 per lavorare davvero…



14.08 Di nuovo ai box Norris e Magnussen. Ora in azione c’è il solo Gasly. Vedremo qualche giro cronometrato prima della fine!?

14.06 Siamo al diluvio vero e proprio ora a Budapest! Norris ha fatto parecchia fatica a tenere la sua McLaren in pista. L’inglese ha messo in mostra un paio di contro-sterzi davvero da urlo!

14.04 Ora sono Norris e Magnussen a tornare in pista, entrambi con le intermedie, dato che la pioggia sembra di nuovo pesante. Anzi, togliamo il “sembra”, è battente!

14.02 Al momento ancora nessun tempo ufficiale messo a segno. I piloti sono di nuovo fermi ai box in attesa di capire se proseguire con le intermedie o attendere le slick.

14.00 Siamo a metà turno. Sainz torna subito ai box, ne esce Leclerc, che a sua volta rientra immediatamente…

13.58 Sainz entra a sua volta in pista con le intermedie, mentre Ocon fa il suo ritorno ai box. Anche Albon in azione.

13.57 Il T3 sembra il settore più bagnato, la sensazione è che se non uscirà il sole a breve, la FP1 non vedrà più gomme slick…

13.56 La pioggia sembra essere tornata proprio in questo momento, mentre Ocon scende in pista con le intermedie.

13.55 La quantità di acqua in pista è minima. Hamilton infatti torna ai box e, probabilmente, attenderà che l’asfalto si asciughi per tornare in azione con le slick.

13.54 Hamilton rompe il ghiaccio e entra in pista con le intermedie. Vedremo se qualcuno lo imiterà. In questo momento la pioggia non sembra battente e la situazione potrebbe migliorare in breve tempo.

13.52 Nei box Red Bull è arrivato Perez che sta parlando con Helmut Marko. Non devono essere giorni facili per il messicano, che da più parti è annunciato come “scaricabile”. Ricciardo potrebbe davvero insidiare il suo sedile.

13.50 Pista completamente bagnata al momento. Vedremo quanto dureranno le precipitazioni e se i piloti attenderanno che l’asfalto si asciughi oppure usciranno con le intermedie.

13.48 La sessione si sta rivelando più complicata del previsto. Tra bandiera rossa e pioggia nessuno ha completato un giro lanciato vero e proprio…

13.46 Nel T3 ora siamo al diluvio! Bottas in testa-coda riesce a controllare la sua vettura in qualche modo.

13.45 Nel T1 la pioggia sembra già abbondante. Vediamo quando durerà. I tempi al momento sono altissimi per tutti…

13.44 Attenzione! Si segnalano gocce di pioggia lungo tutto il tracciato.

13.43 Sulla vettura di Perez era presente anche il nuovo cambio. Tegola ulteriore per il messicano!

13.42 I piloti tornano in azione e Ricciardo è ancora il capofila. L’australiano confida in una FP1 con tanti chilometri per conoscere al meglio la sua vettura.

13.41 SEMAFORO VERDE! Riparte la FP1!!

13.39 La vettura di Perez viene portata fuori dalla sede stradale. Vedremo se riuscirà a tornare in azione in questo venerdì. I danni sono notevoli, lato sinistro completamente ko.

13.37 Tutto quello che non doveva fare il messicano. Dopo 5 gare fuori dalla Q3, voleva un avvio decisamente differente qui a Budapest. Questo incidente è davvero pesantissimo.

Perez is ok but the damage to his car is extensive after spinning off at Turn 5 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/tuqzGt110y — Formula 1 (@F1) July 21, 2023



13.35 Errore clamoroso di Perez! Il messicano in entrata di curva 5 ha toccato l’erba con le gomme di sinistra e ha perso il controllo della sua vettura. Danni notevoli e passo falso davvero pesantissimo!

13.35 BANDIERA ROSSA!! Attenzione! Perez a muro!! Il messicano è finito contro le protezioni in curva 5.



13.34 Albon e Zhou tornano subito ai box, mentre Ricciardo inizia a spingere al massimo per fare esperienza con la sua nuova vettura.

13.33 Hamilton è in azione con le medie, Verstappen a sua volta con le gialle, come Leclerc. Piastri invece con le soft.

13.32 Entra in scena Sainz on gomma media, Perez a sua volta con media, mentre Norris è su soft. Alla spicciolata tutti in pista

13.31 Subito in pista Ricciardo con Russell, Stroll, Tsunoda e Norris.

13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI UNGHERIA!!!!!!

13.28 Pochi istanti e si parte! Le condizioni meteo al momento sembrano scongiurare la pioggia. Cielo con poco sole, 24° e 36° sull’asfalto.

13.26 In casa Ferrari non si annunciano clamorose novità sulla SF-23. Ci sarà grande battaglia per emergere alle spalle della Red Bull. Aston Martin, Mercedes e ora anche McLaren sono pronte a usare ogni arma per trovare spazio.

13.23 La Red Bull è arrivata a Budapest con una RB19 ancor più estrema, con le aperture delle pance praticamente ridotte a zero. Una soluzione davvero incredibile pensata da Newey, per andare a aumentare il flusso d’aria sotto le pance.

13.20 Il grande favorito, nemmeno a dirlo, di questo weekend è come sempre Max Verstappen. L’olandese va a caccia della settima vittoria consecutiva con una Red Bull che appare davvero inesorabile. L’olandese sembra imbattibile e il suo vicino di box Sergio Perez proverà a crescere dopo un periodo quanto mai complicato.

13.17 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la grande notizia di questo weekend: è tornato Daniel Ricciardo! L’australiano ha infatti preso il posto di Nyck De Vries in AlphaTauri ed è pronto a giocarsi questa grande chance.



13.14 È risaputo come Budapest sia un tracciato dove sorpassare è difficilissimo. Dunque la qualifica è generalmente determinante, come dimostrato dai seguenti numeri:

– In 16 occasioni (43,2%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 6 occasioni (16,2%) il vincitore è partito dalla seconda posizione.

– In 9 occasioni (24,3%) il vincitore è partito dalla terza piazza.

– Solamente quattro volte il vincitore non è scattato dalle prime due file.

13.11 Guardando alle pole position, Lewis Hamilton è riuscito a scavalcare Michael Schumacher, issandosi a quota 8. Il britannico è partito davanti a tutti nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020 e 2021. Comprendendo il veterano inglese, sono quattro i piloti attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Budapest. A Lewis si aggiungono Fernando Alonso (2003, 2009), Max Verstappen (2019) e George Russell (2022).

13.08 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in ben 11 occasioni. Tre volte con Ayrton Senna (1988, 1991, 1992) e con il già citato Hamilton (2007, 2009, 2012); in due occasioni con Mika Häkkinen (1999, 2000), mentre hanno trionfato in una singola annata Kimi Räikkonen (2005), Heikki Kovalainen (2008) e Jenson Button (2011). La Ferrari ha ottenuto 7 affermazioni, tante quante quelle della Williams. Infine, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche Mercedes (5 volte), Red Bull (3) e Alpine (1).

13.05 Prima di entrare nel vivo della giornata, facciamo un po’ di storia del GP di Ungheria. Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Dunque il britannico domenica avrà un’altra possibilità di diventare il primo uomo di sempre in grado di conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Il trentottenne inglese avrebbe potuto riuscirci già in Gran Bretagna, ma ha dovuto riporre i suoi propositi di gloria. In terra magiara, invece, il Re Nero potrebbe spingersi dove nessuno si è ancora addentrato nella storia della F1. Oltre a Lewis, ci sono altri quattro piloti in attività ad aver già vinto all’Hungaroring. Si tratta di Fernando Alonso (2003), Daniel Ricciardo (2014), Esteban Ocon (2021) e Max Verstappen (2022).

13.02 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI 2023

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 411

2 MERCEDES 203

3 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 181

4 FERRARI 157

5 MCLAREN MERCEDES 59

6 ALPINE RENAULT 47

7 WILLIAMS MERCEDES 11

8 HAAS FERRARI 11

9 ALFA ROMEO FERRARI 9

10 ALPHATAURI HONDA RBPT 2

12.59 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2023

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 255

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 156

3 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 137

4 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 121

5 Carlos Sainz ESP FERRARI 83

6 George Russell GBR MERCEDES 82

7 Charles Leclerc MON FERRARI 74

8 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44

9 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 42

10 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 31

11 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 17

12 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 16

13 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 11

14 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 9

15 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 5

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 4

17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA RBPT 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 2

19 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

20 Nyck De Vries NED ALPHATAURI HONDA RBPT 0

12.56 Siamo giunti all’undicesimo appuntamento della stagione. Per il momento dominio assoluto della Red Bull. 10 gare, 10 successi. 2 per Sergio Perez e 8 per Max Verstappen. Uno strapotere che potrebbe proseguire anche a Budapest.

12.53 Quale sarà il meteo della giornata odierna? Il rischio legato alla pioggia sarà sempre dietro l’angolo, per cui i piloti proveranno a sfruttare al massimo ogni minuto per time attack e simulazioni di passo gara. Domani e domenica, invece, il sole dovrebbe farla da padrone

12.50 Si parte con il fine settimana dell’Hungaroring. Alle ore 13.30 si inizierà con la FP1, quindi alle ore 17.00 di nuovo in azione con la FP2 per le canoniche 2 ore di lavoro in pista.

12.45 Buongiorno e benvenuti a Budapest. Tra 45 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP di Ungheria

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring sarà un day-1 importante dal momento che i piloti e i team dovranno trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni in termini d’assetto per le qualifiche di domani e la gara domenicale.

Un circuito angusto quello di Budapest, fondamentale avere una vettura che sappia essere agire nei tanti cambi di direzione e soprattutto avere tanto carico aerodinamico. Ci si chiede quale Ferrari vedremo sul tracciato magiaro. Quanto accaduto a Silverstone (Gran Bretagna) è stata una versione assai deludente, al punto che la Rossa è stata sorpresa da una McLaren rediviva.

Non ci sono dubbi che il candidato numero al successo sia sempre l’olandese Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull punta alla nona vittoria stagionale per mettere ancor più in ghiaccio questo campionato e avvicinarsi al suo terzo titolo iridato consecutivo. Da capire che cosa faranno Mercedes, Aston Martin e la citata McLaren, tenuto conto delle peculiarità del circuito.

OA Sport di offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma alle 13.30, mentre la FP2 scatterà dalle 17.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse