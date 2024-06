Tennis, gli italiani che giocheranno i tornei sull’erba nella settimana 10-16 giugno: torna Berrettini!

Sta per calare il sipario sulla stagione della terra rossa del tennis mondiale. Il Roland Garros decreterà i suoi vincitori e lo sguardo va già a quel che accadrà sull’erba. Giocatori e giocatrici avranno pochissimo tempo per adattarsi a un cambio di superficie così importante e i tornei di avvicinamento a Wimbledon (1°-14 luglio) saranno fondamentali per trovare la “chimica”.

A partire dalla prossima settimana ci saranno occasioni che daranno modo ai tennisti di adattarsi al “grass”, per essere al meglio possibile sui campi di Church Road a Londra. Nel caso specifico, si parla degli eventi a ‘s-Hertogenbosch, Stoccarda e Nottingham previsti dal 10 al 16 giugno. Quali saranno gli italiani al via?

Ci sarà il gradito ritorno di Matteo Berrettini. Il romano, dopo aver deciso di saltare gli appuntamenti di Madrid, Roma e di Parigi, ha deciso di focalizzarsi sulla parte d’annata che dovrebbe essere più fruttuosa per lui. Non è un mistero che il romano abbia un feeling speciale con l’erba, ricordando la doppia affermazione nel Queen’s e la Finale raggiunta nei Championships tre anni fa.

Ripartirà da Stoccarda Matteo e con lui ci saranno Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, con quest’ultimo che per la prima volta giocherà su questa superficie e chiaramente gli servirà tempo per capire come muoversi. A ‘s-Hertogenbosch è entrato nel tabellone principale Luca Nardi, uscito mestamente al primo turno del Roland Garros. Vedremo se il pesarese saprà esprimere il suo miglior tennis. Per quanto riguarda le ragazze, non ci saranno azzurre impegnate la prossima settimana.

CALENDARIO ATP ITALIANI

10-16 giugno ATP250 ‘s-Hertogenbosch (Luca Nardi)

10-16 giugno ATP250 Stoccarda (Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini)

CALENDARIO WTA ITALIANE

10-16 giugno WTA250 ‘s-Hertogenbosch (Nessuna italiana)

10-16 giugno WTA250 Nottingham (Nessuna italiana)