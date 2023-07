Calendario Mondiali nuoto 2023 domani: orari 28 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, venerdì 28 luglio, assisteremo alla sesta giornata di gare dei Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Un day-6 nel quale ci sarà grande spettacolo in una rassegna iridata che finora ha regalato molto dal punto di vista prestazionale.

Fari puntati soprattutto su Simona Quadarella. La romana, argento nei 1500 stile libero, è attesa nelle batterie degli 800 stile libero donne e sarà una gara complicata. La distanza ha in sé alcune interpreti dei 400 sl che fanno paura e che potrebbero mettere in vasca le loro migliori qualità in termini di velocità. Vedremo se e come l’azzurra riuscirà a spuntarla, tenendo presente del suo essere a podio in maniera ininterrotta dal 2019.

La sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-3. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Venerdì 28 luglio

Batterie – Ore 3:30 italiane

100 farfalla uomini (BURDISSO Federico, CODIA Piero)

200 dorso donne (PANZIERA Margherita)

50 stile libero uomini (DEPLANO Leonardo, ZAZZERI Lorenzo)

50 farfalla donne

staffetta 4×200 stile libero mista (ITALIA)

800 stile libero donne (QUADARELLA Simona)

Finali e semifinali – Ore 13:00 italiane

100 stile libero donne – finale

100 farfalla uomini – semifinali

200 dorso donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

200 rana donne – finale

200 dorso uomini – finale

50 farfalla donne – semifinali

200 rana uomini – finale

staffetta 4×200 stile libero mista- finale

