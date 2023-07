F1, GP Belgio 2023: orari qualifiche, programma, tv, streaming 28 luglio

Ultimo appuntamento prima della sosta estiva ormai alle porte per la Formula Uno, che affronterà questo weekend il Gran Premio del Belgio 2023 valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale. Il circus torna dunque sulla magica pista di Spa-Francorchamps per un fine settimana in cui verrà adottato il format Sprint, quindi con due qualifiche e due corse.

Il programma entrerà nel vivo già domani con la qualifica valida per la griglia della gara domenicale, mentre sabato si svolgeranno la Sprint Shootout e la Sprint con in palio i primi punti iridati (8 al vincitore) del weekend. Il favorito d’obbligo risponde ovviamente al nome di Max Verstappen, reduce da sette vittorie consecutive e con la possibilità di portarsi a -1 dal record di Sebastian Vettel (9 successi di seguito a fine 2013).

Alle spalle dell’olandese della Red Bull c’è invece grande incertezza, con tanti pretendenti al podio e valori in campo abbastanza equilibrati. Il primo candidato al secondo posto è sempre Sergio Perez alla guida dell’altra RB19, ma possono coltivare ambizioni importanti in ottica top3 anche le Mercedes, le McLaren e le Ferrari. Discorso più complesso per Aston Martin, ma attenzione ad eventuali sorprese e soprattutto alla pioggia.

Le qualifiche di Spa verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali in differita alle ore 22.00. OA Sport vi proporrà inoltre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP BELGIO F1 2023

Venerdì 28 luglio

Ore 13.30 Prove libere a Spa (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Qualifiche a Spa (Belgio) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA QUALIFICHE F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (solo le qualifiche), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà le qualifiche del GP belga in differita e in chiaro alle ore 22.00.

Foto: Lapresse