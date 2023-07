Nuoto, Gregorio Paltrinieri lascia il Giappone e rinuncia ai 1500 stile libero dei Mondiali

Finisce qui il Mondiale di Fukuoka per Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse italiano rinuncia infatti a disputare i 1500 stile libero in accordo con l’allenatore Fabrizio Antonelli, il direttore tecnico Cesare Butini, il capo delegazione Marco Bonifazi e lo staff medico della nazionale di nuoto guidato da Lorenzo Marugo. Una scelta sofferta ma dettata da uno stato di forma deficitario, come ha dimostrato la finale degli 800 chiusa ieri in ultima posizione.

L’obiettivo, per il campione olimpico di Rio 2016 sui 1500, è quello di anticipare il completo recupero dopo una stagione condizionata negativamente da diversi malesseri che non gli hanno consentito di svolgere una preparazione costante e ottimale in avvicinamento alla rassegna iridata. Paltrinieri è dunque già in viaggio per l’Italia dopo aver conquistato due medaglie in acque libere, l’oro della staffetta mista 4×1500 e l’argento nella 5 km.

Purtroppo il fenomeno di Carpi ha però mancato il primo appuntamento con la qualificazione olimpica (riservata solo ai tre medagliati) nella 10 km arrivando quinto, mentre in vasca non è andato oltre l’ottavo posto sugli 800 metri. Adesso l’obiettivo sarà quello di prepararsi al meglio in vista di un 2024 a dir poco fondamentale, con all’orizzonte prima i Mondiali di Doha (decisivi per il pass a cinque cerchi nella 10 km) e poi i Giochi Olimpici di Parigi.

Foto: Lapresse