ATP Kitzbuehel 2023: Thiem cerca risposte, Etcheverry numero 1 del seeding. Cecchinato unico azzurro

Il simbolo dell’ATP 250 di Kitzbuehel, indubbiamente, è uno, almeno in chiave austriaca. Risponde al nome di Dominic Thiem, e non potrebbe essere altrimenti: è lui che ha dato maggior lustro al tennis del suo Paese negli ultimi 10 anni, con uno Slam vinto, duelli (e vittorie) contro Rafael Nadal sul rosso, vittorie su tutti i Big 3 e non senza costanza.

Il passato dell’originario di Wiener Neustadt, però, è un conto, e il presente è un altro. Un presente fatto, per lui, di difficoltà importanti, quelle arrivate fin da quando i problemi di infortuni lo hanno tenuto fuori dai campi a lungo. Quello di oggi è un buon giocatore, ma non l’uomo in grado di giocarsela con tutti. Nel torneo delle montagne di casa ha una wild card, esordirà con un qualificato e potrebbe anche avere un cammino valido, ma gli sarà necessario un grande supporto da tutto il tifo della sua gente.

A comandare il tabellone c’è Tomas Martin Etcheverry. L’argentino, però, dopo lo splendido Roland Garros ha collezionato una sola vittoria, con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e in rimonta a Wimbledon. Vero è che ha trovato, a Bastad e Amburgo, giocatori ostici, perché tali sono Sebastian Ofner e Laslo Djere (e, a proposito dell’austriaco, sarà un altro dei nomi protagonisti). La parola chiave sarebbe riscatto, ma il potenziale secondo turno con il finalista del 2022, il padrone di casa Filip Misolic, nasconde insidie.

Marco Cecchinato contro Daniel Elahi Galan: questo l’unico confronto che coinvolge un giocatore italiano in questa fattispecie. Il siciliano e il colombiano si sono incontrati una sola volta, a Todi nel 2017 a livello di primo turno Challenger. Vinse Cecchinato 6-3 6-4, ma nessuno dei due avrebbe potuto immaginare il cambio delle carriere al tempo. Ad oggi sarebbe favorito Galan, ma l’azzurro può ben giocarsi le proprie chance.

Foto: LaPresse / Olycom