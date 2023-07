ATP Kitzbuehel 2023: il tabellone. Marco Cecchinato unico azzurro al via

Si rinnova la tradizione di un appuntamento estivo che ha una sua buonissima tradizione: l’ATP 250 di Kitzbuehel, sulle montagne d’Austria. Quattro i vincitori italiani nella storia: Martin Mulligan (dopo il passaggio dall’Australia) nel 1968, Adriano Panatta nel 1975, Andreas Seppi nel 2010 (quando l’evento è stato declassato per un anno a Challenger) e Paolo Lorenzi nel 2016. Questo torneo è uno tra gli ultimi ad aver abbandonato (non per volontà propria) la finale al meglio dei 3 set su 5, che ha resistito fino al 2006.

Unico azzurro al via, salve eventuali performance di Francesco Maestrelli dalle qualificazioni, è Marco Cecchinato. Il siciliano trova un giocatore a pericolosità alternata, il colombiano Daniel Elahi Galan, e si trova in uno spot molto interessante perché i nomi presenti hanno tutti qualcosa da dire.

Occhi puntati anche su Dominic Thiem: l’austriaco esordisce con un qualificato. Qui vinse nel 2019, dopo una lunga (anzi, lunghissima) rincorsa che aveva portato questo torneo allo status di maledizione per lui. Un Thiem di maggior respiro in finale ci andrebbe tranquillamente, ma da dopo i guai di infortuni non è mai più apparsa la sua versione migliore. Dunque, hanno chance sia il tedesco Yannick Hanfmann che il serbo Laslo Djere, oltre al recentemente emerso argentino Pedro Cachin.

Non ci sarà il campione di un anno fa, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Riproverà invece la propria cavalcata l’austriaco Filip Misolic, che però dovrà eventualmente passare, al secondo turno, dall’argentino Tomas Martin Etcheverry, che è salito di livello al Roland Garros.

ATP 250 KITZBUEHEL 2023: TABELLONE

Etcheverry (ARG) [1]-Bye

Qualificato-Misolic (AUT) [WC]

Cecchinato (ITA)-Galan (COL)

Huesler (SUI)-Altmaier (GER) [8]

Ofner (AUT) [4]-Bye

van Assche (FRA)-Molcan (SVK)

Qualificato-Baez (ARG)

Pella (ARG) [PR]-Carballes Baena (ESP) [6]

Djere (SRB) [5]-O’Connell (AUS)

Seyboth Wild (BRA) [WC]-Qualificato

Ramos-Vinolas (ESP)-Varillas (PER)

Bye-Cachin (ARG) [3]

Lajovic (SRB) [7]-Zhang (CHN)

Qualificato-Thiem (AUT) [WC]

Popyrin (AUS) [SE]-Rinderknech (FRA)

Bye-Hanfmann (GER) [2]

Foto: LaPresse