Golf: Lee Hodges non si ferma e guida con merito dopo tre giri al 3M Open 2023

La corsa di Lee Hodges non si ferma. E, al 3M Open, diventa il possessore di un record, quello del minor score sui primi tre giri nella storia del torneo. Con tre giornate da 63, 64 e 66, infatti, è attualmente a -20, con la prospettiva di trovare finalmente una bella gioia sul PGA Tour visto che il distacco dai suoi rivali più diretti è molto ampio.

Al secondo posto di una top ten quasi tutta americana c’è J.T. Poston con -15; la sua è una risalita di un posto, il che lo porta a precedere Tony Finau, rimasto invece incollato al gradino più basso del podio con -14 almeno per ora.

Quarta posizione per l’unico non USA dei primi dieci, l’australiano Aaron Baddeley, a -13, ma con uno dei due migliori giri di giornata in -6. L’altro è di Sam Ryder, che finisce in quinta posizione a Keith Mitchell, Billy Horschel e Kevin Streelman a -12, con quest’ultimo in discesa dal terzo posto di ieri.

Noni, invece, con lo score di -11 Nick Hardy e Tyler Duncan, con quest’ultimo che incassa una giornata no (benché pari con il par) dato che era secondo all’approcciarsi del fine settimana. Chiaramente, ancora tutto è passibile di cambiamento.

