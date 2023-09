DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2022 LIVE: si parla solo di Binotto, confusione Ferrari. Leclerc: “Troppo degrado gomme”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.06 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

15.05 Di seguito la classifica completa della FP2:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.146 4

2 George RUSSELL Mercedes+0.341 4

3 Charles LECLERC Ferrari+0.453 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.615 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.706 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.786 5

7 Esteban OCON Alpine+0.892 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.897 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+0.978 4

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.154 4

11 Lando NORRIS McLaren+1.231 5

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.249 4

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.333 4

14 Lance STROLL Aston Martin+1.401 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.534 4

16 Alexander ALBON Williams+1.604 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.693 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.769 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri+1.890 5

20 Nicholas LATIFI Williams+2.116

15.04 Ferrari discreta nella simulazione di qualifica, ma con grandi problemi nella gestione delle gomme nei long-run rispetto a Red Bull e a Mercedes.

15.02 Verstappen è stato il vero dominatore di questa sessione, sia sul giro secco che sul passo gara, mentre il suo compagno di squadra Perez ha faticato nel time-attack mostrando comunque una buona velocità nel long-run.

15.00 BANDIERA A SCACCHI! Finisce qui la FP2 di Abu Dhabi con il miglior tempo di Verstappen davanti a Russell, Leclerc, Hamilton, Perez e Sainz.

14.58 Long-run complicato per Leclerc, che gira adesso in 1’31″8 con gomme medie dopo 11 passaggi.

14.57 Russell torna in pista con gomme medie usate (di 18 giri) e stampa un ottimo 1’29″9, mentre le Red Bull continuano a martellare costantemente in 1’30”.

14.56 Ferrari in grande difficoltà con l’usura delle gomme: Sainz crolla in 1’31″3 mentre Verstappen e Hamilton girano in 1’30″3.

14.54 Red Bull davvero convincente in avvio di long-run su gomme medie: Perez in 1’30″3, Verstappen in 1’30″4, mentre Sainz gira in 1’30″7 a parità di mescola e di condizioni.

14.53 Molto bene anche Verstappen e Sainz, rispettivamente in 1’30″1 e 1’30″2 al primo giro del long-run su gomme gialle.

14.52 Perez comincia il suo long-run con un ottimo 1’30″2, mentre si alzano sull’1’31” basso i tempi di Leclerc e Russell dopo alcuni passaggi.

14.51 Gomme gialle al momento per tutti i piloti dei top team. Prossimi minuti interessanti dunque per valutare il passo di Ferrari, Red Bull e Mercedes.

14.49 Sainz torna ai box dopo un breve run su gomme soft e passa alla mescola media, la stessa di Leclerc. Ultimo giro in 1’31″0 per il monegasco della Rossa, 1’30″7 per Russell.

14.48 Russell in questa fase è il più veloce in pista con gomme medie in 1’30″2, mentre Leclerc ha commesso un errore in staccata alla prima chicane del T2.

14.47 Ultimi 15 minuti della sessione incentrati esclusivamente sui long-run con alto carico di carburante. I big girano al momento sul piede dell’1’30”.

14.42 Ferrari dovrebbe cominciare adesso a lavorare sul passo gara e differenzia il programma dei due piloti, montando gomme soft sulla F1-75 di Sainz e medie su quella di Leclerc.

14.40 Hamilton si migliora di qualche centesimo con gomme soft usate ed è 4° a 615 millesimi dal tempo di Verstappen.

14.39 Max Verstappen sfrutta un secondo set di gomme soft nuove e alza ulteriormente l’asticella in 1’25″146, portando a tre decimi e mezzo il suo vantaggio su Russell.

14.37 Passo avanti di Sainz, che sale in sesta posizione a 597 millesimi dalla vetta con gomme soft usate sulla sua Ferrari. A breve dovrebbe cominciare la simulazione di passo gara.

14.33 Mercedes competitiva ma non devastante sul giro secco in FP2: Russell è 2° a 152 millesimi dalla vetta, Hamilton 4° a 494 millesimi.

14.32 Si lancia anche Hamilton per il suo primo time-attack con gomme soft nuove, mentre Russell ci riprova.

14.30 Russell va molto forte nel T1, poi trova traffico e deve rallentare, mentre Vettel sale in ottava piazza con la sua Aston Martin in 1’26″395.

14.29 Gomme soft nuove per la Mercedes di Russell, che prova ad avvicinare o migliorare la prestazione di Verstappen.

14.28 Anche Perez ha già completato il primo time-attack con gomme morbide in 1’25″8, inserendosi in terza piazza a mezzo secondo dal compagno di squadra.

14.27 Primo tentativo non al livello di Verstappen per i due piloti Ferrari, con Leclerc 2° in 1’25″5 e Sainz solo 5° in 1’26″1.

14.26 Ormai ci siamo, comincia la simulazione di qualifica anche per la Ferrari!

14.25 Verstappen riesce a migliorare di un decimo al secondo tentativo di time-attack con gomme soft usate e fissa il nuovo limite in 1’25″335. A breve arriverà la risposta dei suoi avversari.

14.23 Hamilton lima tre decimi migliorando nel T3 e scavalca la Red Bull di Perez in sesta posizione, pagando 1″ dal crono di Verstappen con una mescola di svantaggio.

14.20 Russell continua a progredire con gomme medie e si porta in terza posizione a 872 millesimi da Verstappen e a meno di tre decimi da Leclerc.

14.18 Miglior tempo di Max Verstappen, che sfrutta abbastanza bene il grip delle gomme morbide nuove fermando il cronometro in 1’25″449 e rifilando quasi 6 decimi alla Ferrari di Leclerc con una mescola di vantaggio.

14.17 Verstappen è il primo a montare gomma soft per la simulazione di qualifica, mentre Hamilton sale in settima posizione.

14.15 Hamilton trova traffico e deve abortire il suo primo giro lanciato del turno. Incomprensione tra il sette volte iridato e Kevin Magnussen, pole-man dell’ultimo GP in Brasile.

14.14 Si migliora anche Sainz, che si inserisce tra Ocon e Verstappen in terza piazza a 323 millesimi dal tempo di Leclerc a parità di mescola.

14.12 Verstappen migliora e sale in terza posizione con la sua Red Bull a 350 millesimi dalla vetta (e a pochi centesimi da Ocon), mentre Perez paga 6 decimi da Leclerc.

14.10 In pista finalmente anche Lewis Hamilton con gomme medie nuove sulla sua Mercedes. Adesso si rilancia Verstappen.

14.08 Russell si porta in terza piazza provvisoria con la Mercedes a 8 decimi dal miglior tempo di Leclerc, inserendosi davanti alle Red Bull.

14.06 Tempi subito molto interessanti, grazie alle temperature più fresche di questa FP2. Hamilton è l’unico pilota a non aver ancora cominciato l’attività in pista.

14.05 Russell scende in pista con gomma gialla (media), nel frattempo Leclerc si porta al comando con la sua Ferrari davanti a Ocon e alle due Red Bull.

14.03 Mercedes è l’unico team a posticipare l’inizio del programma di lavoro, con Hamilton e Russell ancora fermi ai box.

14.02 Pista subito molto affollata: tante gomme medie per il primo run del turno, mentre scelgono le hard Norris, Bottas, Magnussen, Tsunoda e Albon.

14.00 SEMAFORO VERDE!!! Comincia l’ultima FP2 dell’anno per la Formula Uno.

13.55 Cinque minuti al via della seconda sessione di prove libere ad Abu Dhabi. Ultimi 60 minuti di attività in pista per piloti e team quest’oggi a Yas Marina.

13.51 Rispetto al consueto programma di lavoro dei team in FP2, quest’oggi a Yas Marina le squadre potrebbero aspettare l’ultima mezz’ora per montare gomme soft e simulare la qualifica in condizioni simili alle prove ufficiali di domani.

13.48 Mercedes è partita forte mettendo a referto le due migliori prestazioni cronometriche della prima sessione con Lewis Hamilton davanti a George Russell per un paio di decimi, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza posizione con la sua Ferrari.

13.44 Vedremo come andrà la seconda sessione di libere al tramonto di Yas Marina, con la pista illuminata artificialmente e quindi con temperature più fresche rispetto alla FP1.

13.37 La FP1 è stata infatti abbastanza interlocutoria per le condizioni della pista e anche per la presenza di 8 test driver, di conseguenza diversi piloti titolari dovranno cominciare da zero in FP2.

13.34 Il weekend di Yas Marina comincia ad entrare nel vivo con un turno che si preannuncia molto interessante per capire meglio gli effettivi valori in campo sul giro secco e nelle simulazioni di passo gara.

13.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi 2022, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2022, ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo una FP1 abbastanza interlocutoria (per condizioni della pista e test per giovani piloti), entra nel vivo il weekend di Yas Marina con un turno indicativo per cominciare a capire gli effettivi valori in campo.

Mercedes è partita forte mettendo a referto le due migliori prestazioni cronometriche della prima sessione con Lewis Hamilton davanti a George Russell per un paio di decimi, mentre Charles Leclerc si è dovuto accontentare della terza posizione con la sua Ferrari.

Alle sue spalle troviamo la Red Bull di Sergio Perez a tre decimi dalla vetta, mentre non hanno girato Carlos Sainz e Max Verstappen per lasciare spazio ai test driver Robert Shwartzman e Liam Lawson. C’è curiosità a questo punto per valutare il livello delle varie macchine al tramonto (con l’illuminazione artificiale) sul giro secco e sul passo gara.

Appuntamento previsto dunque alle ore 14.00 italiane per il semaforo verde della seconda sessione di libere a Yas Marina. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse