LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Max Verstappen fa sua la Sprint Race davanti alle Ferrari

17.12 La Mercedes ha fatto vedere di essere della partita, ma il distacco è ampio. Curiosità per Perez, che domani partirà quinto subito alle spalle di Perez, mentre Hamilton sarà ottavo dopo i guai al via di oggi

17.10 La Sprint Race, anche oggi, non ha regalato particolari emozioni, ma hanno confermato che il passo tra Ferrari e Red Bull sia pressochè identico. La differenza l’ha fatta la battaglia iniziale tra i due piloti tinti di rosso che ha permesso la fuga del campione del mondo

17.08 La nuova classifica del mondiale piloti:

Max Verstappen 189 punti

Sergio Perez 151

Charles Leclerc 145

Carlos Sainz 132

17.06 Max Verstappen, quindi, fa il bis dopo la SR di Imola e centra gli 8 punti in palio. Buona risposta della Ferrari con Leclerc secondo con 7 punti e Sainz terzo con 6. Il campione del mondo ha ammesso in un team radio di aver faticato con le gomme medie, vedremo quindi domani cosa potrà succedere

17.04 ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Charles LECLERC Ferrari+1.675 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+5.644 – –

4 George RUSSELL Mercedes+13.429 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.302 – –

6 Esteban OCON Alpine+31.032 – –

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+34.539 – –

8 Lewis HAMILTON Mercedes+35.447 – –

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+37.163 – –

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+37.557 – –

11 Lando NORRIS McLaren+38.580 – –

12 Daniel RICCIARDO McLaren+39.738 – –

13 Lance STROLL Aston Martin+48.241 – –

14GuanyuZHOU Alfa Romeo+50.753 – –

15 Pierre GASLY AlphaTauri+52.125 – –

16 Alexander ALBON Williams+52.412 – –

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+54.556 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+68.694 – –

19 Sebastian VETTEL Aston Martin– 1

20 Fernando ALONSO Alpine– – –

ARRIVO – MAX VERSTAPPEN VINCE LA SPRINT RACE!! Leclerc secondo a 1.6, terzo Sainz a 5.6, poi Russell, Perez, Ocon, Magnussen e Hamilton ultimo a punti

ULTIMO GIRO – Leclerc si porta a 1.7 nel T1, che attacco!

ULTIMO GIRO – Verstappen apre il giro finale con 1.9 su Leclerc che vola!

-2 giri: Leclerc di nuovo a tutta, ma Max è sempre a 2.0!

-3 giri: Hamilton ce la fa e passa Mick in curva 4!

-3 giri: Hamilton si lamenta nel team radio, ma Mick non molla!

-3 giri: Verstappen sfrutta il DRS di Vettel in doppiaggio e allunga di nuovo a 2.4, Hamilton continua a attaccare Mick ma il tedesco è un osso durissimo!

-4 giri: Verstappen apre un nuovo giro con 2.1 su Leclerc poi Sainz a 5.2. Hamilton attacca Mick, che in ogni modo non gli concede spazio!

-5 giri: attenzione Leclerc spinge e si porta a 2.2 da Verstappen! Il monegasco non molla di un metro!!!!!!!!

-5 giri: Hamilton ci riprova su Mick, il tedesco chiude in curva 4 e non molla la sua ottava posizione e, quindi, un punticino

-6 giri: la situazione sembra ghiacciata. Max sfrutta il margine costruito all’inizio, dato che ormai i tempi sono in fotocopia con Leclerc. Red Bull che va leggermente meglio nel T1, Ferrai nel T2 e T3 pari. Che equilibrio in vista di domani!

-7 giri: siamo a 7 giri dalla fine, Verstappen mantiene 2.7 su Leclerc, poi Sainz terzo a 5.7, Russell quarto a 11.5 e Perez quinto a 16.3

-8 giri: di nuovo Ferrari oltre l’1:09 non ci sono battaglie in pista in questo momento, solo Hamilton che insidia Mick

-9 giri: dopo un paio di giri più lenti, Max torna a guadagnare e si porta a 2.8

-9 giri: Verstappen più veloce di Charles per soli 3 millesimi! L’olandese vuole mettere le cose in chiaro

-10 giri: Leclerc spinge, non vuole lasciare andare Max! 2.4 il distacco!

-10 giri: Leclerc 1:08.883 si porta a 2.4 da Verstappen! Il monegasco ci prova!

-11 giri: Hamilton attacca Mick ci prova in curva 4 ma il tedesco chiude! Che battaglia!

-11 giri: Leclerc si porta a 2.7 da Verstappen, con Sainz che svanisce a 3.0 dal compagno. Russell a 4.1 dallo spagnolo

-12 giri: Perez infila anche Ocon e ora si mette alla caccia di Russell, che ha 6.3 di margine

-12 giri: Vettel è andato a contatto con Albon (che ha già 5 secondi di penalità). Davanti Verstappen e Leclerc hanno girato con il medesimo crono: 1:09.057

-13 giri: Vettel nella ghiaia! Il tedesco è uscito nella curva 6-7 bandiera gialla. Gira in qualche modo e riparte!

-14 giri: Ora il margine di Verstappen è di 3.0 su Leclerc, quindi 5.0 su Sainz e 8.0 su Russell, mentre Perez è sesto dopo aver passato anche Magnussen

-15 giri: Perez attacca Schumacher in curva 3 e lo passa e ora ci prova con Magnussen!

-15 giri: 1:08.741 per Verstappen, 1:08.639 per Leclerc che allunga a 1.7 su Sainz

-16 giri: Verstappen ora ha 2.8 su Leclerc che allunga a 1.3 su Sainz, poi Russell, Ocon, Magnussen, Perez e Hamilton che passa Bottas

-17 giri: Sainz attacca in curva 3, Leclerc risponde, ma lo spagnolo ci riprova e attacca in curva 4, quasi contatto!!!

-17 giri: Verstappen apre un nuovo giro con 2.3 su Leclerc che risponde a Sainz, che nel T1 sfrutta il DRS e guadagna sempre tantissimo. Russell quarto a 3.1

-18 giri: Verstappen allunga a 2.4 su Leclerc, mentre Sainz è in scia e prova a farsi vedere in curva 3, ma il monegasco chiude la porta!

-19 giri: Leclerc piazza il record in 1:08.321 ma Leclerc non si avvicina, Sainz sfrutta il DRS e rimane in scia al compagno. Crolla Russell a 2.1 invece

-20 giri: Hamilton passa Albon ed è decimo, mentre Alonso non ha potuto prendere il via

-20 giri: Verstappen nuovo record (1:08.645) precede Leclerc di 2.0, poi Sainz in scia al compagno!

-21 giri: Verstappen vola e mette già 2.0 su Leclerc, poi Sainz a 9 decimi dal monegasco, con Russell a sua volta a un secondo. Hamilton è 11° per un contatto al via con Gasly

-22 giri: Verstappen prova subito a scappare, poi Leclerc, Sainz, Russell, Ocon, Magnussen, Schumacher e Perez. Hamilton solo 11°!

-23 giri: Sainz attacca Verstappen in curva 3 ma sbaglia e Leclerc si avvicina, e lo passa in curva 4

PARTENZA – Ottimo scatto di Verstappen che prende per primo curva 1, poi Sainz e Leclerc!

16.35 Zhou partirà dalla pit lane a sua volta! Ora ci siamo davvero!

16.34 Alonso è ancora fermo ai box, proverà a partire da li. Zhou è riuscito a prendere il via, ma ora si torna nello schieramento di partenza dopo il secondo giro di ricognizione.

16.33 Attenzione si ferma Zhou mentre stava arrivando in griglia! La vettura è ferma in curva 10, tutto fermo e si riparte

16.32 Le vetture tornano in griglia. Tutti con le medie davanti!

16.31 La vettura di Alonso viene portata via dai meccanici mentre le vetture partono, evidentemente qualche problema in precedenza per lo spagnolo

16.30 Si parte per il giro di ricognizione! Ma incredibile! Hanno lasciato le termocoperte sulla macchina di Alonso!!!!!!!!

16.29 Le vetture stanno per lasciare la griglia di partenza! Di nuovo sole pieno a dettare la scena, cornice di pubblico clamorosa e la marea oranje è pronta a sospingere Super Max. Ferrari e Mercedes vogliono rispondere alla grande!

16.27 Ancora pochi istanti e si parte! Sale la tensione al Red Bull Ring mentre i piloti sono pronti nelle rispettive vetture!! Il sistema dei punti sarà il medesimo di questa stagione per le Sprint Race: 8 punti al primo e, poi, via via fino a zero.

16.24 Attenzione in casa Mercedes. Dopo gli incidenti di ieri le vetture sono di nuovo pronte, con George Russell quarto e Lewis Hamilton nono. Sarà una gara d’attacco per le Frecce d’Argento, anche per loro soft?

16.22 Sul fronte Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono in scia a Max Verstappen e proveranno a insidiare il campione del mondo. Vedremo quale sarà la scelta di gomma su una F1-75 che appare a proprio agio sulla pista austriaca. Urge una vittoria per ridurre il gap dalla Red Bull, ce la faranno i piloti del Cavallino?

16.20 Max Verstappen scatta dalla pole position e sarà orfano di Sergio Perez che, dopo la penalizzazione per quanto accaduto nella Q2, scatterà 13°. L’olandese ha dimostrato di avere una RB18 eccezionale su questo tracciato e, come visto nelle simulazioni, ha un ritmo straordinario. Per lui sarà gomma soft, vista la ottima gestione delle gomme?

16.18 – A Spielberg in 13 occasioni (36,1%) il vincitore è partito dalla pole position.

– A Spielberg in 21 occasioni (58,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP d’Austria è stato Alan Jones, che nel 1977 si impose partendo dalla 14ma posizione.

– Nessuno ha mai vinto il GP d’Austria (o di Stiria) scattando dalla sesta piazza, ma per due volte il vincitore è partito quinto e in tre occasioni settimo!

16.15 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in 6 occasioni. Ai già citati tre successi di Prost (1983, 1985, 1986) bisogna aggiungere quelli di Niki Lauda (1984), Mika Häkkinen (2000) e David Coulthard (2001). Anche la Mercedes è arrivata a quota 6, ma “sfruttando” un Gran Premio di Stiria. Alle già ricordate affermazioni di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020) bisogna aggiungere quelle di Nico Rosberg (2014, 2015). La Ferrari ha invece ha ottenuto 5 vittorie, l’ultima delle quali nel 2003. Tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già primeggiato anche Red Bull (4 volte, compreso un GP di Stiria) e Williams (3).

16.12 Facciamo un po’ di storia del GP d’Austria! Il pilota più vincente in assoluto sulla pista di Spielberg è Max Verstappen, impostosi complessivamente 4 volte (GP d’Austria 2018, 2019, 2021 e GP Stiria 2021). Riferendoci esclusivamente al Gran Premio d’Austria, c’è però un altro uomo riuscito a primeggiare in 3 occasioni. Si tratta di Alain Prost, trionfatore nel 1983, 1985 e 1986. Abbiamo altri due piloti in attività oltre a Verstappen a essersi affermati in questo autodromo. Si tratta di Lewis Hamilton (GP Austria 2016, GP Stiria 2020) e Valtteri Bottas (GP Austria 2017 e 2020).

16.09 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DISPUTATA OGGI

1 55 Carlos Sainz FERRARI 1:08.610 40

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:08.660 +0.050s 43

3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:08.778 +0.168s 32

4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:08.832 +0.222s 21

5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:08.848 +0.238s 24

6 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:09.179 +0.569s 36

7 63 George Russell MERCEDES 1:09.240 +0.630s 33

8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:09.251 +0.641s 26

9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:09.350 +0.740s 14

10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:09.519 +0.909s 38

11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:09.525 +0.915s 43

12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:09.579 +0.969s 37

13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:09.602 +0.992s 44

14 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:09.665 +1.055s 36

15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:09.700 +1.090s 32

16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:09.740 +1.130s 34

17 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:09.852 +1.242s 34

18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:09.960 +1.350s 34

19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:10.005 +1.395s 39

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:10.261 +1.651s 36

16.06 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT RACE

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Esteban Ocon (Alpine)

6. Kevin Magnussen (Haas)

7. Mick Schumacher (Haas)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Sergio Perez (Red Bull), penalizzato (tolti tutti i tempi del Q3 e il giro del Q2 in cui è uscito di pista)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. Lando Norris (McLaren)

16. Daniel Ricciardo (McLaren)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Sebastian Vettel (Aston Martin)

16.03 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2022

1 RED BULL RACING RBPT 328

2 FERRARI 265

3 MERCEDES 204

4 MCLAREN MERCEDES 73

5 ALPINE RENAULT 67

6 ALFA ROMEO FERRARI 51

7 ALPHATAURI RBPT 27

8 HAAS FERRARI 20

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 18

10 WILLIAMS MERCEDES 3

16.00 Mezzora al via della Sprint Race! Al Red Bull Ring il meteo parla di sole ormai offuscato da diverse nuvole e temperature che rimangono attorno ai 21°. Situazione per niente torrida a Spielberg, vedremo quindi quali gomme saranno scelte dai piloti. Ad ogni modo la questione pioggia dovrebbe tornare alla ribalta solamente in serata e risparmiare la Sprint Race.

15.56 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE DI F1 2022

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 181

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 147

3 Charles Leclerc MON FERRARI 138

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 127

5 George Russell GBR MERCEDES 111

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 93

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 58

8 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

9 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 39

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 28

11 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 16

12 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 16

13 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 15

14 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 15

15 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

16 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 5

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 4

18 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

19 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 3

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

15.53 Ricordiamo che in questo campionato abbiamo già vissuto una Sprint Race a Imola, con il successo di Max Verstappen, mentre il terzo appuntamento sarà a Interlagos a novembre

15.50 Ci siamo, si inizia a fare sul serio a Spielberg! A breve andrà in scena la gara su distanza di 100km, mentre domani alle ore 15.00 toccherà al Gran Premio d’Austria. Punti pesantissimi in palio! 8 della Sprint Race e 25+1 della gara. Siamo in uno snodo fondamentale del campionato!

15.45 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring! Tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissima Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022.

13.37 Settima e nona posizione per le Mercedes: George Russell ha ottenuto un crono a 0.630 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton è distante 0.740. Entrambe le monoposto sono entrate in pista con ritardo, visti gli incidenti di ieri.

13.35 E’ calato il sipario sulla FP2 del GP d’Austria. Le due Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc hanno ottenuto i migliori due tempi davanti all’olandese Max Verstappen su Red Bull. Tuttavia, l’orange ha messo in mostra un passo molto più costante dei due ferraristi e sembra davvero il naturale favorito per il successo della Sprint Race di oggi e della gara di domani.

13.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:08.610 7

2 Charles LECLERC Ferrari+0.050 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.168 6

4 Fernando ALONSO Alpine+0.222 4

5 Esteban OCON Alpine+0.238 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 5

7 George RUSSELL Mercedes+0.630 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.641 4

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.740 2

10 Lando NORRIS McLaren+0.909 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.915 6

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.992 7

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.055 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.090 5

16 Alexander ALBON Williams+1.130 5

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.242 5

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.350 5

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.395 4

20 Nicholas LATIFI Williams+1.651 5

13.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!

13.28 Ultimi scampoli di una sessione nella quale la Ferrari concluderà davanti, ma Verstappen ha impressionato per la costanza straordinaria di rendimento.

13.26 Hamilton ha messo insieme sei giri finora ed è nono a 0.740 dalla vetta.

13.24 Ci si avvia alla conclusione di questa FP2 con Sainz e Leclerc davanti a tutti. Da capire le mappature usate dalla Ferrari a livello di motore.

13.21 Eccovi l’elenco dei tempi aggiornato:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:08.610 6

2 Charles LECLERC Ferrari+0.050 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.168 5

4 Fernando ALONSO Alpine+0.222 2

5 Esteban OCON Alpine+0.238 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 3

7 George RUSSELL Mercedes+0.630 4

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.641 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+0.740 1

10 Lando NORRIS McLaren+0.909 4

11 Lance STROLL Aston Martin+0.915 6

12 Pierre GASLY AlphaTauri+0.969 2

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.992 6

14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.055 2

15 Alexander ALBON Williams+1.130 3

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.201 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.242 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.350 4

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.395 3

20 Nicholas LATIFI Williams+1.651 4

13.18 Verstappen molto convincente sul passo gara, Ferrari sembra leggermente più lenta e troppo aggressiva sulle gomme. Non buoni segnali per il Cavallino Rampante.

13.15 Molto bene le Alpine come ritmo, con Alonso e Ocon in quarta e quinta posizione, girando con le medie.

13.13 Arriva Sainz ora con la Ferrari e si porta in vetta con un margine di 0.050 su Leclerc.

13.11 Francamente Verstappen continua ad inanellare giri straordinari, mentre la Ferrari sembra in difficoltà.

13.10 Alonso migliora con le medie e si porta in terza posizione a 0.172 dal vertice.

13.07 DICEVAMO! Leclerc si porta in testa con il crono di 1:08.660 con le soft a precedere di 0.139 Verstappen e di 0.188 Ocon. Sainz è quinto a 0.490 dal compagno di squadra.

13.06 Leclerc con le soft migliora il suo crono, ma resta in settima posizione a 0.601. Da capire a questo punto il carico di benzina, visto che Ocon con l’altra Alpine è secondo a 0.049.

13.04 Alonso! Lo spagnolo con le medies si porta in seconda posizione a 0.282 da Verstappen. Sainz terzo a 0.351, mentre Leclerc scala in settima piazza 0.772.

13.03 Verstappen pazzesco! Con gomme medie usate gira in 1:08.799 e migliora ancora il suo tempo. Arriva Perez a 0.380, mentre Leclerc è sesto a 0.772.

13.01 Rientrato in pista Verstappen con medie usate e va fortissimo in 1:09.038. Francamente sembra fare un altro sport l’olandese. E’ anche vero che la Rossa probabilmente sta girando un po’ bassa di motore.

12.59 Ferrari che continua girare su crono da 1:10, mentre Alonso si è portato in quarta posizione a 0.429.

12.55 Si è in attesa di vedere in pista Lewis Hamilton, che dopo il crash di ieri ha cambiato il telaio e il cambio.

12.55 Da notare che le Ferrari stanno girando con medie molto usate, sul ritmo di 1:10 basso.

12.52 Arrivano le Mercedes con Russell che si porta in terza posizione a 0.274 con le sof, mentre Leclerc procede a un ritmo lento.

12.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:08.966 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.184 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.605 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.863 1

5 Lando NORRIS McLaren+1.153 2

6 George RUSSELL Mercedes+1.324 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.390 1

8 Alexander ALBON Williams+1.626 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.843 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.153 1

11 Nicholas LATIFI Williams+2.273 2

12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.432 2

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.441 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.513 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.531 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 4

17 Lance STROLL Aston Martin- – 5

18 Fernando ALONSO Alpine- – – –

19 Esteban OCON Alpine- – – –

20 Lewis HAMILTON Mercedes- – – –

12.48 Verstappen vola letteralmente con la Red Bull e con la soft abbatte il muro di 1:09 e ottiene il crono di 1:08.966 a precedere di 0.184 Sainz e di 0.605 Leclerc.

12.46 Molto forte la Red Bull con Verstappen che continua a inanellare giri da 1:09 bassissimo, leggermente più lente le Ferrari con le medie.

12.44 Verstappen comanda sempre con il crono di 1:09.067 a precedere di 83 millesimi Sainz e di 0.553 Leclerc. Ricordiamo la differente mescola tra Max e le Ferrari.

12.43 Verstappen suona la campana con la soft in 1:09.170 a precedere di 0.345 Sainz e di 0.450 con Leclerc. Le due Ferrari girano con le medie.

12.42 Sergio Perez è quarto con le soft a 1.408.

12.40 Leclerc e Sainz si alternano in vetta: il monegasco comanda con il crono di 1:09.620 a precedere di 0.213 Sainz. Norris è terzo a 0.579.

12.38 Leclerc si porta al comando con le medie: 1:10.353 per il pilota della Ferrari a precedere di 0.030 Norris con le soft. Magnussen è terzo a a 1.126.

12.37 In pista ora Verstappen con le soft.

12.35 Lando Norris con le soft comanda con il tempo di 1:11.410 a precedere di 0.069 Magnussen con le medie e di 0.728 Bottas con le medie.

12.34 Arrivano i primi tempi con Bottas con il crono di 1:12.309 a precedere di 0.359 Magnussen e di 0.486 Zhou. La Mercedes ha fatto sapere che sperano di avere in pista le due macchine a metà della FP2.

12.32 In pista subito le Ferrari di Leclerc e di Sainz con le gomme medie.

12.30 VIA ALLA FP2!!!

12.29 Per celebrare i 90 anni da quando il Cavallino fece il suo esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari, da oggi (e per il resto del fine settimana) sulle due F1-75 e sulle 488 GTE in pista a Monza per il WEC sarà presente la versione del logo usato nel 1932.

12.28 Sostituzioni di cambio e telaio in Mercedes per Lewis Hamilton e non ci sarà penalità visto che erano componenti già usati in stagione.

12.27 Qualche nuvola c’è a Spielberg, anche se il sole è sempre protagonista. Temperature però più basse rispetto a ieri.

12.24 Si profila una Sprint tutta in difesa invece per l’Alpine di Esteban Ocon e per le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher, in ordine dal 5° al 7°, per provare a strappare qualche punticino già al sabato.

12.21 Il recupero di “Checo” potrebbe bloccarsi alle spalle delle Mercedes, reduci da un venerdì positivo in termini di prestazioni macchiato però dagli incidenti di entrambi i piloti.

12.18 Sergio Perez sarà costretto infatti a rimontare dalla settima fila dello schieramento (13° posto) in seguito ad una qualifica oltremodo negativa, anche se il messicano ha tutte le carte in regola per risalire almeno fino alla sesta piazza.

12.15 La scuderia di Maranello potrebbe optare per una strategia differenziata sulla scelta delle gomme con i due piloti, anche considerando l’assenza della seconda Red Bull nelle posizioni di vertice.

12.12 “Con possibilità di pioggia prevista per domenica mattina, le condizioni che i piloti hanno sperimentato oggi in FP1 potrebbero essere abbastanza rappresentative della gara, quindi probabilmente le informazioni raccolte potranno tornare utili“, ha aggiunto Isola.

12.09 “È stata un’altra sessione sul filo di lana, con tre piloti in soli 0,082 secondi in testa al gruppo – un battito di ciglia – il che sottolinea bene quanto sia competitivo il pacchetto macchina–gomme di questa Formula 1! Oggi abbiamo registrato solo modeste abrasioni sulla mescola morbida e potrebbe essere un’opzione per la gara sprint di domani, dove le vetture più leggere a causa del minor carburante imbarcato al via, potrebbero avere meno stress sulle gomme e non dovranno effettuare pit stop obbligatori”, ha raccontato Mario Isola, responsabile Pirelli.

12.06 Discorso diverso per l’altro alfiere della Red Bull, Sergio Perez, penalizzato dopo il time-attack per essere andato oltre i limiti della pista in curva-8: il messicano scatterà dalla 13ma casella.

12.03 Da capire cosa riusciranno a fare le Mercedes, ieri estremamente performanti, ma con i due piloti che hanno finito anzitempo le loro qualifiche contro le barriere. I britannici George Russell e Lewis Hamilton partiranno dalla quinta e decima piazzola.

12.00 Un ultimo settore spettacolare dell’olandese Max Verstappen non ha permesso loro di fare meglio e ci si dovrà rifare in gara, con la speranza di fare meglio del neerlandese in partenza.

11.57 La Ferrari cercherà risposte importanti. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno terminato in seconda e terza posizione le qualifiche valide per la griglia della Sprint Race citata.

11.54 Secondo le previsioni meteorologiche non vi dovrebbe essere l’arrivo della pioggia e le temperature non troppo elevate dovrebbero favorire la gestione dei motori.

11.51 La FP2 odierna sarà in funzione della corsa sprint, soprattutto per simulare il passo gara e comprendere il comportamento della monoposto.

11.48 Sulla pista di Spielberg sarà una giornata particolarmente intensa e in cui scuderie e team non potranno permettersi la minima imperfezione.

11.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1.

18.29 Ricordiamo quanto accaduto a Perez in Q2. Il messicano ha rischiato a lungo l’esclusione, salvandosi in extremis all’ultimo tentativo: peccato che quel tempo andasse cancellato per aver ecceduto (chiaramente) i limiti della pista. Il centro-americano sarebbe finito 13° e Gasly, primo degli esclusi, sarebbe invece approdato in Q3. Come potete capire, è tutto falsato e non verrà sanato dalla quasi scontata penalità che verrà inflitta al pilota della Red Bull.

18.28 Chiaramente Leclerc, se vorrà superare Verstappen nella Sprint Race, dovrà necessariamente farlo in partenza, perché poi in rettilineo il sorpasso appare improbabile per la Ferrari.

18.26 Pole-position n.16 in carriera per Max Verstappen. Ricordiamo che le qualifiche odierne hanno definito la griglia di partenza per la Sprint Race di domani alle 16.30 che assegnerà 8 punti al vincitore (7 al secondo, 6 al terzo, etc.).

18.25 La Ferrari aveva assaporato una prima fila con Leclerc e Sainz. Verstappen era indietro ai primi due intermedi, poi con un guizzo ha preceduto i piloti della Rossa per una manciata di millesimi.

18.24 Quarta posizione per Perez, ma cosa succederà ora? La penalità per il messicano appare pressoché certa dopo quanto accaduto in Q2.

18.22 La classifica finale della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.984 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.029 7

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.082 7

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.420 6

5 George RUSSELL Mercedes+0.447 6

6 Esteban OCON Alpine+0.742 7

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.895 7

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.027 7

9 Fernando ALONSO Alpine+1.119 7

10 Lewis HAMILTON Mercedes+8.167

18.22 Verstappen era dietro di 2 decimi al secondo intermedio, nel terzo si è davvero superato.

18.21 Verstappen beffa le Ferrari e si prende la pole-position per 29 millesimi su Leclerc. 3° Sainz a 0.082.

18.19 Perez è stato convocato dai commissari per le ore 19.00.

18.18 Come anticipato, Sainz e Leclerc in pista con gomme soft con cui hanno effettuato un giro, mentre gli pneumatici di Perez e Verstappen sono completamente nuovi: un vantaggio non da poco per la Red Bull, se pensiamo che si tratta di una sfida sui millesimi.

18.18 SI RICOMINCIA! Incidenti permettendo, restano 2’31” per provare ad arpionare la pole-position!

18.15 Le polemiche fioccheranno. Il tempo con cui Perez si è qualificato per la Q3 andava cancellato, perché ha oltrepassato i limiti della pista. Il messicano sarebbe partito 13° domani nella Sprint Race, Gasly invece si sarebbe qualificato tra i top10. Ora, qualunque sia la penalità che verrà inflitta al messicano, sarà tutto completamente falsato.

18.14 La sessione riprenderà alle 18.18.

18.13 Ricordiamo la classifica a 2’31” dal termine della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.092 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.091 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.208 6

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.312 5

5 George RUSSELL Mercedes– 6

6 Esteban OCON Alpine+0.687 6

7 Fernando ALONSO Alpine+1.011 6

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.332 6

9 Lewis HAMILTON Mercedes+8.059 5

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 6

18.11 Perez e Verstappen non erano ancora scesi in pista, dunque avranno un treno di gomme soft completamente nuove. Sainz e Leclerc invece avranno già effettuato un giro (quello di ingresso e poi rientro ai box).

18.10 La faccia di Toto Wolff dopo questo doppio incidente è attonita: potete immaginarla…

18.08 BANDIERA ROSSA! 2’31” al termine. Sfortunata la Ferrari: Leclerc e Sainz erano appena entrati in pista con gomme nuove, che ora hanno in parte già logorato.

18.08 ALTRO COLPO DI SCENA! Russell finisce contro le barriere, due Mercedes danneggiate oggi!

18.07 Entra ora Leclerc con gomme soft nuove.

18.07 Russell è il primo a lanciarsi, ma non si migliora al primo intermedio.

18.06 Sia Verstappen sia Leclerc hanno conquistato 15 pole-position in carriera: chi salirà a 16?

18.05 SI RIPARTE! 5’29”, Leclerc ha bisogno del giro perfetto per la pole!

18.02 La sensazione è che Russell possa giocarsela con Perez per la seconda fila. Sul messicano pende la spada di Damocle di una possibile (probabile?) penalizzazione per aver ecceduto i limiti della pista nella Q2: quel tempo sarebbe dovuto essere cancellato, di conseguenza non avrebbe superato il taglio.

18.00 La Q3 riprenderà alle 18.05. Ricordiamo che mancano 5’29” da disputare.

17.59 Leclerc può fare sicuramente meglio, soprattutto nel primo settore. Serve il giro perfetto per battere un Verstappen che si sta esaltando su una pista molto favorevole per la Red Bull.

17.58 La Mercedes di Hamilton contro le barriere:

17.57 Hamilton sta bene, è già sceso dalla macchina.

17.56 La classifica prima dell’interruzione a causa dell’incidente di Hamilton.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.092 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.091 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.208 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.312 5

5 George RUSSELL Mercedes+0.339 5

6 Esteban OCON Alpine+0.687 5

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.332 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes– 5

9 Fernando ALONSO Alpine- – 5

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 5

17.55 BANDIERA ROSSA! 5’29” al termine della Q3.

17.54 COLPO DI SCENA! INCIDENTE PER HAMILTON, finisce contro le barriere alla curva 7! Boato anti-sportivo da parte dei piloti olandesi.

17.52 Verstappen fa meglio di Leclerc per 91 millesimi. Il pilota della Ferrari ha perso ben 0.283 nel primo intermedio, può fare meglio.

17.52 1’05″083 per Leclerc, attendiamo gli avversari.

17.51 Ora gomme soft nuove per tutti. Hamilton è il primo a lanciarsi, alle sue spalle Leclerc.

17.49 Sergio Perez verrà investigato a fine sessione: potrebbe aver oltrepassato i limiti della pista nel corso del suo ultimo tentativo della Q2. Andrà in contro ad una penalizzazione?

17.48 INIZIATA LA Q3! Si delinea la griglia di partenza del GP d’Austria 2022 di F1!

17.46 La Q3 durerà 12 minuti. Prepariamoci ad una sessione tiratissima, magari decisa per un pugno di millesimi.

17.44 Sulla carta i favoriti saranno Verstappen e Leclerc per la pole, con Sainz terzo incomodo. Attenzione però alla Mercedes che sembra davvero in lizza per poter impensierire Red Bull e Ferrari.

17.43 Eliminati dunque Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda e Norris.

17.41 La classifica finale della Q2:

1 Charles LECLERC Ferrari1:05.287 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.087 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.188 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.289 4

5 George RUSSELL Mercedes+0.410 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.518 4

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.607 4

8 Esteban OCON Alpine+0.706 4

9 Fernando ALONSO Alpine+0.795 4

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.864 4

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.873 6

12 Alexander ALBON Williams+0.943 5

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.032 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.564 6

15 Lando NORRIS McLaren+20.560

17.41 Si qualificano entrambe le Haas di Magnussen e Schumacher (la Haas è motorizzata Ferrari).

17.40 Si salva Perez! Sale in sesta posizione a mezzo secondo da Leclerc. Alonso è 9°, ma dovrebbe farcela.

17.39 Perez è 12° ed ha un solo tentativo a disposizione!

17.39 Tempone per Hamilton al primo intermedio, che poi non si migliora al secondo.

17.38 Perez e Verstappen in pista con gomme soft nuove. Il messicano è 11°, non può permettersi passi falsi.

17.37 Leclerc al comando in 1’05″287: 188 millesimi di vantaggio su Hamilton. Miglioramento non sensibile per Sainz: è 4° a 0.289. Classifica cortissima.

17.35 Leclerc e Sainz in pista con gomme soft nuove.

17.35 A Perez è stato cancellato un tempo da ottava posizione per aver ecceduto i limiti della pista.

17.34 La classifica a 5 minuti dal termine. Al momento Perez sarebbe il primo degli esclusi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:05.475 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.093 2

3 George RUSSELL Mercedes+0.296 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.299 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.448 3

6 Fernando ALONSO Alpine+0.607 3

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.676 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.678 3

9 Esteban OCON Alpine+0.801 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.844 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.983 3

12 Alexander ALBON Williams+1.001 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.296 5

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.376 5

15 Lando NORRIS McLaren+20.372 3

17.32 Scatenato Mick Schumacher, è 6° con la Haas a 0.676 dalla vetta. 7° Magnussen a 0.678. Per ora tanta fatica per Perez, ottavo a quasi 8 decimi.

17.31 Si migliora invece Hamilton: 1’05″475, 93 millesimi meglio di Verstappen. Ricordiamo che Leclerc aveva stabilito un tempo di 1:05.419 nella Q1.

17.30 Non migliorano la posizione Leclerc e Sainz.

17.29 La classifica dopo il primo tentativo della Q2. Ricordiamo che le Ferrari hanno utilizzato gomme soft usate.

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:05.538 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.030 2

3 George RUSSELL Mercedes+0.233 3

4 Charles LECLERC Ferrari+0.236 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.385 3

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.920 3

7 Esteban OCON Alpine+0.950 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.441 4

9 Lando NORRIS McLaren+20.309 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 4

11 Alexander ALBON Williams- – 4

12 Fernando ALONSO Alpine- – 2

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 2

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

17.28 Hamilton mette tutti d’accordo e si prende la vetta in 1’05″538, 30 millesimi meglio di Verstappen.

17.28 Verstappen al comando davanti a Russell, Leclerc, Sainz e Perez.

17.26 Gomme usate per Leclerc e Sainz (3 giri compiuti), nuove per Verstappen.

17.25 INIZIATA LA Q2! 15 minuti ed altri 5 piloti da eliminare.

17.24 Il primo settore è quello più favorevole alla Red Bull, poi la Ferrari si difende bene nel secondo e nel terzo.

17.21 Con le gomme soft nuove la Ferrari ha scavato un bel solco. Come vi ripetiamo spesso, amici, non bisogna dare troppo peso a prove libere, Q1 e Q2. I veri valori in campo li vedremo nella Q3.

17.20 La classifica finale della Q1 con un sorprendente Fernando Alonso che nel finale ha agguantato la quarta posizione:

1 Charles LECLERC Ferrari1:05.419 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.241 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.433 1

4 Fernando ALONSO Alpine+0.597 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.660 2

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.724 2

7 George RUSSELL Mercedes+0.816 2

8 Lando NORRIS McLaren+0.911 2

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.947 2

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.986 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.023 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.044 3

13 Esteban OCON Alpine+1.049 2

14 Alexander ALBON Williams+1.097 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.170 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.194 3

17 Lance STROLL Aston Martin+1.428 2

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.482 2

19 Nicholas LATIFI Williams+1.584 3

20 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.664

17.19 Terminata la Q1! Eliminati Ricciardo, Vettel, Stroll, Zhou e Latifi. Colpaccio di Albon, 14° con la Williams.

17.17 Leclerc, Sainz e Verstappen sono tranquilli ai box, mentre Perez torna in pista, così come Hamilton. Il grip della pista migliora giro dopo giro.

17.16 Al momento sarebbero eliminati Ricciardo, Zhou, Vettel, Latifi ed Albon. Molto bene la Haas con Schumacher nono e Magnussen 11°.

17.15 La nuova classifica parziale:

1 Charles LECLERC Ferrari1:05.419 2

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.241 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.433 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.660 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.724 1

6 Fernando ALONSO Alpine+0.780 1

7 George RUSSELL Mercedes+0.816 1

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.986 1

9 Esteban OCON Alpine+1.176 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.232 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.332 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.418 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.420 2

14 Daniel RICCIARDO McLaren+1.531 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.556 1

16 Lando NORRIS McLaren+1.621 2

17 Nicholas LATIFI Williams+1.690 2

18 Lance STROLL Aston Martin+1.721 2

19 Alexander ALBON Williams+1.864 2

20 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.061 2

17.14 Leclerc mette tutti d’accordo ed è in vetta davanti al compagno di squadra!

17.13 Verstappen al comando, ma Sainz fa subito meglio!

17.12 Gomme soft nuove per Leclerc e Sainz.

17.12 Verstappen è ultimo, ma ha fatto raffreddare le gomme per due giri. Ora l’olandese sta spingendo sul serio…

17.11 La classifica a 6 minuti dal termine della Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:06.079 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.064 1

3 Fernando ALONSO Alpine+0.120 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.121 2

5 George RUSSELL Mercedes+0.156 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.318 2

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.326 1

8 Esteban OCON Alpine+0.516 1

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.572 1

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.758 1

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.896 1

12 Lando NORRIS McLaren+0.961 1

13 Lance STROLL Aston Martin+1.061 1

14 Alexander ALBON Williams+1.204 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.294 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.348 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.351 2

18 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.401 1

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+49.115 1

20 Nicholas LATIFI Williams- – 2

17.10 HAMILTON IN VETTA! 1’06″079! Il britannico rifila 64 millesimi a Perez.

17.09 Cancellato il tempo di Verstappen per aver oltrepassato il limite della pista alla curva 10. Alonso è 2° a 56 millesimi da Perez! Poi Leclerc a 0.057 e Sainz a 0.254.

17.08 Due Red Bull davanti. Verstappen al comando in 1’06″097, 2° Perez a 0.046.

17.07 0.050 di vantaggio per Verstappen al primo intermedio. Gomme soft nuove.

17.07 Si lancia ora Max Verstappen.

17.06 Sainz si porta in seconda posizione a 0.197 da Leclerc.

17.06 Leclerc torna subito al comando in 1’06″200, 0.303 meglio di Schumacher.

17.06 MICK SCHUMACHER IN TESTA CON LA HAAS!

17.06 Esce ora Max Verstappen.

17.06 Verstappen e Bottas sono gli unici piloti ancora fermi ai box.

17.05 Sia Leclerc (8 giri) sia Sainz (6) stanno utilizzando gomme soft usate.

17.04 CANCELLATO IL TEMPO DI SAINZ! Lo spagnolo ha oltrepassato i limiti della pista alla curva 10!

17.03 Sainz si porta al comando in 1’06″363, ben 399 millesimi meglio di Leclerc. 3° Perez a 0.443.

17.03 1’06″762 per Leclerc.

17.01 Subito in pista le due Ferrari con gomme soft. Temporeggia Verstappen.

17.00 INIZIATE LE QUALIFICHE CON LA Q1!

14.38 Verstappen ha impressionato per la velocità dimostrata in questa FP1, Ferrari più sofferente nei primi due settori della pista. Da capire se ciò possa dipendere da questioni di motore oppure se c’è da lavorare sul bilanciamento della F1-75.

14.35 Max Verstappen è stato il migliore della prima sessione di prove libere a Spielberg (Austria) con il crono di 1:06.302 a precedere di 0.255 il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e di 0.400 la Mercedes del britannico George Russell. Quarto il messicano Sergio Perez con l’altra Red Bull a 0.537 e quinto Lewis Hamilton (Mercedes) a 0.607. Lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz ha concluso settimo a 0.737.

14.32 Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:06.302 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.255 6

3 George RUSSELL Mercedes+0.400 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.537 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.607 4

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.663 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.737 6

8 Fernando ALONSO Alpine+0.798 5

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.944 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.994 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.129 4

12 Esteban OCON Alpine+1.160 5

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.174 6

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.220 4

15 Alexander ALBON Williams+1.280 5

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.290 4

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.441 7

18 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.587 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.847 5

20 Lando NORRIS McLaren+3.613 2

14.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!

14.29 Leclerc si migliora con un treno di gomme nuove soft a 0.255 da Verstappen, mentre l’olandese sta provando una simulazione di passo gara.

14.28 Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:06.302 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.348 6

3 George RUSSELL Mercedes+0.400 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.607 4

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.663 5

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.737 5

7 Fernando ALONSO Alpine+0.798 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.830 4

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+0.944 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.994 3

11 Lance STROLL Aston Martin+1.129 4

12 Esteban OCON Alpine+1.160 4

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.174 6

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.220 3

15 Alexander ALBON Williams+1.280 4

16 Pierre GASLY AlphaTauri+1.521 4

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.587 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.847 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren+2.926 7

20 Lando NORRIS McLaren+3.613 2

14.26 Russell si migliora e si porta a 0.400 Verstappen ed è terzo.

14.25 Leclerc ha deciso di rientrare ai box, mentre gli altri cercano di mettere insieme dei giro competitivi, ma non è facile per il tanto traffico.

14.22 Tanto traffico in pista in questo momento con Magnussen che si porta davanti a Sainz ed è quinto a 0.663. Una sessione da interpretare.

14.19 Russell migliora ed è terzo a 0.474 da Verstappen, per cui arrivano le Mercedes in questo momento.

14.18 Ci sono dei miglioramenti in pista con Hamilton che si porta in terza posizione a 0.607 da Verstappen, mentre Perez è quinto a 0.9.52.

14.15 Si torna a girare visto che il detrito in pista è stato recuperato. Vedremo se in questi 15′ ci saranno dei cambiamenti in classifica.

14.10 NUOVA BANDIERA ROSSA!!! C’è un detrito in pista e la Direzione Gara ha deciso di sospendere nuovamente la sessione.

14.07 Verstappen domina la scena e si conferma velocissimo. Da capire però in che modo la Ferrari stia usando il motore.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:06.302 2

2 Charles LECLERC Ferrari+0.348 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.847 4

4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.965 3

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.220 2

6 Fernando ALONSO Alpine+1.344 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.547 2

8 George RUSSELL Mercedes+1.550 2

9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.573 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.662 4

11 Esteban OCON Alpine+1.669 3

12 Lance STROLL Aston Martin+1.795 3

13 Lewis HAMILTON Mercedes+1.921 2

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.972 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.384 2

16 Pierre GASLY AlphaTauri+2.886 2

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.926 3

18 Alexander ALBON Williams+3.092 3

19 Nicholas LATIFI Williams+3.134 3

20 Lando NORRIS McLaren+3.613 2

14.05 Hamilton è undicesimo a 1.921 da Verstappen.

14.04 Molto bene ALonso in quarta posizione a 1.344, Magnussen quinto a 1.350. Russell è sesto a 1.550 con la Mercedes.

14.03 Verstappen domina nei primi due settori e si porta in vetta con il crono di 1:06.302 a precedere di 0.348 Leclerc e di 0.847 Sainz.

14.02 ARRIVANO LE FERRARI!!! Leclec e Sainz con le gomme soft: 1:06.650 per il monegasco a precedere di 0.499. Sainz e di 0.846 Verstappen, che però si sta lanciando ora con le morbide.

13.59 BANDIERA VERDE!!!! Ripartita la sessione e 31′ a disposizione dei piloti.

13.57 Un distacco piuttosto importante della Ferrari dal vertice, probabilmente dipendente anche dalla gestione del motore che la Rossa ha deciso di attuare in queste prime prove libere.

13.55 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:07.496 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.568 2

3 Fernando ALONSO Alpine+0.707 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.778 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.864 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.934 2

7 Esteban OCON Alpine+0.990 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.005 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.171 1

10 George RUSSELL Mercedes+1.188 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.265 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.279 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.457 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.692 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.751 1

16 Alexander ALBON Williams+1.898 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.118 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.194 2

19 Lando NORRIS McLaren– 2

20 Nicholas LATIFI Williams+3.760 2

13.53 Valtteri Bottas scatterà ultimo nella gara di domenica, per essere ai quarti elementi di quasi tutti i componenti del motore.

13.52 BANDIERA ROSSA!!! Norris fermo nel secondo settore: problemi tecnici per lui.

13.50 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:07.496 1

2 Charles LECLERC Ferrari+0.568 2

3 Fernando ALONSO Alpine+0.707 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.778 2

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.864 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.934 2

7 Esteban OCON Alpine+0.990 2

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.005 2

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.171 1

10 George RUSSELL Mercedes+1.188 1

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.265 1

12 Lance STROLL Aston Martin+1.279 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.457 2

14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.692 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.751 1

16 Alexander ALBON Williams+1.898 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.118 1

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.194 2

19 Lando NORRIS McLaren+2.419 2

20 Nicholas LATIFI Williams+3.760 2

13.47 Leclerc si porta in seconda posizione a 0.568 da Verstappen che fa una grande differenza su tutti. Alonso molto bene è terzo a 0.707, mentre Sainz è quarto a 0.934.

13.45 Verstappen migliora il proprio crono in 1:07.496 a precedere di 0.707 Alonso e di 0.853 Leclerc. L’olandese sembra fare un altro sport, mentre Sainz è settimo a 1.168.

13.45 Leclerc scala la classifica ed è terzo a 0.629 da Verstappen con le stesse gomme di Verstappen. Da capire i carichi di benzina, mentre Sainz è 12° a 1.755.

13.43 Leclerc si è portato in settima posizione a 1.131 dalla vetta occuapata da Verstappen.

13.41 Sainz risale la classifica ed è nono a 1.755 dalla vetta.

13.40 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:07.720 1

2 Fernando ALONSO Alpine+0.483 1

3 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.781 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.924 2

5 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.062 1

6 Esteban OCON Alpine+1.118 1

7 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.233 2

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.544 1

9 George RUSSELL Mercedes+1.840 1

10 Lewis HAMILTON Mercedes+1.876 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.890 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.894 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.970 2

14 Carlos SAINZ Ferrari+2.126 1

15 Charles LECLERC Ferrari+2.254 2

16 Lando NORRIS McLaren+2.738 1

17 Nicholas LATIFI Williams+3.536 1

18 Alexander ALBON Williams- – 2

19 Lance STROLL Aston Martin- – 1

20 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 2

13.38 Partenza molto lenta delle Ferrari: Sainz 13° a 2.126 e Leclerc 14° a 2.254. Lavoro diverso per la Ferrari?

13.36 Verstappen vola letteralmente in questo inizio del turno in 1:07.720 a precedere di 0.483 su Alonso e di 0.781 Magnussen. Leclerc e Sainz 13° e 15°.

13.45 Primo giro cronometrato per Leclerc che è settmo a 2.123. Giro abbastanza lento della Ferrari.

13.36 Verstappen guida le fila con 0.761 di vantaggio su Ocon e 0.782 su Alonso.

13.34 C’è il sole a Spielberg, 17.5° C e condizioni ideali per le vetture. Subito Verstappen davanti a tutti in 1:08.656.

13.33 Tutti in pista con le gomme medie i piloti, ivi compresi Leclerc e Sainz con le Ferrari e Verstappen con Red Bull. Presente anche il cinese Zhou dopo lo spaventoso incidente di Silverstone.

13.30 VIA ALLA FP1!!!

