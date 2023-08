LIVE Giro di Sicilia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: impresa straordinaria di Miholjevic! Tappa e maglia per il croato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.18 Le nuove graduatorie aggiornate:

CLASSIFICA MAGLIA GIALLO-ROSSA (generale)

01 CRO Fran Miholjevic Cycling Team Friuli ASD 13:01:14

02 ITA Damiano Caruso Italy + 18”

03 ITA Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team + 22”

04 ITA Filippo Fiorelli Bardiani CSF Faizanè + 23”

05 ITA Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert + 24”

06 FRA Kenny Elissonde Trek-Segafredo + 28”

07 ITA Alessandro Fedeli Italy + 31”

08 ITA Nicola Conci Italy + 31”

09 ECU Alexander Cepeda Drone Hopper-Androni Giocattoli + 31”

10 COL Edgar Andres Pinzon Colombia Tierra de Atletas + 31”

CLASSIFICA MAGLIA CICLAMINO (punti)

1 DAMIANO CARUSO (ITA) 18 PUNTI

2 ALESSANDRO FEDELI (ITA) 13 PUNTI

3 MATTEO MALUCELLI (ITA) 12 PUNTI

4 FILIPPO FIORELLI (ITA) 11 PUNTI

5 VINCENZO NIBALI (ITA) 10 PUNTI

CLASSIFICA MAGLIA VERDE-PISTACCHIO (scalatori)

1 STEFANO GANDIN (ITA) 10 PUNTI

2 ANDRES LIBARDO (COL) 3 PUNTI

3 MICHAEL BELLERI (ITA) 3 PUNTI

4 EDGAR ANDRES PINZON VILLALBA (COL) 2 PUNTI

5 GABRIELE PETRELLI (ITA) 2 PUNTI

CLASSIFICA MAGLIA BIANCA (giovani)

1 NICOLA CONCI (ITA) 08:06:57

2 JEFFERSON CEPEDA (COL)

3 EDGAR ANDRES PINZON VILLALBA (COL)

4 ALESSANDRO VERRE (ITA) +00:07

5 GERMAN DARIO GOMEZ BECERRA +00:10

16.15 Questa la classifica della tappa odierna:

1 CRO Fran Miholjevic Cycling Team Friuli ASD 04:54:07

2 CAN Pier-André Côté Human Powered Health + 41

3 ITA Filippo Fiorelli Bardiani CSF Faizanè + 41

4 ITA Nicola Venchiarutti Work Service-Vitalcare-Dynatek + 41

5 ITA Vincenzo Albanese EOLO-Kometa Cycling Team + 41

6 ITA Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team + 41

7 ITA Jacopo Mosca Trek-Segafredo + 41

8 ITA Valerio Conti Astana Qazaqstan Team + 41

9 GER Georg Zimmermann Intermarché-Wanty-Gobert + 41

10 ITA Alessandro Fedeli Italy + 41

16.13 Nel prossimo aggiornamento l’ordine d’arrivo della terza frazione.

16.10 “Non ci credo ancora, quando sono partito in fuga non pensavo potessimo arrivare, volevamo solo dare visibilità alla squadra. Non so se questa vittoria cambierà la mia carriera, è stata una grande sorpresa. Darò tutto domani per difendere la maglia, sono davvero felice per quanto successo oggi”. Così Miholjevic ai microfoni Rai.

16.08 Immagini emozionanti quelle che giungono dalla zona traguardo, Miholjevic continua a scuotere la testa incredulo! Che successo indimenticabile!

16.06 FRAN MIHOLJEVIC VINCE LA TERZA TAPPA DEL GIRO DI SICILIA! SUO ANCHE IL SIMBOLO DEL PRIMATO!

16.05 Ormai è fatta, 400 metri alla fine! Miholjevic si mette le mani sul casco, non ci crede neanche lui!

16.04 FLAMME ROUGE!

16.03 I giochi sono quasi fatti, 1500 metri al traguardo e 58” ancora in saccoccia! Pendenze significative in questo tramo conclusivo!

16.02 Il croato ha solo 19 anni, è un classe 2022! Prospetto di grandissimo interesse…

16.01 Miholjevic ad un passo dal trionfo, 3 km all’arrivo e 1’08” da amministrare! Stiamo assistendo ad un vero capolavoro!

15.59 Stamani il ritardo di Miholjevic in classifica era di 35”, ma l’alfiere del (Cycling Team Friuli Asd) ha rosicchiato 2” al traguardo volante. Possibile l’accoppiata tappa e maglia! Ripresi intanto Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek).

15.57 5 km all’arrivo, Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd) tenta l’impresa; a 50” gli ex fuggitivi Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek). Gruppo molto rimaneggiato a 1’13”! Sempre più difficile riassorbire il croato…

15.55 Venti corridori fanno parte del gruppo al contrattacco. Solo Valerio Conti è rimasto con Vincenzo Nibali…

15.53 Il plotone è disintegrato, un drappello di superstiti con Pozzovivo, Nibali, Mosca e Caruso prova a rientrare mentre la strada continua a salire. 1’15” per Miholjevic, 8 km al traguardo! Che epilogo…

15.50 La corsa è esplosa, in gruppo si fa vedere Damiano Caruso! Difficile rientrare sull’uomo al comando, Miholjevic vanta doti da cronoman!

15.48 Fagianata di Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd)! I tre superstiti della fuga pagano già 5” dal croato, che in classifica accusa soli 35” dalla maglia giallo-rossa di Caruso!

15.46 Davanti perde terreno Martin Svrcek (Biesse-Carrera), 1’30” il distacco ai meno 12 km!

15.44 Vale la pena ricordare ancora una volta i nomi dei battistrada: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek). Le loro chances aumentano metro dopo metro, finale incertissimo!

15.41 Accordo totale tra i fuggitivi, 1’57” il gap a 15 km dal traguardo.

15.38 Carloalberto Giordani (Biesse-Carrara), accusa un problema meccanico e riparte dopo il cambio bici.

15.35 Grande accordo in gruppo, arrivano anche gli uomini della Bardiani a dare il loro contributo nel tentativo di rimonta. Svantaggio sui 2′ abbondanti, 20 km alla fine della tappa.

15.32 La Human Powered Health sta mettendo alla frusta il plotone, ritmo elevato.

15.29 L’ordine di transito allo sprint intermedio di Caltagirone:

1. Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) 5 punti, 3″ di abbuono

2. Fran Miholjevic (CT Friuli) 3 punti, 2″ di abbuono

3. Martin Svrcek (Biesse-Carrera) 2 punti, 1″ di abbuono

4. Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) 1 punto

15.26 30 km all’arrivo. Per goderceli appieno ricapitoliamo la situazione in corsa: i cinque fuggitivi, nello specifico Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek), vantano 2’25” di margine sul plotone tirato dalle squadre di maggior caratura. Il finale è molto mosso e propone diversi tratti in salita, anche in caso di ricongiungimento lo sprint non è affatto scontato.

15.23 Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek) passa per primo al traguardo volante. Secondo Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd).

15.20 Anche la Mg.k Vis-Color for Peace-VPM nelle prime posizioni del gruppo. La strada ora cambia direzione, l’incidenza del vento sarà diversa.

15.17 I fuggitivi stanno per transitare allo sprint intermedio. Rimangono loro 2’55” di margine sulla carovana, 32 km alla flamme rouge.

15.14 Spuntano in testa al gruppo le casacche azzurre della Nazionale accompagnate dagli esponenti del Team Astana!

15.11 Toccate le quattro ore di corsa, media bassissima (33,8 km/h).

15.08 Tanti gli italiani tra i favoriti di giornata. Citiamo ad esempio Filippo Fiorelli, Vincenzo Albanese, Alessandro Fedeli, Nicola Conci, Matteo Moschetti e Simone Velasco.

15.05 Adesso il plotone sembra poter rinvenire sulla fuga, ma il ricongiungimento non è scontato. 5 km allo sprint intermedio.

15.02 3’40” il divario tra gli attaccanti di giornata ed il gruppo, 40 km allo striscione del traguardo.

14.59 La composizione della fuga: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek).

14.56 10 km al traguardo volante di Caltagirone, 4′ il vantaggio dei cinque leader.

14.53 Gli uomini della Biesse-Carrara spingono in testa al gruppo. Segnalato il ritiro dell’iberico Marc Bustrenga (Trek-Segafredo).

14.50 Davvero bassa la media oraria, complice il forte vento (spesso contrario) incontrato dalla carovana.

14.47 Il gruppo rosicchia ancora una manciata di secondi, 4’22” il ritardo dal drappello al comando.

14.44 Ricordiamo che il fuggitivo Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd) dista solo 35” da Damiano Caruso in classifica: è lui il leader virtuale della corsa.

14.41 Perdono qualcosa i cinque battistrada, distacco attuale pari a 4’35”.

14.38 Mancano 18 km allo sprint intermedio di Caltagirone.

14.35 Nessuna formazione di primo piano prende l’iniziativa in gruppo, aumentano dunque le chances dei fuggitivi quando siamo prossimi al cartello dei 50 km all’arrivo.

14.32 Questi i cinque attaccanti di giornata: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek). Plotone sempre a 5′.

14.29 Ritiro per l’ex fuggitivo della prima ora Matteo Furlan (D’Amico Um Tools). Forse i problemi fisici hanno condizionato la gara del ventitreenne bresciano…

14.26 La situazione in gruppo pare essersi stabilizzata, ma lo svantaggio dalla testa rimane invariato sui 5′.

14.23 Foratura per il serbo del Team Corratec Dušan Rajović, ripartito velocemente dopo il cambio ruota.

14.20 60 km all’arrivo, la strada inizia a salire.

14.17 Gruppo tutto in fila indiana, c’è tanto vento in questa finestra di gara! Alcuni atleti in coda faticano a tenere il ritmo…

14.14 4’58” il gap tra la fuga ed il plotone. Superate le tre ore di corsa, media oraria pari a 35,6 km/h.

14.11 Gli uomini della Giotti Victoria fanno capolino in testa al gruppo. Furlan nel frattempo ha mollato il colpo ed è stato riassorbito.

14.08 I corridori stanno affrontando un tratto di discesa. Dopodiché il percorso propone tanti saliscendi fino al traguardo, con prevalenza di settori in salita (non ci sono però GPM).

14.05 Breve riassunto della situazione in corsa: cinque uomini, nello specifico Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek) amministrano 5’10” di vantaggio sul gruppo quando siamo prossimi al cartello dei 70 km all’arrivo. Tra il plotone e la fuga “galleggia” l’ex battistrada Matteo Furlan (D’Amico Um Tools).

14.02 Segnalato il ritiro di Sergio Garcia, alfiere della Eolo-Kometa.

13.59 Matteo Furlan (D’Amico Um Tools), uno dei fuggitivi, perde terreno! Non dovrebbe aver patito problemi meccanici… Restano in 5 davanti.

13.56 Altri dieci chilometri mandati in archivio dai sei uomini in fuga: meno di 80 km al traguardo.

13.53 Mancano meno di 50 km allo sprint di Caltagirone.

13.50 Il gruppo non riesce a recuperare sui fuggitivi. Il vantaggio oscilla, come detto, fra i 4 e i 5 minuti.

13.47 In testa al gruppo ci sono sempre Bardiani ed Eolo.

13.43 Meno di 90 km all’arrivo.

13.40 I fuggitivi sono in un tratto molto mosso. Fra un po’ affronteranno la lunga discesa dalla quale poi imboccheranno la salita verso Caltagirone.

13.37 Sono 1337 i metri di dislivello mandati in archivio, ma ce ne sono ancora 1459 da affrontare.

13.34 Velocità media di 34.0 km/h.

13.31 Oscilla il vantaggio degli uomini in avanscoperta. Ora è sceso a 4’15”.

13.27 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi, che hanno poco meno di 5′ di vantaggio: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholijevic (Cycling Team Friuli Asd) Matteo Furlan (D’Amico Um Tools), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek).

13.24 Ultimi 100 km.

13.21 Un po’ meno di 5′ il vantaggio dei fuggitivi.

13.18 Una 70ina di chilometri allo sprint di Caltagirone.

13.14 Fran Miholijevic (Cycling Team Friuli Asd) in questo momento sarebbe nettamente leader della generale: il croato alla partenza aveva infatti soltanto 35″ di ritardo da Caruso.

13.10 Sono 110 i km al traguardo.

13.06 Eccoci a cavallo delle due ore di gara.

13.03 Ora arriva un po’ di sole sulla corsa. La temperatura si è alzata a 17°.

12.59 Oggi l’Italia di Daniele Bennati non è in testa al gruppo a tirare.

12.56 La fuga va quasi a 5 minuti.

12.53 I fuggitivi fiutano la chance e vanno avanti con cambi regolari.

12.50 Il gruppo potrebbe anche lasciare andare la fuga. Vediamo cosa succederà nei prossimi chilometri.

12.47 Il distacco tra i fuggitivi e il gruppo è di 4’17”.

12.44 A Caltagirone mancano invece 85 km.

12.41 Sono ora 120 i km al traguardo.

12.37 Si prosegue in corsa.

12.33 Per ora restano al coperto gli uomini di classifica.

12.29 Bardiani e Eolo provano a ricucire le fila del gruppo.

12.25 Al GPM di Naro il primo a transitare è stato Veliko Stojnic (Team Corratec).

12.21 Il gruppo ha definitivamente rallentato: il ritardo rilevato è addirittura oltre i 4 minuti.

12.17 Altri dieci chilometri andati: 130 allo striscione del traguardo.

12.14 Non ci sono rilevamenti cronometrici in atto, ma il vantaggio degli uomini in fuga dovrebbe essere arrivato ben oltre il minuto.

12.10 Superato il GPM di Naro: nessuno dei fuggitivi era nella graduatoria degli scalatori. Ora discesa per loro.

12.06 Media di gara della prima ora: 36.7 km/h.

12:03 Meno di 140 km al traguardo.

12.00 Cambi regolari in testa, nessun disaccordo: per il momento la fuga va.

11.56 In questi chilometri potrebbe crescere ulteriormente il vantaggio dei fuggitivi.

11.53 Emil Liepins (Trek Segafredo): si ritira.

11.50 Hanno 32″ secondi di vantaggio: se ne vanno!

11.45 Ecco i nomi dei 6 fuggitivi: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholijevic (Cycling Team Friuli Asd) Matteo Furlan (D’Amico Um Tools), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek)

11.42 Attenzione! Sei corridori sembrano essersi avvantaggiati.

11.39 Venti chilometri in archivio.

11.36 Il GPM Naro è sempre più vicino.

11.33 Ritmo alto, nessuno riesce a fuori uscire dal gruppo.

11.30 Intanto non manca tantissimo al Gpm di Naro: una ventina di chilometri.

11.26 In archivio i primi dieci km di gara.

11.23 Sono in tanti a provarci, ma al momento non si è ancora definito un drappello di fuggitivi.

11.20 Ricordiamo che fra Caruso ed Elissonde ci sono solo 10″ di differenza in classifica generale. Nel mezzo ci son Nibali (a 4″), Pozzovivo (a 6″) e Fiorelli (a 9″).

11.17 Subito primi tentativi di fuga.

11.14 Temperatura non caldissima: 11 i gradi in corsa, con un tempo nuvoloso e poco soleggiato.

SI PARTE! Via alla terza frazione del Giro di Sicilia.

11.08 In questo momento i corridori stanno compiendo un paio di chilometri per avvicinarsi al via effettivo della tappa.

11:05 A breve ci siamo

11: 03 Oggi si sale su quasi tutti i 171 km previsti per questa frazione. Saranno 2797 i metri di dislivello complessivi.

11:00 Cinque minuti al via. I corridori sono praticamente pronti a montare in sella.

10:55 Si parte alle 11:05.

10:50 Un cordiale “Benvenuto” amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro di Sicilia. In programma oggi la terza e penultima tappa della rassegna con partenza da Realmonte e arrivo a Piazza Armerina.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro di Sicilia. In programma oggi la terza e penultima tappa della rassegna con partenza da Realmonte e arrivo a Piazza Armerina dopo 171 km: vedremo ancora una volta all’opera gli uomini più attesi, Vincenzo Nibali e Damiano Caruso.

Nonostante la presenza di un unico GPM, posto peraltro a 34 km dallo start, il finale è adatto ai colpi di mano complici i continui saliscendi del tramo conclusivo. Negli ultimi chilometri la strada sale progressivamente ed è dunque lecito attendersi qualche mossa da parte degli uomini di classifica.

Nella graduatoria generale comanda Damiano Caruso dopo lo splendido successo di ieri con 4” di vantaggio sullo “Squalo di Messina” . I distacchi sono ristretti, verosimilmente nessuno riuscirà a scavare il solco prima della durissima tappa di domani.

Partenza del segmento odierno fissata alle 11.10, arrivo previsto intorno alle 15.25. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento della tappa, anche oggi le emozioni sono garantite! A più tardi e buon divertimento!

Foto: Lapresse