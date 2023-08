Giro di Sicilia 2022: impresa solitaria di Fran Miholjević, tappa e maglia per il croato

Succede l’incredibile nella terza tappa del Giro di Sicilia 2022: la Realmonte-Piazza Armerina vede esultare una squadra Continental, il Cycling Team Friuli ASD, grazie ad un’impresa solitaria del croato Fran Miholjević, di gran lunga alla vittoria più importante della carriera. Per lui colpo doppio, visto che arriva anche la maglia di leader della classifica generale.

Anche oggi si è formata presto la fuga di giornata. Sei uomini all’attacco sin dal mattino: Martin Svrcek (Biesse-Carrera), Fran Miholjevic (Cycling Team Friuli Asd), Matteo Furlan (D’Amico Um Tools), Veliko Stojnic (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Federico Burchio (Work Service – Vitalcare – Dynatek).

Il gruppo ha lasciato un margine importante: superiore ai 4′, con la Nazionale italiana che non si è messa a dettare il ritmo sin dall’inizio. A circa 10 chilometri dall’arrivo si è rotto l’equilibrio davanti con un super Fran Miholjevic che si è lanciato in solitaria all’attacco, mentre il plotone non è riuscito a recuperare, nonostante un allungo della Nazionale italiana.

Sul finale il croato è stato abilissimo a gestire un margine importante sugli inseguitori, potendo festeggiare incredulo a braccia alzate. I migliori sono arrivati a 41”: a regolare il plotone il canadese Pier-André Coté (Human Powered Health) davanti a Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), mentre completano la top-5 Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), con Vincenzo Nibali sesto.

Foto: Lapresse