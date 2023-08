Giro di Sicilia 2022, Fran Miholjević: “Ancora non credo a cosa è successo”

Un’impresa eccezionale e inaspettata. Una squadra Continental, il Cycling Team Friuli Asd, che riesce a portare al trionfo un proprio corridore in una corsa di livello come il Giro di Sicilia.

Capolavoro del croato Fran Miholjević nella terza tappa della corsa isolana: successo parziale e leadership della classifica generale con un colpaccio negli ultimi dieci chilometri.

Le sue parole all’arrivo: “Ancora non credo a cosa è successo. Ero partito con l’intento di andare in fuga soprattutto per mostrare gli sponsor in diretta tv ma passo dopo passo abbiamo visto che il gruppo non riusciva a rimontare. Ho cominciato a crederci quando sono arrivato ai 50 metri ed è stato bellissimo”.

Domani l’ultima frazione: “Proverò a tenere la maglia ma sarà molto difficile, intanto ho conquistato questa vittoria straordinaria”.

Foto: Lapresse