Giro di Sicilia 2022, Damiano Caruso batte Nibali e Pozzovivo allo sprint a Caltanissetta!

Due tappe, due vittorie per la Nazionale italiana di ciclismo nel Giro di Sicilia 2022. Oggi è la volta del favoritissimo per la classifica generale: sulle strade di casa, in quel di Caltanissetta, Damiano Caruso va a prendersi il successo parziale e la leadership in graduatoria battendo allo sprint Nibali e Pozzovivo.

Fuga molto corposa quella della prima ora, che ha visto nove corridori all’attacco: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

Nonostante il GPM che portava ad Enna non ci sono state grandi differenze nel gruppo che è andato, sotto la spinta della Nazionale italiana, a mano a mano a recuperare il gap sugli attaccanti. Da sottolineare anche il lavoro del leader della classifica generale Matteo Malucelli, poi staccato.

Super ritmo degli azzurri di Daniele Bennati per lanciare il capitano Damiano Caruso: per il siciliano nessun patema nella volata finale per battere altri due veterani del calibro di Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Domenico Pozzovivo (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux). Da citare anche i piazzamenti di Alessandro Fedeli e Nicola Conci, quinto e settimo nonostante il lavoro da gregari per Caruso, mentre sesto è Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), ottavo Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè).

Foto: Lapresse