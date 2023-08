Classifica Giro di Sicilia 2022, terza tappa: Fran Miholjevic nuovo leader! Caruso a 18”, Nibali a 22”: domani si scala l’Etna

Fran Miholjevic è il nuovo leader del Giro di Sicilia 2022. Il croato ha sorpreso gli annunciati big in gara, riuscendo a giungere in solitaria sul traguardo di Piazza Armerina dopo una fuga da lontano. L’alfiere del Cycling Team Friuli è balzato al comando della classifica generale, ha indossato la maglia giallorossa e ora sogna il colpaccio.

Il 19enne, che oggi ha conquistato il suo primo successo da professionista, vanta 18” di vantaggio su Damiano Caruso e 22” di margine su Vincenzo Nibali. I due siciliani sono stati beffati dal balcanico e domani saranno chiamati alla rimonta sulle rampe che condurranno in cima all’Etna, dove si concluderà questa breve corsa a tappe.

Di seguito la classifica del Giro di Sicilia 2022 dopo la terza tappa. Domani è in programma la quarta e ultima frazione, che propone l’arrivo in salita sull’Etna: in cima al vulcano si deciderà chi avrà conquistato la corsa in terra sicula.

CLASSIFICA GIRO DI SICILIA 2022 (dopo la terza tappa)

Foto: Lapresse