DIRETTA F1, GP Bahrain 2022 LIVE: alle 16.00 le qualifiche. Leclerc, serve un’impresa contro Verstappen

14.04 Queste FP3 hanno detto che la Red Bull sembra avere qualcosa in più rispetto alla Ferrari, tuttavia Charles Leclerc può ambire alla prima fila. Carlos Sainz continua a fare molta più fatica sul giro secco rispetto al compagno di squadra. La Mercedes si è avvicinata pericolosamente: Russell e Hamilton sembrano in grado di giocarsi almeno una seconda fila.

14.01 Brutta notizia per la Ferrari: Carlos Sainz finisce sotto investigazione per unsafe release nei confronti di Fernando Alonso. In pratica il ferrarista è uscito dai box quando stava sopraggiungendo il connazionale, che ha dovuto frenare bruscamente per non tamponarlo.

14.00 Concluse le FP3, la classifica finale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.544 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.096 4

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.247 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.391 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.509 5

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.577 4

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.893 5

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.189 5

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.336 5

10 Lance STROLL Aston Martin+1.376 3

11 Lando NORRIS McLaren+1.411 4

12 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.427 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.632 4

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.751 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.834 2

16 Fernando ALONSO Alpine+2.084 4

17 Alexander ALBON Williams+2.324 5

18 Esteban OCON Alpine+2.413 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.123 5

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – – –

13.59 Discreta prova di partenza anche per Leclerc: Sainz è andato meglio.

13.57 Anche oggi bene l’Alfa Romeo con Bottas 8° e Zhou 9°. 7° Magnussen con la Haas, continua a convincere il motore della Ferrari, ma forse non basta contro questa Red Bull? Lo vedremo domani in gara.

13.55 Prove di partenza per Carlos Sainz: un buon tentativo. La Ferrari sta facendo molta attenzione a questo fondamentale.

13.53 Rispetto a ieri ha compiuto un netto passo avanti la Mercedes, con Russell e Hamilton che sembrano potersela giocare almeno con Sainz e Perez.

13.52 La Red Bull sembra avere qualcosina in più rispetto alla Ferrari, un 2-3 decimi (che non sono pochi). Per la prima fila comunque Leclerc può provarci.

13.51 Gomme soft nuove anche per Sergio Perez. E’ terzo a 0.247 dal compagno di squadra.

13.48 Niente da fare, Verstappen è sempre davanti alla Ferrari. 1’32″544, fa meglio di 0.096 nei confronti di Leclerc.

13.46 Leclerc al comando con 295 millesimi su Russell. Il ferrarista ha fatto la differenza nel settore centrale, ma nel primo e nel terzo ha perso nei confronti del britannico.

13.45 Verstappen finisce lungo in frenata alla curva 1 e abortisce il giro.

13.44 Si lanciano anche Leclerc e Verstappen con gomme soft nuove.

13.43 Russell al comando. 1’32″935, la Mercedes ha gettato la maschera. Il britannico rifila un decimo a Verstappen.

13.42 Leclerc per ora non cerca il tempo con gomme soft nuove.

13.42 Sainz è secondo a soli 18 millesimi da Verstappen. Terzo Hamilton a 0.086.

13.40 Vediamo ora Sainz con gomme soft nuove.

13.38 Al momento le Ferrari sono distanti da Verstappen e Hamilton, ma ricordiamo che né Leclerc né Sainz hanno utilizzato gomme soft nuove come gli avversari.

13.37 ARRIVA HAMILTON! Eccola la Mercedes, chissà perché non ci stupisce…Il britannico è secondo a 86 millesimi da Verstappen con gomme soft nuove.

13.36 Si rilancia Hamilton con gomme soft.

13.35 Sin qui la McLaren ha utilizzato solo gomme medie, tuttavia la scuderia di Woking sembra non aver iniziato la stagione al meglio.

13.33 La Mercedes al momento sembra la terza forza in campo, ma attendiamo ovviamente le qualifiche per il responso definitivo.

13.32 Anche queste FP3 stanno confermando che Verstappen e Leclerc hanno qualcosa in più rispetto ai compagni di squadra, almeno in questa fase.

13.30 1’34″312 per Sainz con una gomma soft che ha già percorso 10 giri, non è affatto male.

13.30 Siamo a metà delle FP3. Verstappen sta dando una grande dimostrazione di forza.

13.26 TESTACODA DI LECLERC! Finisce nella ghiaia. E’ già il secondo dopo ieri, non è un buon segnale.

13.26 Per quello che si sta vedendo tra ieri e oggi, Verstappen grande favorito per la pole, tuttavia per la Ferrari è aperta la possibilità di agguantare la prima fila.

13.25 Sainz si migliora ed è terzo, scavalcando Perez.

13.23 Verstappen impressionante. 1’33″035, rifila 762 millesimi a Leclerc. L’olandese ha utilizzato gomme soft nuove, ma è comunque un tempo che spaventa.

13.22 Vediamo ora Verstappen in pista con le soft.

13.20 Sergio Perez, sempre con mescole morbide (nuove), è 2° a 0.363 da Leclerc.

13.18 Leclerc si porta al comando in 1’33″797. 2° Sainz a 0.420, 3° Hamilton a 0.459. Tutti con gomme soft (usate).

13.17 Verstappen fermo ai box, si sente davvero sicuro…

13.15 Le Ferrari entrano in pista con gomme soft usate.

13.14 Hamilton fa meglio del connazionale Norris di 2 secondi. Evidentemente lavori molto differenti per Mercedes e McLaren.

13.14 Norris si porta davanti in 1’36″317.

13.12 Hamilton in pista con gomme soft, medie per Norris e Hulkenberg.

13.11 Faranno discutere le dichiarazioni di Toto Wolff a Sky: “Non siamo idioti. Al momento altre macchine vanno più veloci di noi, serve umiltà. Oggi gli otto Mondiali vinti non contano nulla“.

13.10 Non è successo nulla nei primi 10 minuti.

13.07 Calma piatta in questa fase, le squadre non hanno fretta.

13.05 Hamilton, Russell e le due Haas sono subito rientrati ai box senza far registrare tempi.

13.04 Per il momento appena sei piloti in pista.

13.03 1’38″840 per Bottas con l’Alfa Romeo, tempo alto.

13.02 Dentro che Russell con le hard. Per il momento attendono Ferrari e Red Bull.

13.01 Scende in pista anche Lewis Hamilton con gomme dure.

13.00 Gomme hard per Bottas, Zhou, Magnussen e Schumacher.

13.00 Subito in pista Alfa Romeo e Haas, ovvero le macchine che ieri hanno stupito con il motore della Ferrari.

13.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3 del GP del Bahrain 2022 di F1 a Sakhir!

12.57 La terza sessione di prove libere durerà 60 minuti.

12.56 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme le FP3 del GP del Bahrain 2022. Si parte alle 13.00.

12.54 Continua il lavoro dei tecnici sulle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono visibilmente fiduciosi a poche ore dalla prima qualifica del 2022.

12.51 I piloti sono pronti per scendere in pista. Come sempre ci saranno 60 minuti a disposizione, l’ultimo test prima delle qualifiche ufficiali che si disputeranno come sempre in tre turni. Il format del week-end è il medesimo del 2021.

12.49 Ancora lavoro in casa McLaren. Un problema idraulico potrebbe costringere Ricciardo a saltare l’ultima sessione di prove libere. Attendiamo altre novità dal box britannico.

12.46 Ricordiamo la presenza in pista di Daniel Ricciardo. Il nativo di Perth, positivo settimana scorsa al COVID-19, torna a bordo della McLaren #3 accanto al britannico Lando Norris.

12.43 Nico Hülkenberg ha una preziosa opportunità di tornare sulla griglia di partenza del Mondiale. L’ex vincitore della 24 Ore Le Mans dovrebbe cedere il posto a Vettel per il GP dell’Arabia Saudita di settimana prossima.

12.40 Al posto di Vettel ritroveremo Nico Hülkenberg. Il teutonico correrà accanto al confermato Lance Stroll che si prepara per un nuovo anno full-time con il famoso brand inglese.

12.37 L’unico che avrebbe potuto eguagliare il britannico della Mercedes in questa speciale classifica è il tedesco Sebastian Vettel. Il #5 di Aston Martin non sarà al via dell’evento in seguito alla positività al COVID-19.

12.34 Hamilton ha vinto per cinque volte questa corsa (2014, 2015, 2019, 2020, 2021), nessuno come lui. Il sette volte campione del mondo cerca di confermarsi al vertice per iniziare al meglio una nuova era della massima formula.

12.31 Tra i top team la Mercedes mostra un ‘porpoising’ più evidente rispetto agli avversari. George Russell e Lewis Hamilton sono chiamati a rincorrere, ma solo oggi vedremo i veri valori in campo.

12.28 L’olandese Max Verstappen ed il monegasco Charles Leclerc sono i due uomini da battere stando ai tempi di ieri pomeriggio. Attesa, invece, per Mercedes che nella FP2 ha deluso le attese rispetto ai diretti avversari.

12.25 Questa mattina dovremmo vedere la prima vera simulazione di qualifica in vista di questa sera. I dati sono in ogni caso da prendere con le dovute cautele, le temperature sono infatti più alte rispetto all’orario in cui scatterà la Q1.

12.22 Charles Leclerc ha concluso al secondo posto ieri nella FP2. Il monegasco, autore della pole-position nel 2019, ha l’opportunità di ripetersi quest’oggi nella prima sessione dell’anno.

12.18 L’indiscrezione delle ultime ore è data da un possibile ritorno del Gran Premio del Qatar nel Mondiale 2022 al posto dell’evento che si sarebbe dovuto tenere in Russia. Ricordiamo infatti la cancellazione dell’appuntamento di Sochi del prossimo settembre in seguito alla delicata situazione che si sta vivendo in Ucraina.

12.15 Il tracciato del Bahrain ha recentemente firmato un accordo storico con la massima formula. Ricordiamo infatti che questa corsa sarà presente nel calendario almeno fino al 2036!

12.12 Il circuito del Bahrain ha diverse configurazioni. Nella storia sono stati usati tre differenti disegni. Nel 2010 si testò la versione ‘endurance’, mentre nel 2020 fu deciso di correre nell’anello esterno dell’impianto in via eccezionale.

12.10 Il sole splende in quel di Manama. Per il secondo anno consecutivo l’impianto del Bahrain inaugura la stagione, la più lunga di sempre con 23 competizione. Il ‘Circus’ torna lentamente alla normalità dopo due stagioni ricche di problemi dovuti all’emergenza sanitaria.

12.07 La classifica del FP2 di ieri, la più indicativa in termini cronometrici:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.936 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.087 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.584 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.593 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.941 4

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.015 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.022 4

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.149 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+1.208 3

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.247 5

11 Lando NORRIS McLaren+1.344 3

12 Esteban OCON Alpine+1.424 4

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.685 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.853 5

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.017 4

16 Lance STROLL Aston Martin+2.022 4

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+2.125 5

18 Daniel RICCIARDO McLaren+2.230 2

19 Nicholas LATIFI Williams+2.550 4

20 Alexander ALBON Williams+2.799 4

12.03 Occhi puntati sulla Ferrari che ha iniziato nel migliore dei modi il week-end in Medio Oriente. Dati significativi per la Rossa che nel deserto di Manama è pronta per dare battaglia contro la Red Bull di Max Verstappen.

12.00 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Tra meno di 60 minuti il via dell’ultimo test prima delle qualifiche ufficiali che scatteranno alle 16.00

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Sakhir assisteremo all’ultimo turno funzionale alla preparazione delle qualifiche che definiranno la prima griglia di partenza dell’anno.

La Ferrari nel corso del primo giorno di libere ha lanciato il guanto di sfida. Sia il monegasco Charles Leclerc che lo spagnolo Carlos Sainz hanno dimostrato che il pacchetto di Maranello è assai competitivo. La F1-75 sembra nata bene, ma una conferma la potremo avere solo quest’oggi quando tutti saranno costretti a spingere al 100%.

La Red Bull con Max Verstappen sembra essere la candidata n.1 alla pole-position. Il campione del mondo 2021, alla guida della RB18, ha messo in mostra un grande passo e per questo spettano a lui i favori del pronostico. Per quanto riguarda invece la Mercedes, c’è un grosso punto di domanda circa le prospettive di Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.00 con la FP3, mentre alle 16.00 italiane saranno di scena le qualifiche.

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla