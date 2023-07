F1, risultati FP1 GP Bahrain 2022: Gasly precede una Ferrari convincente, fatica la Mercedes

La prima sessione di prove libere di Sakhir si è appena esaurita con il miglior tempo assoluto di un sorprendente Pierre Gasly, che ha portato l’AlphaTauri davanti a tutti dopo aver completato un ottimo giro veloce in 1’34″193 su gomme morbide (C3). Ricordiamo che le FP1 si sono disputate in diurna e con temperature molto più alte rispetto a quelle che verranno affrontate dai piloti in qualifica e in gara.

Segnali incoraggianti comunque in casa Ferrari, al netto dei carichi di benzina e delle mappature dei motori utilizzate dai vari team, come dimostra il secondo posto del monegasco Charles Leclerc (autore di un testacoda senza conseguenze) ed il terzo dello spagnolo Carlos Sainz (bloccato dal traffico nel suo primo giro lanciato con gomme nuove) a 364 e 418 millesimi di ritardo con una mescola di svantaggio rispetto a Gasly e a quasi tutto il resto della concorrenza.

Quarta piazza a 436 millesimi dalla vetta per la migliore Mercedes, guidata dal giovane britannico George Russell, il quale ha però montato gomme soft a fine turno senza riuscire a scavalcare le Rosse con una mescola di vantaggio. Più attardato in settima posizione a tre decimi dal nuovo compagno di squadra troviamo il sette volte iridato Lewis Hamilton, che deve ancora sprigionare tutto il suo potenziale.

Buone sensazioni in Bahrain anche per la Red Bull, unica squadra insieme a Ferrari e Haas che non ha ancora usato le gomme soft, con il campione del mondo in carica Max Verstappen ottimo 5° a 549 millesimi dal miglior tempo di Gasly con una mescola di svantaggio rispetto all’AlphaTauri. Tre decimi più lontano il compagno di squadra messicano Sergio Perez, in decima piazza con l’altra RB18.

Presenti nella top10 anche l’Aston Martin di Lance Stroll, 6° a 0.621, l’Alpine di Fernando Alonso, 8° a 0.807, e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, 9° a 0.835.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN 2022 F1

1 Pierre GASLY AlphaTauri1:34.193 3

2 Charles LECLERC Ferrari+0.364 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.418 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.436 5

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.549 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.621 3

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.750 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.807 3

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.835 4

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.857 4

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.860 4

12 Esteban OCON Alpine+0.958 4

13 Nicholas LATIFI Williams+1.451 5

14 Nico HULKENBERG Aston Martin+1.622 3

15 Alexander ALBON Williams+1.730 5

16 Lando NORRIS McLaren+2.111 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+2.209 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.343 3

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.611 4

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 2

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI