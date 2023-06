LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: Jacobs re dei 60 in 6″55! Record italiano di Dosso: 7″16. Ponzio ok nel peso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL RIEPILOGO DELLA GIORNATA

IL RECORD ITALIANO DI ZAYNAB DOSSO SUI 60 METRI

LA CRONACA DELLA GARA DI MARCELL JACOBS

“GIALLO” LARISSA IAPICHINO: COSA E’ SUCCESSO. SQUALIFICATA COL NULLO RIVISTO

CHI E” ZAYNAB DOSSO? LA NUOVA REGINETTA DELLA VELOCITA’ ITALIANA

MARCELL JACOBS ALL-IN SUI MONDIALI: CAMPIONATI ITALIANI “INSUFFICIENTI” E CRONO “ALTO”

VIDEO ZAYNAB DOSSO, RECORD ITALIANO SUI 60 METRI

VIDEO MARCELL JACOBS, VITTORIA SUI 60 METRI

STEFANO MEI: “QUESTA E’ L’ETA’ DELL’ORO DELL’ATLETICA”

IL PESO AZZURRO NON DECOLLA: VINCE PONZIO CON 21.34, WEIR E FABBRI ATTARDATI

GAIA SABBATINI SCATENATA, VINCE GLI 800 COL TERZO CRONO ITALIANO DI SEMPRE

19.08: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!

19.06: Si chiude qui l’edizione 2022 dei campionati italiani indoor di Ancona. Due record nazionali migliorati, ieri Gerevini nel Pentathlon, oggi Dosso nei 60 piani, tanti buoni risultati e la vittoria di Marcell Jacobs nella prima uscita italiana dopo l’oro di Tokyo. Questi i flash che ci porteremo dietro della due giorni di Ancona che lancia la nazionale azzurra verso i Mondiali di Birmingham in programma dal 18 al 20 marzo

19.04: Martina Carnevale pone fine al regno di Chiara Rosa nel getto del peso. Dopo nove titoli consecutivi, la pesista veneta deve abdicare chiudendo al terzo posto la gara che ha assegnato il titolo tricolore. Carnevale ha vinto con la misura di 16.12, secondo posto per Anna Musci con 15.58, terzo posto per Chiara Rosa con 15.56

18.58: Musci si riprende il secondo posto con 15.58 al penultimo lancio, nullo per Chiara Rosa. Carnevale allunga ulteriormente e raggiunge 16.12 consolidando il primo posto. inizia l’ultima rotazione di lanci

18.53: Nel peso donne, ultima gara in programma, sale ancora in classifica Chiara Rosa che con 15.56 agguanta la seconda posizione alle spalle di Carnevale e con 2 centimetri in più di Musci. Mancano due rotazioni alla fine

18.47: Filippo Randazzo con 8 metri vince il titolo italiano del lungo maschile, secondo posto per Gabriele Chilà con 7.77, terzo posto per Simone Forte con 7.72

18.40: Nel peso è in corso la terza rotazione di lanci e Chiara Rosa raggiunge 15.36 e sale al terzo posto. Sempre in testa Carnevale con 15.70, seconda Musci con 15.54

18.38: Nessuna novità nel lungo quando inizia l’ultima rotazione di salti

18.32: Completata la quarta rotazione nel lungo maschile. Randazzo, dopo due nulli, raggiunge 7.91 ma resta in testa con 8 metri, alle sue spalle Chilà con 7.77 e Forte con 7.71, poi Sagheddu con 7.58 e Trio con 7.55

18.30: Dopo la prima rotazione di lanci nel peso Carnevale in testa con 15.70, secondo posto per Musci con 15.54, terzo posto per Giampietro con 14.94, quarto per Rosa con 14.84

18.22: Situazione invariata nel lungo con Randazzo, Chilà, Forte ai primi tre posti quando iniziano le tre rotazioni di finale

18.10: Ludovica Cavalli si aggiudica il titolo tricolore dei 3000 piani con il crono di 9’09″52. Secondo posto per Micol Majori in 9’13″01, terzo posto per Sveva Fascetti in 9’25″96. Quinta Gaia Sabbatini, ritirata Giulia Aprile

18.05: Randazzo sempre al comando del lungo con 8 metri, secondo posto per Chila con 7.77, terzo per Forte con 7.72

17.55: Tra poco il via dei 3000 donne con Gemetto, Vettor, Majori, Fascetti, Sabbatini, Aprile, Cavalli, Acerboni, Di Lisa

17.52: Resta tutto così nel getto del perso. Nick Ponzio va a prendersi il suo primo titolo tricolore con la misura di 21.34, argento per Zane Weir con 20.87, terza piazza per Leonardo Fabbri con 20.40

17.51 Federico Riva vince la battaglia dei 3000 con 8’27″80, sopravanzando nel rettilineo finale Bouih, che chiude al secondo posto con 8’27″97, terza piazza per Padovano con 8’28″08

17.50: Subito 8 metri precisi per Randazzo che si porta al comando del lungo maschile

17.48: Medolago davanti, F. Riva alle sue spalle a metà gara nei 3000 uomini

17.46: Sale ancora Nick Ponzio! Arriva a 21.34 e consolida la leadership

17.43: In partenza i 3000 metri uomini. I protagonisti Lotta, Bouih, F. Riva, Gatto, P. Riva, Medolago, Arese, Padovani, Guerra, Paglione

17.41: Sta per iniziare la finale del getto del peso donne con Rosa, Verteramo, Mannias, Cantarella, Montanaro, Carnevale, Giampietro, Omovbe, Pintus, Obijiaku, Musci

17.39: Buon lancio per Leonardo Fabbri a 20.40 che però non gli permette di recuperare posizioni. E’ ancora terzo. per Weir arriva un 20.15, per Ponzio 20.74

17.35: Non il miglior Marcell Jacobs che si va a prendere il titolo italiano in 6″55, secondo posto per Galbieri che è rimasto in scia al campione olimpico ed ha chiuso in 6″62, bronzo per Moro in 6″70

17.33: Partenza falsa di Zlatan

17.30: CI SIAMO! E’ IL MOMENTO DI MARCELL JACOBS NELLA FINALE DEI 60 PIANI! I protagonisti: Ricci, Zlatan, Guglielmi, Galbieri, Jacobs, Moro, Ali, Sansovini. Ali non parte per precauzione

17.26: RECORD ITALIANO DI ZAYNAB DOSSO! Non è partita forte l’azzurra che ha chiuso in 7″16! Argento per Aurora Berton con 7″28, record personale e bronzo per Vittoria Fontana con 7″29

17.24: Nell’Eptathlon oro a Dario Dester con 6038 punti, argento per Naidon con 5777, bronzo per Zanatta 5389

17.22: E’ il momento della finale dei 60 piani donne. Al via Dosso, Fontana, Kaddari, Bongiorni, Siragusa, Esekheigbe, Hooper, Berton

17.21: Tra poco il via della gara del lungo maschile con Pagan, Scarselli, Forte, Chahboun, Chilà, Randazzo, Quarratesi, Mantenuto, Trio, Sagheddu, Furlani, Santacà

17.20: Weir si migliora a 20″87 e resta al secondo posto alle spalle di Ponzio

17.19: Nel peso nullo per Ponzio e per Fabbri. Tocca a Weir

17.18: Titolo italiano ma niente record tricolore per Dario Dester che, affaticatissimo, chiude al terzo posto i 1000 che chiudono l’Eptathlon. I 1000 sono stati vinti da Modugno. Tra poco il podio dell’Eptathlon

17.15: partiti i 1000 dell’Eptathlon. C’è l’assalto di Dario Dester al record italiano

17.13: Finale sontuoso negli 800 per Catalin Tecuceanu che va a prendersi il primo titolo tricolore con 1’48″08, secondo posto per Francesco Conti con 1’48″79, terzo posto per Barontini che chiude così il ciclo vincente di cinque anni con 1’48″97

17.11: Si migliora all’ultimo salto Marta Amani con 6.32. Il titolo tricolore, a meno di ammissione del ricorso di Iapichino, è suo. Argento per Elisa Naldi, anche lei migliorata all’ultimo salto con 6.22, terzo posto Battistella con 6.10

17.10: Nel peso si migliora Ponzio e arriva a 21.26, Weir lancia a 20.76 e si insedia al secondo posto, terzo Fabbri: per lui nullo il secondo lancio

17.09: Tra poco il via della seconda serie degli 800 che assegnerà il titolo. I protagonisti sono Peron, Bussotti, Riccobon, Tamassia, Barontini, Conti, Tecuceanu

17.08: El Kabbouri vince la prima serie degli 800 in 1’50″95

17.05: Nel lungo ultima rotazione, Cestonaro con 6.08 si porta al quinto posto

17.04: Nick Ponzio va in testa alla gara del peso con 21.03, nullo in apertura per Weir

17.04: Questi i protagonisti della prima serie degli 800 maschili: Brazzale, Pernici, Crotti, Grandis, El Kabbouri, Filippi, Giuliano, Machmach

17.01: Rimonta vincente per Gaia Sabbatini che con il personale di 2’01″07 va a prendersi il titolo tricolore e il terzo tempo all time in Italia, secondo posto per Bellò in una sfida a due con 2’01″45, anche per lei personale, bronzo per Eleonora Vandi con 2’07″12

16.57: Nel peso inizia con 19.88 la gara di Gabbri che va al comando ma devono ancora lanciare Ponzio e Weir

16.56: Si preannuncia grande spettacolo negli 800 donne. Queste le protagoniste della seconda serie, la più veloce: Troiani, Vian, Giobelli, Bella, Vandi, Bellò, Sabbatini, Mattagliano

16.55: Si conclude il quinto turno di salti: Amani, Naldi e Battistella sempre davanti

16.53: La prima serie degli 800 è vinta da Bianchi con 2’11″42

16.51: Inizia, con grande ritardo rispetto al programma, la finale del peso maschile. Questi i protagonisti: Natali, Ferrara, Trabacca, Bianchetti, Possidente, Musso, Vailati, Fabbri, Del Gatto, Ponzio, Weir

16.50: Al via la prima serie degli 800 donne con Favalli, Castelli, Bonanni, Meroi, Donati, Bianchi, Bella, Giuseppetti

16.48: Iapichino sta saltando sub iudice perchè è in atto un ricorso da parte della sua squadra. Davanti Amani, Naldi e Battistella

16.45: Larissa Iapichino è stata riammessa a saltare. Non si capisce bene cosa abbia deciso la giuria

16.44: Partenza non straordinaria di Jacobs che poi si distende e chiude in 6″57. Tempo non straordinario in assoluto ma buono per una batteria. Secondo posto per Sansovini con 6″78, i ripescati sono Zlatan e Ricci

16.41: CI SIAMO! Il campione olimpico Marcell Jacobs è in pista per il debutto italiano in stagione. Questi i protagonisti della terza semifinale: Melluzzo, Kyereme, Mastracci, Cassano, Jacobs, Sansovini, Guene, Manini

16.39: A sorpresa Andrewa Moro va a vincere la seconda batteria con 6″68. Secondo posto per Ali, ottimo nel finale ma uscito toccandosi la coscia sinistra, in 6″74. Marco Ricci, terzo con 6″78, entra fra i potenziali ripescati

16.36: Al via nella seconda batteria dei 60 piani Tanzilli, Ricci, Federici, Ceglie, Moro, Molina, Bandaogo, Ali

16.33: Si distende nel finale Galbieri e vince con 6″70 dopo una partenza non straordinaria. Secondo posto per Guglielmi in 6″73. Possibili ripescati Zlatan 6″77 e Ulisse 6″79

16.31: Al via nella prima delle tre batterie dei 60 piani uomini Faggin, Artuso, Zlatan, Galbieri, Guglielmi, Baresi, Ulisse, Guidolin. Nella terza batteria Jacobs

16.27: Hope Esekheigbe vince la terza batteria dei 60 piani con 7″39, secondo posto per Irene Siragusa con 7″40. Kaddari e Hooper le due ripescate

16.26: Strana decisione sul salto in lungo. Viene dato il nullo a Larissa Iapichino nel terzo salto e dunque l’azzurra, che aveva saltato 6.50, viene esclusa dai salti di finale. C’è fermento a bordo campo

16.24: Si stanno preparando le protagoniste della terza batteria dei 60: Galuppi, Pagliarini, Siragusa, Esekheigbe, Herrera, De Masi, Bellinazzi

16.21: Partenza a razzo di Berton che resiste al ritorno di Bongiorni e vince la seconda batteria in 7″29, personale, secondo posto per Bongiorni in 7″31, terza Hooper in 7″39. La seconda ripescata resta Kaddari

16.20. Al via nella seconda batteria dei 60 donne Ruggeri Fasciani, Bongiorni, Berton, Angelini, Donato, Hooper, Melon, Carraro

16.19: Rischio enorme per Larissa Iapichino che salta al limite e va al comando con 6.50. In precedenza Amani aveva saltato 6.21 non riuscendosi a migliorare

16.16: Ma che gara di Zaynab Dosso che, in scioltezza, domina con 7″19 ed eguaglia il suo primato italiano! Secondo posto per Fontana con 7″38. Possibili ripescate Kaddari con 7″44 e Pavese con 7″47

16.14: Iniziano le batterie dei 60 femminili. Nella prima Bacelle, Gasparelli, Dosso, Brugnoli, Kaddari, Pavese, Fontana, Strati. Prime due delle tre batterie più i due migliori tempo in finale

16.07: Nel lungo secondo nullo per Larissa Iapichino. Naldi con 6.13 è seconda, Battistella è terza con 6.10. Amani resta al comando con 6.31

16.05: Che finale di Brayan Lopez! Personale con 46″87 con un rettilineo finale esaltante. Secondo posto per Lambrughi che ha lanciato una gara velocissima ed ha chiuso anche lui con 46″87, terza piazza per Vladimir Aceti che ha sprecato tante energie per cercare di superare Lambrughi nel penultimo rettilineo ed ha chiuso in 47″17

16.03: In pista i protagonisti della finale dei 400 maschile: Tricca, Messina, Aceti, Grossi, Lambrughi, Lopez

16.00: Eleonora Marchiando vince la finale dei 400 femminili con il crono di 53″52, resistendo ad Ayomide Folorunso, seconda in 53″64, terzo posto per Maya Brunei in 53″90

15.55: Si stanno preparando le protagoniste della finale dei 400 donne: Trevisan, Lukudo, Bruney, Marchiando, Polinari, Folorunso

15.54: Nullo il primo salto di Iapichino

15.54: Tra pochi minuti inizia anche una delle gare più attese di giornata, il getto del peso. In pedana Natali, Ferrara, Trabacca, Bianchetti, Possidente, Musso, Vailati, Fabbri, Del Gatto, Ponzio, Weir

15.51: Iniziata la finale del lungo. Al momento in testa Amani con un buon 6.31

15.45: Queste le protagoniste della finale del salto in lungo donne che sta per iniziare: Brugnolo, Naldi, Cestonaro, Amani, Zangobbo, Battistella, Costella, Iapichino, Bacco, Zanon, Crida

15.20: Tra 25′ si riparte con il lungo donne

15.15: Niente da fare per Elena Vallortigara che sbaglia i tre tentativi a 1.95

15.12: Vallortigara piazza la asticella a 1.95

15.05: Elena Vallortigara vince il titolo del salto in alto con 1.89, Furlani seconda con 1.86, Pieroni bronzo con 1.82

15.00: Vallortigara supera 1.89 al secondo tentativo, Furlani commette un errore

14.55: sbagliano tutte a 1.86 e dunque Pieroni è medaglia di bronzo, mentre l’oro se lo giocheranno Vallortigara e Furlani

14.49: Furlani riesce a superare 1.86 al secondo tentativo

14.45: Un errore per Furlani, Pieroni, Tavernini, Rossi e Morara a 1.86

14.40: Nell’alto donne al momento Vallortigara ha superato 1.86 al primo tentativo. Hanno superato 1.82 Furlani e Pieroni al primo tentativo, Tavernini al secondo, Rossi e Morara al terzo. Eliminate le altre

14.36: In corso di svolgimento l’alto femminile. In pedana Masi, Vallortigara, De Marchi, Pavan, Furlani, Tavernini, Vicini, Rossi, Morara, Giannelli, Cipolloni, Pieroni

14.32: In mattinata si sono disputate anche la quinta e la sesta prova dell’Eptathlon maschile in attesa dei 1000 metri che chiuderanno il programma della gara. La classifica vede in testa Dario Dester con 4320, secondo Naidon con 4098, terzo Zanatta con 3853.

14.30: Il primo titolo di giornata è stato assegnato nella sessione del mattino nel salto con l’asta femminile: vittoria per Elisa Molinarolo con 4.46, secondo posto per Roberta Bruni con 4.31, terzo posto per Maria Roberta Gherca con 4.21

14.28: Vladimir Aceti e Ayomide Folorunso sono i favoriti sui 400 metri, Elena Vallortigara cerca un lampo nel salto in alto, Chiara Rosa punta al 30mo tricolore nel getto del peso.

14.26: Molto interessanti i duelli sugli 800 metri: Elena Bellò contro Gaia Sabbatini, Simone Barontini contro Catalin Tecuceanu.

14.23: Da seguire con grande attenzione anche i 60 metri femminili dove Zaynab Dosso cercherà un nuovo ruggito dopo aver siglato il record italiano.

14.21: Larissa Iapichino insegue il riscatto nel salto in lungo, specialità in cui vedremo anche Filippo Randazzo.

14.19: L’altro piatto forte del pomeriggio sarà la grande battaglia nel getto del peso: Nick Ponzio e Zane Weir fronteggiano Leonardo Fabbri.

14.16: L’attesa è tutta per Marcell Jacobs (batteria alle 16.30 e finale alle 17.30). Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe anche avvicinarsi al record europeo (6.42).

14.13: Al PalaIndoor di Ancona va in scena la seconda giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano: si assegneranno ben quindici titoli individuali e tantissime stelle azzurre saranno chiamate in pista e in pedana.

14.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli Assoluti Indoor di atletica leggera ad Ancona

La presentazione delle gare di oggi – Il programma e gli orari di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Al PalaIndoor di Ancona va in scena la seconda giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano: si assegneranno ben quindici titoli individuali e tantissime stelle azzurre saranno chiamate in pista e in pedana.

Riflettori puntati su Marcell Jacobs (batteria alle 16.30 e finale alle 17.30). Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe anche avvicinarsi al record europeo (6.42). L’altro piatto forte del pomeriggio sarà la grande battaglia nel getto del peso: Nick Ponzio e Zane Weir fronteggiano Leonardo Fabbri. Larissa Iapichino insegue il riscatto nel salto in lungo, specialità in cui vedremo anche Filippo Randazzo.

Da seguire con grande attenzioen anche i 60 metri femminili dove Zaynab Dosso cercherà un nuovo ruggito dopo aver siglato il record italiano. Molto interessanti i duelli sugli 800 metri: Elena Bellò contro Gaia Sabbatini, Simone Barontini contro Catalin Tecuceanu. Vladimir Aceti e Ayomide Folorunso sono i favoriti sui 400 metri, Elena Vallortigara cerca un lampo nel salto in alto, Chiara Rosa punta al 30mo tricolore nel getto del peso.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Colombo/Fidal