Marcell Jacobs vince i Campionati Italiani: il 6.55 non strabilia, duello con Galbieri sui 60 metri

Marcell Jacobs ha vinto i 60 metri ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, ma il Campione Olimpico dei 100 metri non è riuscito a esibirsi su tempi stellari e si è imposto con un non stupefante 6.55. Il velocista lombardo, alla prima gara sul suolo nazionale dopo la doppia apoteosi di Tokyo, ha trionfato ad Ancona, ma lo ha fatto con il tempo più alto tra quelli con cui ha ottenuto i precedenti successi stagionali (6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin).

Il 27enne si era presentato nel capoluogo marchigiano con l’obiettivo di difendere il titolo tricolore conquistato lo scorso anno e per cercare di avvicinarsi al suo record italiano, ma il 6.47 siglato lo scorso anno a Torun è rimasto lontano. Il Campione d’Europa sulla distanza ha migliorato di due centesimi il crono della batteria, nel corso di un atto conclusivo caratterizzato dalla bellissima battaglia spalla a spalla con Giovanni Galbieri.

Marcell Jacobs non è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e si è trovato costretto alla rimonta sul suo avversario, acciuffandolo poi con un bel lanciato e avendo la meglio per sette centesimi. Il Messia dell’atletica italiana conferma la propria imbattibilità dopo la doppietta a cinque cerchi e ora si lancia verso i Mondiali Indoor, in programma a Belgrado (Serbia) nel weekend del 18-20 marzo.

Per riuscire a conquistare il titolo iridato servirà un miglioramento importante, considerando la qualità della concorrenza, ma c’è tutto il tempo necessario per affinare la propria condizione di forma e inseguire il colpaccio tra tre settimane in terra balcanica. Il nostro portacolori potrebbe tornare in gara già la prossima settimana (il 2 marzo a Madrid), ma si attendono ancora tutte le conferme del caso. Per la cronaca il podio odierno è stato completato da Antonio Moro (6.70).

Marcell Jacobs ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Non mi darei la sufficienza oggi, ma l’importante era vincere il titolo. Ora testa alle prossime gare, ce ne saranno un po’ prima di Belgrado. Spero di poter correre già mercoledì a Madrid, poi magari una tappa a Belgrado prima dei Mondiali. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto, conta farlo quando conta ovvero ai Mondiali: lì l’obiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo ricominciano a fare lavori più lunghi e a fare più forza in palestra, conta arrivare ai Mondiali al massimo della forma“.

Foto: FIDAL GRANA/FIDAL