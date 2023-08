LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee in DIRETTA: 4a Nadia Delago. Sofia Goggia dopo la caduta: “Ho dolori, ma sono intera. SuperG in dubbio”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.55 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA.

12.54 Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin comanda sempre con 966 punti davanti a Petra Vlhova (917), oggi 26ma. Terzo posto per Sofia Goggia (657), che comanda nella classifica di discesa con 300 punti contro i 240 della statunitense Breezy Johnson, oggi assente.

12.52 Così le altre azzurre: 12ma Nicol Delago (+1.30), 13ma Elena Curtoni (+1.35), 19maFrancesca Marsaglia (+1.90), 42ma Roberta Melesi (+4.08). Caduta Sofia Goggia.

12.37 Roberta Melesi si piazza al 39° ed ultimo posto a 4″08 dalla vetta.

12.17 Gara momentaneamente interrotta per le cadute dell’austriaca Michaela Heider.

12.14 Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin comanda sempre con 966 punti davanti a Petra Vlhova (917), oggi lontanissima dalle posizioni che contano. Terzo posto per Sofia Goggia (657), che comanda la classifica di discesa con 300 punti contro i 240 dell’assente Breezy Johnson.

12.08 Per l’Italia ci sarà Roberta Melesi col numero 43.

11.44 La classifica dopo le prime 30 discese (su 48):

1 Lara Gut-Behrami (Svizzera)

2 Kira Weidle (Germania) +0.10

3 Ramona Siebenhofer (Austria) +0.44

4 Nadia Delago (Italia) +0.52

5 Marie-Michele Gagnon (Canada) +0.68

6 Federica Brignone (Italia) +0.87

7 Corinne Suter (Svizzera) +0.99

8 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +1.06

9 Jasmine Flury (Svizzera) +1.24

10 Christine Scheyer (Austria) +1.26.

Poco fuori dalle prime dieci Nicol Delago (+1.30) ed Elena Curtoni (+1.35). Più indietro Francesca Marsaglia (+1.90).

12.02 L’austriaca Ariane Raedler è 11ma a 1″27.

12.00 Subito alle sue spalle la francese Romane Miradoli, 18ma a 1″91.

11.57 Francesca Marsaglia chiude 17ma a 1″90.

11.52 L’elvetica Joana Haelen è 20ma a 2″12.

11.48 La transalpina Laura Gauche chiude 17ma a 2″10.

11.44 L’austriaca Elisabeth Reisinger è 17ma a 2″10.

11.44 Per Nadia Delago è il miglior piazzamento in carriera. Chissà che il primo podio non possa arrivare a Cortina tra una settimana…Ormai è una discesista completa.

11.44 La classifica dopo le prime 20:

Lara Gut-Behrami (Svizzera) Kira Weidle (Germania) +0.10 Ramona Siebenhofer (Austria) +0.44 Nadia Delago (Italia) +0.52 Marie-Michele Gagnon (Canada) +0.68 Federica Brignone (Italia) +0.87 Corinne Suter (Svizzera) +0.99 Ester Ledecka (Repubblica Ceca) +1.06 Jasmine Flury (Svizzera) +1.24 Christine Scheyer (Austria) +1.26.

11.40 L’austriaca Stephanie Venier è 19ma a 2″76.

11.37 NOOOOOOOOO!!! Podio sfiorato per Nadia Delago! Quarta a 0.52 da Lara Gut-Behrami, il terzo posto era ad 8 centesimi. Pazienza, magari arriverà in una occasione più importante…

11.36 Nadia Delago ha 0.34 di ritardo al secondo rilevamento.

11.34 Ilka Stuhec fa troppa fatica nei curvoni. La slovena chiude 12ma a 1″64. Ora Nadia Delago, l’ultima carta azzurra veramente importante.

11.32 La ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG, è settima a 1″06. Ora la slovena Ilka Stuhec, poi Nadia Delago.

11.30 Stupenda Federica Brignone nella parte finale. Recupera oltre 3 decimi a Gut-Behrami e chiude a 0.87: è quinta.

11.29 Brignone accusa 1″09 al secondo intermedio. Sul piano ha perso tantissimo.

11.27 Tamara Tippler è 14ma a 2″34, ultima: finisce anche alle spalle di Petra Vlhova. Tocca a Federica Brignone.

11.25 L’austriaca Christine Scheyer è settima a 1″26. Restano solo Brignone e Nadia Delago all’Italia per provare a raddrizzare la giornata. Ora l’austriaca Tamara Tippler.

11.22 Elena Curtoni ottava a 1″35. Le azzurre sembrano essere destabilizzate dopo l’uscita del faro Sofia Goggia.

11.21 Gara subito compromessa per Elena Curtoni, 0.63 di ritardo al primo rilevamento.

11.20 La svizzera Flury è sesta a 1″24. Ora Elena Curtoni. Vediamo se riesce a risollevare l’Italia.

11.20 Altre immagini della caduta di Sofia Goggia:

Wypadek podczas zjazdu, Sofia Goggia straciła już wcześniej równowagę ale dała radę się uratować, niestety w późniejszym etapie kiedy chciała przejść na prawą nartę do lewego zakrętu upadła na prawą stronę ciała. Z zawodniczą wszystko ok, nie potrzebuje pomocy medycznej pic.twitter.com/tyIj8htkOm — Wiktoria (@Wiki_moto) January 15, 2022

11.17 L’austriaca Mirjam Puchner è ottava a 1″83. Ora la svizzera Jasmine Flury, poi Elena Curtoni.

11.14 Sono scese le prime 10. Al comando Lara Gut-Behrami con 0.10 su Weidle e 0.44 su Siebenhofer. Sesta Nicol Delago a 1″30, ultima Petra Vlhova a 2″27. Fuori Sofia Goggia dopo una violenta caduta. Era in vantaggio, quasi certamente ora sarebbe in testa se fosse arrivata al traguardo, ma il bicchiere è comunque pienissimo: non si è fatta nulla (salvo qualche botta, chiaramente) e non era affatto scontato vista la dinamica dell’incidente.

11.13 Marie-Michele Gagnon è quarta a 68 centesimi.

11.11 Gut-Behrami si sbilancia sul salto finale, ma si porta in testa con 10 centesimi su Kira Weidle. Ora la canadese Gagnon.

11.10 Vola Lara Gut, 0.21 di vantaggio al secondo rilevamento, 0.27 al terzo.

11.08 Perde tanto nella parte bassa Nicol Delago ed è quarta a 1″20. Vedremo se la sorella Nadia saprà fare meglio con il pettorale n.19. Ora Lara Gut-Behrami: grande chance per la svizzera con l’uscita di Sofia Goggia.

11.07 Delago paga 29 centesimi al primo intermedio, 37 al secondo.

11.06 Corinne Suter rischia di cadere ed è terza all’arrivo a 0.89. Vediamo Nicol Delago: al momento non è sicura di venire convocata per le Olimpiadi, ha bisogno di un risultato di peso.

11.04 Petra Vlhova è ultima a 2″17: non raccoglierà tanti punti. Oggi Sofia Goggia ha perso un’occasione per la classifica generale, ma va benissimo così: l’importante è che non si sia fatta male dopo una caduta che è stata comunque violenta. Ora la svizzera Corinne Suter, che qui vinse nel 2020 davanti a Nicol Delago.

11.03 Sofia Goggia in piedi dopo la caduta:

11.02 La caduta di Sofia Goggia:

11.01 Riparte la gara con Petra Vlhova.

11.00 Sofia Goggia arriva al traguardo sugli sci. Meno male amici, davvero abbiamo tremato. Ci è gelato il sangue a tre settimane dalle Olimpiadi.

10.57 Sofia Goggia è finita con violenza nelle reti, per fortuna si è rialzata subito. Gli sci si sono sganciati. E’ scivolata nell’uscita da una curva verso destra. Ha preso un brutto colpo alla pancia. Ma, lo ripetiamo, è già in piedi e cammina sulle sue gambe. Che paura, amici.

10.56 CADUTA PER SOFIA GOGGIA! Ci si gela il sangue.

10.55 Goggia avanti di 0.41 al secondo rilevamento.

10.54 Mowinckel è terza a 1″56. E’ il momento di Sofia Goggia con il pettorale n.5.

10.53 Alto il primo intermedio di Mowinckel, accusa già 0.43

10.51 La tedesca Weidle si porta al comando con 34 centesimi su Siebenhofer. Nella parte finale ha sciato bene. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel, tornata in grande forma.

10.50 Weidle è già in vantaggio di 22 centesimi al primo intermedio. Poi perde qualcosa sul piano, ma le restano 0.08.

10.49 Nufer è seconda a 1″45. Attenzione ora alla tedesca Kira Weidle, che nella prima prova ha fatto meglio di Sofia Goggia.

10.47 1’46″22 il tempo di Siebenhofer. Discesa lunga e molto difficile. Ora la svizzera Priska Nufer.

10.45 Cielo terso in Austria, neanche una nuvola. Condizioni ottimali, anche della neve.

10.45 Iniziata la discesa di Zauchensee con Ramona Siebenhofer.

10.41 I pettorali delle favorite e delle atlete che oggi potrebbero finire sul podio: 3 Weidle, 4 Mowinckel, 5 Goggia, 7 Suter, 9 Gut-Behrami, 10 Gagnon, 11 Puchner, 17 Ledecka, 18 Stuhec.

10.40 La prima a partire sarà l’austriaca Ramona Siebenhofer.

10.36 La classifica generale di Coppa del Mondo vede in testa Mikaela Shiffrin con 966 punti, seguita da Petra Vlhova 911 e Sofia Goggia a 657. L’azzurra ha raccolto davvero poco in gigante tra fine dicembre ed inizio gennaio. Ora tornano le sue gare…

10.33 Sofia Goggia è in testa alla Coppa del Mondo di discesa con 300 punti, seguita a -60 da Breezy Johnson. L’americana, tuttavia, non sarà in gara a causa di problemi al ginocchio. Da segnalare anche l’assenza di Mikaela Shiffrin, mentre con il pettorale n.6 partirà Petra Vlhova: la slovacca vuole portare a casa punti pesantissimi per la Coppa del Mondo generale.

10.31 Va detto che ad Altenmarkt-Zauchensee non si gareggia tutti gli anni. Sofia Goggia qui non è mai salita sul podio. L’ultima volta si corse nel 2020 e in discesa giunse quarta alle spalle di Corinne Suter, Nicol Delago e Michelle Gisin.

10.29 Sofia Goggia non ha mai vinto a Zauchensee. Ma, parole sue, “era la stessa cosa anche a Lake Louise“.

10.26 Sofia Goggia ha ottenuto il secondo tempo nella prima prova e il migliore nella seconda. Ma, parole sue, “c’è ancora qualche decimo da limare“.

10.23 I pettorali di partenza delle italiane: 5 Sofia Goggia, 8 Nicol Delago, 13 Elena Curtoni, 16 Federica Brignone, 19 Nadia Delago, 27 Francesca Marsaglia, 43 Roberta Melesi.

10.18 I pettorali di partenza della gara di oggi:

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

13 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

19 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

20 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

21 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

22 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

24 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

25 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

26 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

27 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

28 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

29 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

30 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

31 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

32 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

34 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

35 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

42 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

43 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

46 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

47 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

48 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

10.16 Quella odierna è una delle piste più impegnative del circuito, con curvoni molto tecnici che si alternano a tratti di scorrevolezza. Insomma, qui vincono solo le discesiste complete.

10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di sci alpino a Zauchensee (Austria).

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Zauchensee. Sul pendio austriaco va in scena il quarto appuntamento stagionale tra le porte larghe senza una delle protagoniste annunciate: la statunitense Breezy Johnson, seconda nella classifica di specialità, rinuncia alle gare del weekend dopo i postumi di una caduta rimediata in allenamento.

L’Italia come sempre sogna in grande, trascinata dalla detentrice del pettorale rosso Sofia Goggia. La bergamasca ha dominato le prove raccogliendo un primo ed un secondo posto e cerca quel successo ancora inedito sulla “Hermann Maier”, pista che mai le ha portato troppa fortuna. Sarà il giorno giusto per invertire la tendenza?

Completano il gruppo azzurro Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia e Roberta Melesi. In chiave podio possono dire la loro le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami così come la tedesca Kira Weidle, autrice del miglior tempo nella cronometrata di giovedì.

L’appuntamento è fissato alle 10.45, orario di partenza della discesa, domani invece prenderà il via la gara di superG alle 11.30. Seguite la DIRETTA LIVE di OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sulla libera di Zauchensee che tante gioie potrebbe regalare alle atlete del Bel Paese!

Foto: Lapresse