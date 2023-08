LIVE Berrettini-Alcaraz 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: vittoria epica! Prossimo avversario e proiezioni ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI BERRETTINI

VIDEO HIGHLIGHTS BERRETTINI-ALCARAZ

MATTEO BERRETTINI: “HO VINTO PERCHE’ LO VOLEVO DI PIU’. FIDUCIOSO PER GLI OTTAVI”

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP MATTEO BERRETTINI: RUBLEV SEMPRE PIU’ VICINO

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI CON LA VITTORIA DI OGGI

LA CLASSE E LA TESTA DI BERRETTINI

MATTEO BERRETTINI: “HO PENSTO SOLO A LOTTARE”

IL TABELLONE DI MATTEO BERRETTINI

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI MATTEO BERRETTINI

MATTEO BERRETTINI CADE E SI FA MALE A UNA CAVIGLIA: ALCARAZ VA A SOCCORRERLO

VIDEO MATTEO BERRETTINI CADE E SI FA MALE ALLA CAVIGLIA

MATTEO BERRETTINI RISPONDE AI BOOKMAKERS CHE LO DAVANO SFAVORITO

MATTEO BERRETTINI HA VINTO FACENDO MENO ACE DI ALCARAZ

LE DICHIARAZIONI DI CARLOS ALCARAZ

CAMILA GIORGI SCONFITTA DA BARTY

I RISULTATI DEL TABELLONE FEMMINILE

LA SCONFITTA DI LORENZO SONEGO CONTRO KECMANOVIC

VIDEO SCONFITTA LORENZO SONEGO

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI RAFAEL NADAL

AGGIORNAMENTO 10.04: altro ostacolo spagnolo per Matteo Berrettini agli ottavi di finale. Sarà il n.21 del mondo Pablo Carreno Busta, che ha superato per 6-4, 7-5, 6-7 (6), 6-3 l’americano Sebastian Korda.

09.35 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

09.34 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 12 ace a 10 in favore dello spagnolo che però ha piazzato anche 8 doppi falli sanguinosi tra cui quello del punto finale contro i 2 dell’azzurro. 71% di prime messe dentro quest’oggi dall’azzurro contro il 62% di cui il 78% convertite in punti contro il 44% delle seconde. Lo spagnolo invece ha trovato il 74% di punti con la prima e il 61% con la seconda. 4 palle break su 13 convertite dal classe 2003 contro le 3/8 del #7 al mondo. 54 errori e 51 vincenti dello spagnolo contro 39 vincenti e 48 errori del classe 1996 che ha vinto in totale 159 punti, gli stessi dell’avversario sconfitto.

09.32 Matteo Berrettini show sulla Rod Laver Arena di Melbourne! Per il secondo anno di fila, l’azzurro vola agli ottavi di finale degli Australian Open dove affronterà uno tra Sebastian Korda e Pablo Carreno Busta ancora in campo. L’italiano trionfa in 4 ore e 10 minuti per 6-2 7-6(3) 4-6 2-6 7-6(5) contro Carlos Alcaraz prendendosi la rivincita della sconfitta ai quarti di finale di Vienna dello scorso anno. Una partita immensa ricca di colpi di scena (come la caduta del classe 1996 o il match point annullato nel 12° gioco), alti e bassi ma soprattutto più rimonte nella stessa partita che alla fine hanno premiato il romano. Ma l’applauso va ad entrambi, due campioni nel pieno rispetto del nobile sport.

FINE QUINTO SET

10-5 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINIIIIIIII!!!!!!!! CLAMOROSO DOPPIO FALLO FINALE DI CARLOS ALCARAZ DOPO 4 ORE E 10 MINUTI!!!!!!!!

9-5 QUATTRO MATCH POINT BERRETTINI!!!!! ERRORE DI DIRITTO DI ALCARAZ!!!!!!

8-5 Servizio e diritto dell’azzurro, adesso a due punti dal match!

7-5 STECCA DI DIRITTO DI ALCARAZ CHE PERDE LA DIAGONALE DI ROVESCIO!!!! Cambio campo con un mini-break di vantaggio e un servizio a disposizione.

6-5 Lungo il recupero dell’azzurro sulla palla corta di Alcaraz. Finale vietato ai deboli di cuore!!!! Il pubblico comunque tifa per lo spagnolo, un motivo in più per vincere.

6-4 ECCO IL MINI-BREAK!!!!! BERRETTINI REGGE IL RITMO E ALLA LUNGA TROVA L’ACCELERAZIONE CHE MANDA FUORI GIRI ALCARAZ!

5-4 Risposta sbagliata dallo spagnolo: si gioca punto su punto, proprio come il resto della partita.

4-4 Ottima prima dell’azzurro.

3-4 Prima esterna dello spagnolo.

3-3 SI GIRA! CAMBIO CAMPO! DIRITTO LUNGO DI POCHISSIMO PER L’AZZURRO!

3-2 BRAVISSIMO MATTEO!!!!! L’azzurro sale in cattedra con il diritto dopo il rovescio lungolinea e chiude a rete.

2-2 Prima esterna del romano.

1-2 Servizio esterno dello spagnolo.

1-1 Mini-break subito riconquistato dall’azzurro sull’errore di diritto dello spagnolo.

0-1 RITMI PAZZESCHI A MELBOURNE!!!! BERRETTINI PRENDE DI TUTTO MA ALLA FINE MOLLA CON IL BACK DI ROVESCIO

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK A 10!!!!!!! IL GIUSTO EPILOGO DOPO UN QUINTO SET PAZZESCO!!!!! Lo spagnolo ha annullato la palla break che coincideva con il match point.

AD-40 Servizio e diritto di Alcaraz che chiude a volo con coraggio.

40-40 NOOOOOOO!!!!! DIRITTO IN RETE DI MATTEO SULLA SECONDA DI ALCARAZ!!!!!

30-40 MATCH POINT BERRETTINI!!!!!!!!! L’AZZURRO RECUPERA LA PALLA CORTA E POI IL LOB!!!!! ALCARAZ SBAGLIA LO SCHIAFFO A VOLO

30-30 LUNGO IL DIRITTO DI ALCARAZ!!!!!! BERRETTINI A DUE PUNTI DAL MATCH

30-15 Altro diritto potente: il recupero si ferma sulle corde.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio dello spagnolo.

0-15 DIAGONALE PAZZESCO DI BERRETTINI!!!! 36° vincente dell’azzurro che adesso deve spingere al massimo.

6-5 Servizio a zero anche per l’italiano.

40-0 Prima potente del #7 al mondo.

30-0 FUORI DI POCHISSIMO IL DIRITTO DIAGONALE DI ALCARAZ!

15-0 Ottima prima dell’italiano.

5-5 Game a zero di Alcaraz.

40-0 Risposta in rete dell’azzurro.

30-0 Dodicesimo ace dell’iberico.

15-0 INCREDIBILE ERRORE SOTTORETE DI MATTEO! L’azzurro prende di tutto in fase difensiva ma la volée si ferma in rete.

5-4 BERRETTINI RESTA AVANTI NEL QUINTO SET!!!! Alcaraz deve allungare il match.

40-15 Risposta lunga dell’iberico.

30-15 Servizio e diritto diagonale del romano.

15-15 Lo spagnolo continua a muovere l’avversario riuscendo a recuperare con il back di rovescio.

15-0 Risposta lunga di Alcaraz, particolarmente incitato dal pubblico…

4-4 Scappa via il diritto di Berrettini che ha provato a tenere il ritmo dell’avversario: la battaglia entra nel vivo!

40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Berrettini che perde un altro confronto.

30-15 Alcaraz muove come vuole l’avversario con il diritto.

15-15 SMORZATA PAZZESCA DI ALCARAZ DOPO IL BACK DI BERRETTINI!

0-15 DIRITTO DIAGONALE PAZZESCO DI BERRETTINI! Alcaraz tramortito a terra.

4-3 BRAVISSIMO BERRETTINI A TENERE IL SERVIZIO! L’azzurro si prende il game a rete e resta avanti.

40-30 Scappa via il back di rovescio di recupero di Berrettini sulla spinta diagonale di Alcaraz.

40-15 Sul nastro la risposta dello spagnolo.

30-15 Back di rovescio in rete per l’azzurro.

30-0 47° errore non forzato per lo spagnolo.

15-0 Prima precisa di Berrettini.

3-3 Scappa via il servizio senza palle break.

AD-40 Servizio esterno e contropiede di diritto del #31 al mondo

40-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI BERRETTINI! Sul nastro il diritto difensivo dell’iberico.

AD-40 Sul nastro la risposta dell’italiano.

40-40 Servizio e diritto a sventaglio lungo dello spagnolo.

AD-40 Ancora difficoltà per l’azzurro dal lato del rovescio.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI!!!! ROVESCO IN RETE DELLO SPAGNOLO

40-30 Scappa via il rovescio del classe 2003 in uscita dal servizio.

40-15 Lo spagnolo gioca in spinta e non permette all’avversario di salire: diritto sulla riga vincente.

30-15 Fuori di poco la risposta profonda di Berrettini.

15-15 11° ace dello spagnolo.

0-15 Ottimo diritto dell’azzurro in risposta.

3-2 DECIMO ACE DI BERRETTINI! Quinto set più vivo che mai.

AD-40 RITMI PAZZESCHI A MELBOURNE! Diritto lungolinea fuori di poco di Alcaraz dopo un altro scambio ad alta intensità.

40-40 ALCARAZ BRAVO E FORTUNATO! Altro scambio durissimo sulla diagonale di rovescio ricco di variazioni, poi il nastro mette fuori gioco l’azzurro che viene passato sottorete.

40-30 Altra risposta profonda dello spagnolo e altro game tutto da vivere.

40-15 MISSILE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI ALCARAZ!

40-0 Risposta lunga dell’iberico.

30-0 L’azzurro non si risparmia con il diritto a sventaglio e conquista il punto.

15-0 Prima centrale dell’azzurro.

40-40 Alcaraz ne ha di più e anche in questo cambio di direzione di rovescio si è notato.

AD-40 ADESSO È UNA BATTAGLIA SULLA ROD LAVER ARENA! Lo spagnolo si carica con il vincente di diritto diagonale.

40-40 Alcaraz l’annulla prontamente attaccando la rete dopo il recupero di diritto dell’azzurro.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI!!! SETTIMA CHANCE ASSOLUTAMENTE DA SFRUTTARE SUL SETTIMO FALLO DELLO SPAGNOLO

30-30 Risposta angolata di rovescio del romano: largo quello dello spagnolo.

30-15 Prima esterna dello spagnolo.

15-15 L’azzurro non trova il campo con il rovescio lungolinea.

0-15 Sesto doppio fallo dell’iberico.

2-1 SI SALVA BERRETTINI! L’azzurro resta avanti nel set.

AD-40 LUNGO IL RECUPERO DI ALCARAZ! L’azzurro spinge con il diritto diagonale e sfrutta il diritto non preciso dello spagnolo.

40-40 Alcaraz continua a giocare profondo sfruttando la lentezza nella preparazione dell’azzurro.

AD-40 Risposta lunga dello spagnolo che prova a forzare.

40-40 SI SALVA BERRETTINI IN DIFESA DOPO IL DIRITTO SULLA RIGA DELLO SPAGNOLO!

40-AD PALLA BREAK ALCARAZ! DIRITTO LUNGOLINEA MORTIFERO! L’azzurro è totalmente fermo mentre lo spagnolo lo sta mettendo all’angolo.

40-40 Ancora scarico l’azzurro sulla diagonale di rovescio: ogni punto è decisivo.

40-30 Gran prima dell’italiano.

30-30 L’azzurro spinge con il diritto diagonale ma alla fine cede alla difesa dello spagnolo.

30-15 Risposta profonda e anticipata di diritto dello spagnolo.

30-0 Ottima seconda dell’azzurro.

15-0 Berrettini trova un gran rovescio diagonale dopo la manovra dello spagnolo.

1-1 Smorzata intelligente e vincente per l’iberico.

40-30 ROVESCIO A VOLO DI BERRETTINI SUL NASTRO COLPITO DA ALCARAZ! L’azzurro rischia di colpire l’iberico al volto.

40-15 Buona prima dello spagnolo.

30-15 Si riprende! Berrettini prova a giocare dopo lo spavento provocato dalla caduta.

08.18 Per quanto riguarda il match che decreterà lo sfidante del vincitore di questa sfida, Pablo Carreno Busta è avanti 6-4 7-5 1-1 contro Sebastian Korda.

08.17 Al via il medical time out per l’azzurro.

08.15 Fisioterapista in arrivo per l’azzurro dopo la distorsione alla caviglia avuta nel momento dello spostamento verso destra.

30-15 CADE BERRETTINI DAL LATO DEL DIRITTO!!!!! L’AZZURRO RESTA GIU’ NELLO SPOSTAMENTO! Alcaraz e l’arbitro giungono subito a soccorrerlo.

15-15 CHE PUNTO GIOCATO DA PARTE DI ENTRAMBI!!! ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DELL’AZZURRO!

15-0 Servizio e diritto diagonale dello spagnolo.

1-0 Si carica l’azzurro che si prende il punto a rete.

40-30 Premiato il rischio di Berrettini in uscita dal servizio.

30-30 Prima centrale dell’italiano che si carica.

15-30 PASSANTE DI ALCARAZ DI ROVESCIO! Volée di rovescio in rete.

30-0 Servizio e diritto diagonale in rete dell’azzurro.

15-0 Back di rovescio lungolinea interessante di Berrettini.

0-0 Si riprende con l’azzurro al servizio dopo un’altra pausa negli spogliatoi.

INIZIO QUINTO SET

08.05 Carlos Alcaraz conquista anche il quarto set per 6 giochi a 2 grazie ai break del quinto e settimo gioco approfittando il calo evidente di Matteo Berrettini sia dal punto di vista fisico che mentale. Si vola al parziale decisivo dove servirà il miglior azzurro che ha vinto 4 partite su 5 al quinto set contro le 3/3 dello spagnolo, attualmente in fiducia.

FINE QUARTO SET

2-6 SI VOLA AL QUINTO SET! Anche il quarto parziale se lo assicura l’iberico.

40-15 DUE SET POINT ALCARAZ! Servizio vincente dello spagnolo.

30-15 Quinto doppio fallo dell’iberico.

30-0 Diritto vincente di Alcaraz.

15-0 Slice esterno dello spagnolo.

2-5 DOVE L’HA MESSA ALCARAZ CON IL DIRITTO IN CROSS?! DOPPIO BREAK DELLO SPAGNOLO

15-40 Prima al corpo da parte del romano.

0-40 TRE PALLE BREAK ALCARAZ! Fermo l’azzurro in uscita dal servizio.

0-30 Primo doppio fallo dell’azzurro irriconoscibile rispetto ai primi due set e mezzo.

0-15 Servizio e diritto largo del romano.

2-4 Alcaraz tiene il servizio e conferma il break.

40-15 In ritardo lo spagnolo in uscita dal servizio.

40-0 Prima vincente dello spagnolo.

30-0 Calo improvviso per l’azzurro in termini di fiducia e intensità.

15-0 Rovescio largo dell’italiano.

2-3 BREAK ALCARAZ!!!! BOLIDE DI DIRITTO DAL CENTRO DEL CAMPO!

30-40 PALLA BREAK ALCARAZ! Diritto largo dell’azzurro in uscita dalla seconda.

30-30 Alcaraz sfianca l’azzurro con il rovescio e costringe l’avversario all’errore in recupero.

30-15 Prima centrale del romano.

15-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI!

0-15 Stecca di Berrettini sul diritto profondo di Alcaraz.

2-2 Decimo ace per lo spagnolo che pareggia i conti.

40-15 Servizio e diritto diagonale di Alcaraz.

30-15 L’azzurro regge la diagonale di rovescio ma con il back lungolinea non trova il campo.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio in rete dello spagnolo.

15-0 Pessima volée di rovescio dell’azzurro dopo aver attaccato benissimo la rete con il diritto diagonale.

2-1 Nono ace e Berrettini resta avanti nel quarto set.

40-30 Berrettini gioca con pazienza con il rovescio: largo quello dello spagnolo.

30-30 Diritto lungo dello spagnolo sul diritto diagonale dell’azzurro.

15-30 Troppo lento l’azzurro in uscita dal servizio.

15-15 Ace centrale dell’azzurro.

0-15 Di poco largo il diritto in spinta di Berrettini.

1-1 Servizio e schiaffo a volo di diritto di Alcaraz.

40-30 Servizio e rovescio di Alcaraz che chiude a rete.

30-30 BRAVISSIMO MATTEO! L’azzurro attacca la rete dopo aver mosso l’avversario con il rovescio e chiude con la stop volley di rovescio.

30-15 Scappa via il back lungolinea di rovescio.

15-15 Il nastro porta via il rovescio in risposta dell’azzurro.

0-15 L’azzurro torna a mettere pressione con il diritto diagonale sulla seconda dello spagnolo.

1-0 Si carica Berrettini che gestisce il ritmo, non perde campo e comincia bene il quarto parziale.

40-15 Settimo ace dopo non averne piazzati nel parziale precedente.

30-15 Back di rovescio insidioso dell’italiano: rovescio in rete di Alcaraz.

15-15 Reattivo Berrettini in uscita dal servizio nonostante la risposta profonda dello spagnolo e chiusura con lo smash a rimbalzo.

0-15 In corridoio il diritto diagonale dell’azzurro.

INIZIO QUARTO SET

07.32 Toilet break per l’azzurro che ha avuto la chance di mettere il naso avanti in due game in risposta ma tra risposte sbagliate e caparbietà dello spagnolo, l’italiano non è riuscito a chiudere il match.

07.31 Carlos Alcaraz manda la sfida al quarto set vincendo il terzo parziale per 6 giochi a 4: fatale il break ottenuto nel nono gioco con Berrettini che non è riuscito a far fronte alla crescita dello spagnolo, soprattuto nei momenti topici. Match ancora apertissimo sulla Rod Laver Arena!

FINE TERZO SET

4-6 SI VOLA AL QUARTO SET! CARLOS ALCARAZ VINCE IL TERZO PARZIALE

40-30 SET POINT ALCARAZ! Servizio e diritto vincente.

30-30 Regalo di rovescio dello spagnolo.

30-15 Risposta lunga di Berrettini.

15-15 Lungo il diritto a sventaglio di Alcaraz.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

4-5 ARRIVA IL BREAK E SORPASSO DI ALCARAZ!!! Lo spagnolo è fortunato dopo una stecca e un nastro e adesso serve per il set.

15-40 Prima centrale dell’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK ALCARAZ!!!! Lo spagnolo può invertire la partita.

0-30 Momento di difficoltà per l’azzurro: Alcaraz lo inchioda dal lato del rovescio.

0-15 Alcaraz spinge senza fretta difendendosi e chiudendo con il diritto a sventaglio.

4-4 Rimonta nel game per Alcaraz che riporta il set in equilibrio.

40-30 Poteva fare di più l’azzurro sulla seconda di Alcaraz.

30-30 DIRITTO PROFONDO FUORI DI UN SOFFIO DI BERRETTINI!

15-30 Diritto in rete di Berrettini.

0-30 ERRORE DI DIRITTO DELLO SPAGNOLO DAL CENTRO DEL CAMPO!

0-15 Alcaraz ancora in ritardo con il diritto in corsa.

4-3 Nessun problema al servizio per Berrettini.

40-15 Gran rovescio in risposta di Alcaraz che sorprende Berrettini.

40-0 In rete il rovescio dello spagnolo.

30-0 Prima vincente di Berrettini.

15-0 Rovescio lungo di Alcaraz.

3-3 Nono ace e game a zero per lo spagnolo.

40-0 Lunga la risposta del romano.

30-0 Servizio e rovescio diagonale di Alcaraz.

15-0 Prima vincente dello spagnolo.

3-2 Berrettini resta avanti nel terzo parziale.

40-30 Rovescio diagonale elegante e vincente per l’iberico.

40-15 Prima vincente del romano.

30-15 Alcaraz manovra e gioca in profondità: lento l’azzurro in uscita dal servizio.

30-0 Scappa via il diritto dello spagnolo.

15-0 BERRETTINI SHOW CON IL DIRITTO! L’azzurro disegna il campo e chiude a volo.

2-2 Servizio a zero dello spagnolo: cambio racchetta per entrambi.

40-0 Di poco larga la volée di rovescio di Berrettini che aveva fatto un gran recupero in avanti.

30-0 Servizio e diritto di Alcaraz che chiude a volo.

15-0 Ottavo ace dell’iberico.

2-1 Servizio e diritto in contropiede: Berrettini avanti nel terzo set.

40-15 BERRETTINI CONQUISTA IL PUNTO SULLA DIAGONALE DI DIRITTO! Che missili da parte di entrambi…

30-15 Risposta lunga sulla battuta da 220 km/h.

15-15 Gran diritto di Alcaraz dopo il salvataggio a una mano dell’azzurro sulla risposta profonda dello spagnolo.

15-0 Rovescio sul nastro per l’iberico.

1-1 Alcaraz rimonta nel game e resta a galla nel primo game al servizio.

40-30 Servizio e diritto di Alcaraz che chiude a volo.

30-30 Settimo ace per il classe 2003.

15-30 Lunga la risposta dell’azzurro.

0-30 Scappa via il diritto dello spagnolo sul back di Berrettini.

0-15 Berrettini continua a variare da fondocampo e con il back caccia indietro lo spagnolo che appare in difficoltà.

1-0 Game a zero dell’azzurro, il terzo di fila.

40-0 PASSANTE DI DIRITTO DI BERRETTINI! Lo spagnolo si avventura a rete, para la volée sul rovescio dell’azzurro deviato dal nastro ma poi viene passato.

30-0 BERRETTINI SCHERZA ALCARAZ! Palla corta e passante in back di rovescio: si ferma sulla racchetta la volée dello spagnolo.

15-0 Lungo il diritto a sventaglio di Alcaraz che sembra piuttosto nervoso.

INIZIO TERZO SET

06.50 Dopo i due tie-break di Vienna, con uno a testa vinto, Matteo Berrettini conquista il secondo parziale della sfida contro Carlos Alcaraz per 7 punti a 3 nel tie-break decisivo. Set a due facce, con lo spagnolo che prima perde il break in avvio, poi rimonta e piazza il sorpasso nell’ottavo gioco ma soccombe sotto i colpi di un solido Berrettini.

FINE SECONDO SET

7-3 SECONDO SET BERRETTINI!!!! L’AZZURRO CONQUISTA IL TIE-BREAK

6-3 Servizio e diritto a sventaglio dopo il rovescio dell’azzurro.

6-2 Serve&volley vincente dell’iberico.

6-1 5 CINQUE SET POINT BERRETTINI! L’azzurro non trema da fondocampo e porta l’avversario all’errore.

5-1 Ace di Berrettini che conferma un mini-break almeno: cambio campo.

4-1 PASSANTE FANTASTICO IN BACK DI BERRETTINI!!!! ROVESCIO VINCENTE SULL’ATTACCO DI DIRITTO DI ALCARAZ

3-1 MINI-BREAK BERRETTINI!!!! QUARTO DOPPIO FALLO DELLO SPAGNOLO

2-1 Compatto e solido l’italiano in uscita al servizio: diritto diagonale lungo per Alcaraz.

1-1 Servizio al corpo del romano.

0-1 Prima vincente dello spagnolo.

6-6 Servizio a zero: si vola giustamente al tie-break.

40-0 Servizio e diritto del romano.

30-0 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DI ALCARAZ! Berrettini si salva dopo la risposta profonda dello spagnolo aprendosi il campo con il diritto diagonale.

15-0 Ottima prima del #7 al mondo.

5-6 Alcaraz si assicura di disputare almeno il tie-break.

40-15 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro.

30-15 CHE RECUPERO DI BERRETTINI! Troppo lezioso lo spagnolo che preferisce la smorzata all’accelerazione e si fa passare con il cross di diritto.

30-0 Missile di rovescio lungolinea dell’iberico dopo aver inchiodato l’avversario.

15-0 Pessimo back di rovescio dell’azzurro che finisce troppo lontano dalla palla.

5-5 Game a zero importantissimo per Berrettini.

40-0 Sesto ace dell’italiano.

30-0 Spinge senza paura l’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto del romano.

4-5 Alcaraz mette il naso avanti nel secondo set dopo essere cresciuto di rendimento.

40-15 Prima esterna del classe 2003.

30-15 Terzo doppio fallo per Alcaraz.

30-0 Rovescio lungo di Berrettini.

15-0 Ace dell’iberico.

4-4 ARRIVA IL CONTROBREAK DI ALCARAZ!!!! Lo spagnolo fa partire lo scambio e al settimo tentativo strappa il servizio: back di rovescio pazzesco sul diritto lungolinea di Berrettini.

30-40 Prima centrale dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK ALCARAZ! Lo spagnolo sta recuperando fiducia e profondità: Berrettini deve trovare punti diretti con il servizio.

15-30 Berrettini prova a cambiare traiettoria dopo la diagonale di rovescio ma il lungolinea termina in rete.

15-15 Prima esterna dell’italiano.

0-15 Berrettini legge male la traiettoria del diritto di Alcaraz deviato dal nastro: rovescio in rete dell’azzurro.

4-3 Lo spagnolo prova a restare attaccato al secondo set.

40-0 Prima vincente del #31 al mondo.

30-0 Con aggressività e profondità l’iberico si prende il punto a rete.

15-0 Quarto ace di Alcaraz.

4-2 Gran segnale per l’azzurro mantenere un altro turno di servizio fondamentale.

40-30 Servizio e diritto di Berrettini che chiude a volo.

30-30 Quinto ace del laziale.

15-30 Servizio e diritto del romano.

0-30 Pressione in risposta dell’iberico che prova a salire di rendimento.

0-15 Errore di Berrettini con il diritto a sventaglio.

3-2 Terzo ace per l’iberico che resta indietro di un break.

40-15 Passante di poco lungo di Berrettini dopo l’attacco dal centro del campo del classe 2003.

30-15 Rovescio in rete di Berrettini sul servizio al corpo.

15-15 Servizio e diritto vincente dell’iberico.

0-15 Servizio e diritto a sventaglio lungo di Alcaraz.

3-1 Nessun problema al servizio per Berrettini.

40-15 Altro ace dell’azzurro.

30-15 Terzo ace del romano.

15-15 Risposta profonda del #31 al mondo e diritto vincente.

15-0 Servizio e diritto del classe ’96.

2-1 Servizio a zero dello spagnolo.

40-0 Diritto lungo di Berrettini.

30-0 Ace per l’iberico.

15-0 Prima al corpo di Alcaraz.

2-0 Servizio e diritto e break confermato da Berrettini.

40-15 Alcaraz irriconoscibile, soprattutto dal punto di vista tattico: l’azzurro deve approfittarne il più possibile.

30-15 Prima centrale del romano.

15-15 Risposta insidiosa dell’iberico con il rovescio.

15-0 Risposta corta di Alcaraz che si è lamentato del servizio durante il cambio campo: molto sfiduciato lo spagnolo.

1-0 COME STA GIOCANDO MATTEO!!!! DIRITTO AGGRESSIVO DELL’AZZURRO E BREAK IN AVVIO DI SECONDO SET

30-40 Lento in risposta l’azzurro sorpreso dal servizio.

15-40 Doppio fallo e due palle break immediate per il romano.

15-30 Fuori giri il diritto a sventaglio dello spagnolo che termina lungo.

15-15 Servizio e diritto di Alcaraz e chiusura con lo smash.

0-15 Risposta profonda dell’azzurro: lento lo spagnolo.

INIZIO SECONDO SET

05.59 Intanto si è conclusa l’esperienza di Matteo Sonego a Melbourne: l’azzurro ha perso contro Miomir Kecmanovic per 4-6 7-6(8) 2-6 5-7 in tre ore e ventidue minuti ed esce di scena al terzo turno.

05.58 Uno scintillante Matteo Berrettini vince il primo set contro Carlos Alcaraz in 40 minuti per 6 giochi a 2: l’azzurro, dopo un avvio complicato, annulla 5 palle break e strappa due volte il servizio mandando in crisi lo spagnolo.

FINE PRIMO SET

6-2 PRIMO SET BERRETTINI! Servizio a zero per l’azzurro.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI!

30-0 Seconda di servizio e diritto di Berrettini che trova un velenoso back di rovescio.

15-0 Ace esterno di Berrettini.

5-2 BERRETTINI SHOW SULLA ROD LAVER ARENA E SECONDO BREAK CONQUISTATO! L’azzurro può chiudere il set.

40-AD ALTRA CHANCE PER BERRETTINI! Errore in lunghezza con il diritto per lo spagnolo.

40-40 Troppo scarico con il rovescio l’italiano.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! L’azzurro continua a giocare profondo e manda in confusione l’iberico.

30-30 Servizio e diritto di Alcaraz.

15-30 Risposta anticipata vincente di Berrettini.

15-15 Brutta risposta in rete per il romano.

0-15 PASSANTE DI ROVESCIO CON L’AIUTO DEL NASTRO PER BERRETTINI!

4-2 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI DOPO MEZZ’ORA! Servizio e diritto dell’azzurro che chiude da fondocampo con lo smash a rimbalzo.

40-15 Rovescio lungo dello spagnolo in risposta.

30-15 LOB VINCENTE DI ALCARAZ! Berrettini si prende la rete ma non chiude con la volée di diritto.

30-0 Prima al corpo di Berrettini.

15-0 Secondo ace per l’azzurro.

3-2 BREAK INASPETTATO DI BERRETTINI! Passaggio a vuoto per Alcaraz.

30-40 RIGA CLAMOROSA CON IL DIRITTO PER ALCARAZ! L’iberico si prende il punto con personalità.

15-40 PRIME DUE PALLE BREAK BERRETTINI! L’azzurro vince la diagonale di rovescio.

15-30 Arriva anche il doppio fallo per il classe 2003.

15-15 Errore in uscita dal servizio per lo spagnolo.

15-0 Primo ace anche per l’iberico.

2-2 Altro game durissimo vinto al servizio dal romano che annulla la quinta chance di break.

AD-40 ATTENTO L’AZZURRO SOTTORETE! Altro recupero di Alcaraz ma l’italiano fa punto con il diritto.

40-40 PRIMO ACE BERRETTINI!

40-AD PALLA BREAK ALCARAZ! Risposta vincente sulla seconda al corpo di Berrettini.

40-40 SUL NASTRO IL PASSANTE DI BERRETTINI! Alcaraz si fa spazio lungo il campo e attacca la rete in controtempo con il diritto lungolinea.

AD-40 Ottima prima di Berrettini.

40-40 Back in rete in uscita dal servizio per l’azzurro.

40-30 PUNTO PAZZESCO! Servizio e palla corta di Berrettini, recupero felino di Alcaraz che piazza il cross di diritto ma l’azzurro è attento e trova il punto.

30-30 Prima centrale del romano.

15-30 Semplicemente devastante lo spagnolo in risposta, alzando il ritmo e chiudendo con il diritto lungolinea.

15-15 LOB CLAMOROSO DI ALCARAZ DOPO L’ATTACCO IN BACK DI BERRETTINI! Lo spagnolo si supera con il diritto in recupero.

15-0 Berrettini spinge in uscita dal servizio e muove l’avversario.

1-2 DIRITTO PAZZESCO DI ALCARAZ DA FUORI DAL CAMPO! Che partenza dello spagnolo dopo 13′.

40-15 Berrettini in ritardo con il recupero di rovescio: gran diritto di Alcaraz.

30-15 Palla corta vincente dello spagnolo: in ritardo Berrettini.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio di Alcaraz.

0-15 Brutto errore di diritto del #31 al mondo in uscita dal servizio.

1-1 SE LA CAVA BERRETTINI DOPO 7 MINUTI! L’azzurro ha annullato ben 4 chance.

AD-40 SCAMBIO SEMPLICEMENTE PAZZESCO VINTO DA BERRETTINI! I due giocatori si scambiano una serie di accelerazioni fulminanti ed Alcaraz sbaglia per primo di diritto.

40-40 Diritto errato di Alcaraz in risposta: game durissimo.

40-AD BREAK POINT #4! Alcaraz continua ad aggredire in risposta e fulmina l’azzurro con il lungolinea di rovescio.

40-40 Risposta lunga dell’iberico.

40-AD NUOVA CHANCE ALCARAZ! Il romano accetta lo scambio sulla diagonale di rovescio contro il diritto dello spagnolo: lungolinea in corridoio per Matteo.

40-40 Altra gran prima e Berrettini si salva.

30-40 Prima esterna della testa di serie #7.

15-40 DUE PALLE BREAK IMMEDIATE PER ALCARAZ! Troppo lento Berrettini in uscita dal servizio.

15-30 Servizio e diritto a sventaglio dell’italiano: lob lungo dello spagnolo.

0-30 Che aggressività dell’iberico con il diritto.

0-15 Lento in uscita dal servizio l’azzurro.

0-1 Servizio a zero all’esordio per il #31 al mondo.

40-0 Seconda di servizio e diritto di Alcaraz che chiude con lo smash.

30-0 L’azzurro spinge da fondocampo ma il diritto termina largo.

15-0 Rovescio sul nastro sulla seconda di Alcaraz.

0-0 Si comincia sulla Rod Laver Arena con il terzo match di giornata!

INIZIO PRIMO SET

05.15 Matteo Berrettini per un record azzurro: in caso di vittoria raggiungerebbe gli ottavi di finale per l’ottava volta in carriera in uno Slam come Fabio Fognini ed Adriano Panatta proprio come lo scorso anno quando poi non giocò contro Stefanos Tsitsipas per infortunio.

05.13 Lo spagnolo non ha perso set nei primi due turni contro il cileno Alejandro Tabilo, battuto 6-2 6-2 6-3, e contro il serbo Dusan Lajovic sconfitto 6-2 6-1 7-5.

05.11 Al via il riscaldamento! Berrettini vince il sorteggio e sceglie di ricevere mentre Alcaraz chiede il cambio campo.

05.10 Giocatori in campo a Melbourne! Matteo Berrettini ancora in programma verso le 15, orario di punta con 29 gradi e 13 km/h di vento.

05.08 Intanto sulla 1573 Arena, Lorenzo Sonego ha perso il terzo set nel match di terzo turno contro Miomir Kecmanovic dopo due ore e ventotto minuti. Il punteggio vede il serbo avanti 6-4 (8) 6-7 6-2.

05.06 Il romano con una vittoria salirebbe a 4738 punti restando comunque virtualmente in settima posizione mentre nella Race verso Torino è in 25esima posizione a pari punti con Lorenzo Sonego e Cristian Garin.

05.04 Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie sugli americani Brandon Nakashima e Stefan Kozlov in cui ha lasciato due set per strada. L’azzurro ha vinto contro il classe 2001 per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 mentre contro la wild card statunitense ha trionfato 6-1 4-6 6-4 6-1.

05.02 I due tennisti si sfideranno al termine della sfida tra Madison Keys e Qiang Wang sul campo 3: la cinese è avanti al momento per 6-4 2-3. In precedenza Murray/Soares hanno battuto Glasspol/Heliovaara per (4)6-7 7-6(2) 6-1.

05.00 Si gioca per un posto agli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.19) e lo statunitense Sebastian Korda (n.43 al mondo).

04.58 Tra poco dunque tocca a Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, al secondo scontro di sempre dopo i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna del 2021 con la vittoria dell’iberico per 6-1 6-7 (2), 7-6 (5).

04.56 Ad imporsi in volata nel secondo match di giornata è la testa di serie #4 Barbora Krejcikova che batte in rimonta 2-6 6-4 6-4 la lettone Jelena Ostapenko e vola agli ottavi di finale degli AO 2022.

04.02 Barbora Krejcikova riapre la sfida sulla Rod Laver Arena nel secondo incontro di giornata. La ceca porta la sfida al terzo set dopo aver vinto il secondo parziale per 6-4.

03.26 Jelena Ostapenko vince il primo set per 6 giochi a 2 in 40 minuti contro la ceca testa di serie #4 Barbora Krejcikova.

02.33 La partita è in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena. Al momento si è già conclusa la prima sfida sul Centrale con la netta vittoria della bielorussa Viktoria Azarenka per 6-0 6-2 sull’ucraina Elina Svitolina.

02.30 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Il programma della sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz – I precedenti tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz – Le proiezioni di classifica di Matteo Berrettini

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Secondo confronto tra i due dopo i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna del 2021 con la vittoria dell’iberico per 6-1 6-7 (2), 7-6 (5). Si gioca per un posto agli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta (testa di serie n.19) e lo statunitense Sebastian Korda (n.43 al mondo).

Matteo Berrettini torna in campo dopo le vittorie sugli americani Brandon Nakashima e Stefan Kozlov in cui ha lasciato due set per strada. L’azzurro ha vinto contro il classe 2001 per 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 mentre contro la wild card statunitense ha trionfato 6-1 4-6 6-4 6-1. Il romano con una vittoria salirebbe a 4738 punti restando comunque virtualmente in settima posizione mentre nella Race verso Torino è in 25esima posizione a pari punti con Lorenzo Sonego e Cristian Garin.

Carlos Alcaraz rincorre il miglior risultato in uno Slam, ovvero i quarti di finale ottenuti lo scorso anno agli US Open mentre in Australia ha eguagliato il terzo turno ottenuto a Parigi nel 2021. Lo spagnolo non ha perso set nei primi due turni contro il cileno Alejandro Tabilo, battuto 6-2 6-2 6-3, e contro il serbo Dusan Lajovic sconfitto 6-2 6-1 7-5. Il #31 al mondo è in 43esima posizione nella Race e secondo in quella verso Milano: virtualmente invece in classifica ha guadagnato una posizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per il terzo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). L’incontro è in programma come terzo match di giornata a partire dalle 11.00 locali, ovvero l’1 di notte italiana, sulla Rod Laver Arena dopo le sfide tra Victoria Azarenka e Elina Svitolina e Barbora Krejcikova VS Jelena Ostapenko. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: LaPresse