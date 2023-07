LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: pole di Verstappen. Hamilton: “In gara avrò un vantaggio”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.13 Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per la gara di domani alle ore 14.00. Speriamo di vivere un Gran Premio memorabile. Un saluto sportivo.

15.11 Verstappen è autorizzato a toccare ferro, tuttavia, dal 2015 in avanti, ad Abu Dhabi ha sempre vinto chi partiva dalla pole-position…

15.10 Per la Ferrari una qualifica discreta, con Sainz che ha vinto il confronto diretto con Leclerc. La scuderia di Maranello non si attendeva un Norris così in alto.

15.09 Stupisce il 3° posto di Norris con la McLaren, grande sorpresa di giornata. Flop per Bottas, appena sesto: domani non potrà aiutare Hamilton nella sfida iridata, almeno nelle battute iniziali.

15.08 La sensazione è che la Red Bull abbia sorpreso e frastornato la Mercedes. Prima la scelta di superare la Q2 con gomme soft, con conseguente cambio di strategia per la gara rispetto alla scuderia di Stoccarda; poi il gioco di squadra decisivo, con Perez che ha offerto la scia a Verstappen nel primo tentativo della Q3, consentendogli di stampare un crono inavvicinabile per Hamilton.

15.07 Domani avremo in prima fila i due grandi rivali che si giocheranno il Mondiale: cosa chiedere di più?

15.06 Pole n.13 in carriera per Max Verstappen, la decima stagionale.

15.05 La classifica finale della Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.109 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.371 6

3 Lando NORRIS McLaren+0.822 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.838 7

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.883 7

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.927 6

7 Charles LECLERC Ferrari+1.013 6

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.111 7

9 Esteban OCON Alpine+1.280 6

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.300

15.04 Pole di Verstappen, grande festa al box della Red Bull!

15.03 5° Sainz, 7° Leclerc. Bottas è solo sesto!

15.03 Norris sale in terza posizione, brutto colpo per la Ferrari.

15.02 Hamilton secondo a 0.371, POLE DI VERSTAPPEN!

15.02 Il britannico è dietro di ben 0.189 al secondo parziale, pole ad un passo per Verstappen!

15.01 0.049 di ritardo per Hamilton al primo intermedio.

15.01 Hamilton è il primo a lanciarsi.

15.01 Due minuti al termine delle qualifiche di Abu Dhabi.

15.01 Per il momento la Mercedes non imita la Red Bull: nessun gioco di squadra.

15.00 Rientrano in pista i piloti per l’ultimo tentativo…

14.58 Al momento le Ferrari sono in terza fila, forse il massimo possibile. Noi siamo sicuri, amici di OA Sport, che nel 2022 la storia cambierà…Siate fiduciosi.

14.57 Nel momento in cui contava di più, la Red Bull ha calato tutti gli assi a disposizione. Verstappen, approfittando anche della scia di Perez (ma non solo…), ha stampato un crono portentoso, che mette grandissima tensione a Hamilton. Il campione del mondo dovrà superarsi per prendersi la pole.

14.56 La classifica a metà Q3:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.109 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.551 5

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.859 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.083 5

5 Carlos SAINZ Ferrari+1.107 6

6 Charles LECLERC Ferrari+1.261 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.283 4

8 Esteban OCON Alpine+1.297 5

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.380 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 5

14.54 PAZZESCO! Hamilton è secondo a ben 0.551 da Verstappen! Il gioco di squadra della Red Bull ha funzionato! Perez ha offerto la scia al capitano. E il tempo parla…

14.54 1’22″109 per Verstappen, è primo.

14.54 Verstappen continua a rimanere in scia del preziosissimo Perez, infatti Hamilton è dietro di 2 decimi al secondo rilevamento!

14.53 Hamilton avanti di 19 millesimi al primo intermedio rispetto a Verstappen.

14.53 Perez ha offerto una preziosa scia a Verstappen.

14.51 Dentro anche Hamilton e Bottas. Gomme soft per tutti.

14.51 INIZIATA LA Q3! Le prime a scendere in pista sono le Red Bull di Perez e Verstappen.

14.50 La Q3 durerà 12 minuti. Ogni pilota, di fatto, avrà a disposizione due tentativi per stabilire il proprio miglior tempo.

14.48 Una buona Q2 per la Ferrari, vediamo se anche questa volta, come già accaduto a Jeddah, Charles Leclerc realizzerà il giro perfetto per arpionare la seconda fila.

14.47 Domani Verstappen avrà un vantaggio su Hamilton in partenza e nei primi giri, perché le soft garantiscono un grip migliore. Tuttavia, con il passare delle tornate, le medie dovrebbero garantire una tenuta migliore.

14.46 Hamilton, Bottas e Tsunoda sono gli unici tre piloti che si sono qualificati per la Q3 con gomme medie, le stesse che utilizzeranno domani in partenza.

14.45 Terminata la Q2, la classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:22.800 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.335 5

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.345 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.374 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.402 5

6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.446 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.456 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.604 4

9 Esteban OCON Alpine+0.620 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.648 4

11 Fernando ALONSO Alpine+0.660 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.243 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.266 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.451 4

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.505 4

14.44 Verstappen al comando in 1’22″800 con le soft, dunque domani partirà con le soft, mentre Hamilton e Bottas utilizzeranno le medie. Un bel rebus…

14.43 Perez al comando con le soft. 1’13″135, appena 10 millesimi meglio di Hamilton.

14.43 Hamilton si migliora con gomme medie usate! Va in testa con 0.029 su Sainz.

14.42 Verstappen si lancia a 30″ dal termine della Q2. Hamilton in pista con le medie.

14.41 Max Verstappen torna in pista con gomme soft. A questo punto potrebbe decidere di migliorare il proprio tempo e partire con questi pneumatici domani, avendo rovinato il treno di gomme medie.

14.40 Verstappen potrebbe aver commesso una grave leggerezza nello spiattellare una gomma che dovrà utilizzare domani in gara.

14.39 Sta rischiando tanto Perez, è 10° a 0.577.

14.38 Verstappen, con gomme medie, ha provato un secondo tentativo, ma è finito lungo in frenata alla curva 1. Ha spiattellato la gomma.

14.37 La classifica a 6 minuti dal termine:

1 Carlos SAINZ Ferrari1:23.174 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.011 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.015 2

4 Charles LECLERC Ferrari+0.028 4

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.072 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.230 3

7 Fernando ALONSO Alpine+0.286 3

8 Esteban OCON Alpine+0.409 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.555 2

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.577 4

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.609 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.902 3

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.077 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.131 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+1.241 3

16 Nicholas LATIFI Williams- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

14.35 Carlos Sainz in testa con la Ferrari! Fa meglio di 0.011 rispetto a Hamilton. Perché non ci stiamo esaltando? Semplice: le Ferrari stanno usando gomme soft, dunque più prestazionali di circa 5-6 decimi rispetto alle medie usate da Mercedes e Red Bull…

14.34 Leclerc terzo a soli 17 millesimi da Hamilton.

14.34 Ocon sale in quinta posizione.

14.33 Bottas è terzo a 0.061 da Hamilton, 4° Tsunoda a 0.219.

14.32 La Ferrari non si sente all’altezza con le gomme medie: sia Sainz sia Leclerc in pista con le soft.

14.31 Va detto che Hamilton non ha effettuato un giro pulito, con un paio di correzioni che gli hanno fatto perdere qualche centesimo.

14.31 PAZZESCO! Verstappen è secondo per soli 4 millesimi! E’ uno scontro fra Titani…

14.31 1’23″185 per Hamilton.

14.30 Ricordiamo la regola: le gomme utilizzate dai piloti in Q2 per ottenere il proprio miglior tempo verranno poi utilizzate anche al via della gara. Questo vale solo per coloro che accedono alla Q3, tutti gli altri possono scegliere liberamente che mescole montare in partenza.

14.29 Gomme medie per Verstappen, Perez, Hamilton e Bottas.

14.28 Iniziata la Q2. 15 minuti ed altri 5 piloti da eliminare.

14.26 La Ferrari ha provato a qualificare entrambi i piloti con le medie in avvio di Q1. Successivamente, per non correre rischi, sono state montate le soft.

14.25 Nella Q1 abbiamo assistito ad una vera prova di forza da parte della Mercedes, ma solo la Q3 emetterà il verdetto definitivo. Attenzione a Bottas che potrebbe giocare un ruolo cruciale da scudiero di Hamilton: se affiancasse il compagno in seconda fila…

14.24 Eliminati i seguenti piloti dal 16° al 20° posto: Latifi (Williams), Russell (Williams), Raikkonen (Alfa Romeo), Schumacher (Haas) e Mazepin (Haas).

14.22 Terminata la Q1, la classifica:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:22.845 2

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.272 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.477 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.505 3

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.583 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.622 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.644 2

8 Lando NORRIS McLaren+0.708 1

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.779 3

10 Esteban OCON Alpine+0.919 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.984 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.001 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.216 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.273 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.380 2

16 Nicholas LATIFI Williams+1.493 2

17 George RUSSELL Williams+1.578 2

18 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.934 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.061 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.840 3

14.21 Si migliorano le Ferrari al secondo tentativo: 6° Leclerc, 9° Sainz. Avanzano entrambi, non senza patemi.

14.20 1’22″845 per Hamilton, si migliora di oltre 4 decimi. 2° Bottas a 0.272, 3° Verstappen a 0.477, dunque quasi mezzo secondo.

14.20 Allucinante Hamilton, si sta migliorando di oltre 3 decimi al secondo rilevamento.

14.19 Gran primo settore per Hamilton. La Mercedes vola con gomme soft usate…

14.18 Non esaltante la Ferrari: 6° Leclerc a 0.362, 10° Sainz a 6 decimi. Intanto Norris si è arrampicato sino al 4° posto a 0.287 da Hamilton.

14.17 Il birillo colpito da Schumacher.

14.15 Di nuovo in pista le Ferrari di Sainz e Leclerc. Vedremo quanto si miglioreranno con le mescole morbide.

14.14 Si riparte subito, una bandiera rossa davvero di difficile comprensione.

14.13 Mick Schumacher ha colpito in pieno un birillo posto a bordo pista. Ora servirà rimuoverlo, da qui l’interruzione. Mancano 6’25” al termine. Francamente una bandiera rossa molto esagerata.

14.12 BANDIERA ROSSA! Tutto fermo!

14.11 La Ferrari decide di non scherzare col fuoco: gomme soft sia per Leclerc sia per Sainz.

14.10 Risale Perez ed è quarto a 0.311. Al momento abbiamo davanti i due grandi sfidanti al titolo e, subito dietro, gli scudieri.

14.09 VICINISSIMO VERSTAPPEN! Si porta a soli 56 millesimi da Hamilton. Ha ottenuto il tempo al secondo tentativo con le stesse gomme soft, un dato da non sottovalutare.

14.08 La classifica parziale a metà Q1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:23.266 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.101 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.414 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.614 1

5 Fernando ALONSO Alpine+0.637 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.701 1

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.727 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.849 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.987 2

10 Carlos SAINZ Ferrari+1.052 1

11 Esteban OCON Alpine+1.052 1

12 Charles LECLERC Ferrari+1.069 1

13 George RUSSELL Williams+1.350 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.368 1

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.513 1

16 Lance STROLL Aston Martin+1.523 1

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.780 1

18 Nicholas LATIFI Williams+1.884 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.371 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.196 2

14.07 Le Ferrari: 10° Sainz, 12° Leclerc. Con gomme medie stanno rischiando troppo: forse servirebbe montare le soft per dormire sonni tranquilli.

14.06 Bottas sale in seconda piazza a 0.101 dal compagno di squadra.

14.06 Nettamente in testa Hamilton. Rifila 0.414 a Verstappen.

14.05 Hamilton al secondo intermedio è avanti di 0.185.

14.04 Leclerc è 6° con le medie a 1 secondo da Verstappen.

14.04 Gomme soft per le Mercedes.

14.03 Verstappen si porta subito davanti a tutti in 1’23″680, 313 millesimi meglio di Tsunoda.

14.02 Si lancia Max Verstappen.

14.01 Anche Sainz monta mescole medie. Le Ferrari sono le uniche macchine in pista con questo tipo di pneumatici, tutti gli altri hanno scelto le soft. Ancora ai box le Mercedes.

14.00 Subito una scelta insolita per la Ferrari: gomme medie per Charles Leclerc.

14.00 INIZIATE LE QUALIFICHE!

13.57 Ricordiamo il format delle qualifiche. 18 minuti la Q1 e 5 piloti da eliminare; 15 minuti la Q2 e altri 5 piloti da escludere; infine la Q3 da 12 minuti che definirà la griglia di partenza.

13.55 Va tuttavia rimarcato un dato curioso. Nelle prime sei edizioni il poleman ha vinto solo una volta, mentre dal 2015 in poi chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato.

13.53 L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella.

13.51 In 11 occasioni (91,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

13.50 In 6 occasioni (58,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

13.47 Il record di vittorie consecutive (6) è detenuto dalla Mercedes, impostasi in ogni edizione dal 2014 a oggi, peraltro con tre piloti diversi. La Casa di Stoccarda ha visto la sua sequenza interrotta lo scorso anno da Max Verstappen.

13.44 Lewis Hamilton è l’unico capace di vincere con due team diversi. Il britannico ha primeggiato una volta con la McLaren (2011) e quattro con la Mercedes (2014, 2016, 2018, 2019).

13.42 Non sorprende che Lewis Hamilton sia davanti a tutti anche sul fronte dei podi. Il britannico ne ha raccolti ben 9, poiché ai suoi cinque successi (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), associa anche tre piazze d’onore (2010, 2015, 2017) e un terzo posto (2020). Comprendendo l’inglese, sono sette gli uomini attualmente in attività a essersi già classificati nella top-three a Yas Marina:

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

7 (3-1-3) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – BOTTAS Valtteri

3 (1-1-1) – VERSTAPPEN Max

2 (0-2-0) – ALONSO Fernando

2 (1-0-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

13.40 Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Mercedes con 6. Gli altri costruttori in grado di ottenere almeno una pole position ad Abu Dhabi sono Red Bull (4) e McLaren (2).

13.36 Comprendendo il britannico sono quattro gli uomini attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Yas Marina. Sebastian Vettel è scattato davanti a tutti nel 2010 e 2011, così come Valtteri Bottas nel 2017 e Max Verstappen (2020). Come per le vittorie, non esistono sequenze di tre pole consecutive.

13.32 Alla voce pole position si nota come anche questa graduatoria sia dominata da Lewis Hamilton, in grado di ottenere 5 partenze al palo (2009, 2012, 2016, 2018, 2019).

13.27 Sul fronte delle squadre, la scuderia più vincente in assoluto è la Mercedes, in grado di inanellare 6 affermazioni, peraltro consecutive. La Casa di Stoccarda ha primeggiato quattro volte con Lewis Hamilton (2014, 2016, 2018, 2019), più una con Nico Rosberg (2015) e Vatteri Bottas (2017). Gli altri team capaci di vincere in questo contesto sono Red Bull (4), McLaren (1) e Lotus (1).

13.24 Interessante notare come non esistano filotti, in quanto nessuno è ancora stato in grado di vincere per tre anni di fila. Neppure Hamilton, nel suo dominante 2020, è stato capace di sfatare questo tabù!

13.18 Oltre all’inglese vi sono altri quattro uomini in attività riusciti ad arpionare successi ad Abu Dhabi. Sebastian Vettel ha trionfato in 3 occasioni (2009, 2010, 2013), mentre sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi in 1 edizione anche Kimi Räikkönen (2012), Valtteri Bottas (2017) e Max Verstappen (2020).

13.13 Il pilota più vincente in assoluto ad Abu Dhabi è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 5 volte. Il britannico ha primeggiato nel 2011, 2014, 2016, 2018 e 2019.

13.10 Il Gran Premio di Abu Dhabi, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre disputato in notturna ed è sempre stato collocato a fine stagione, rappresentando sovente l’atto conclusivo. Peraltro in tre occasioni è stato decisivo per l’assegnazione del titolo iridato (2010, 2014, 2016), partorendo tre diversi Campioni del Mondo (Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Nico Rosberg).

13.03 Il Gran Premio di Abu Dhabi ricoprirà il ruolo di atto finale per l’ottava stagione consecutiva. La capitale degli Emirati Arabi Uniti stipulò un accordo con la Formula Uno nel 2007, anno in cui venne annunciato come, dal 2009, si sarebbe disputato un GP proprio nella nazione degli sceicchi. Sull’isola di Yas, situata circa 30 km da Abu Dhabi, cominciò quindi la costruzione del faraonico autodromo che oggi conosciamo come Yas Marina Circuit.

12.58 Nelle FP3 si è vissuto il brivido dell’impeding di Lewis Hamilton nei confronti di Nikita Mazepin (Haas). Gli stewards hanno annunciato che il britannico non verrà sanzionato. Ci saremmo francamente stupiti del contrario: un Mondiale del genere merita di essere deciso in pista tra i due grandi rivali.

12.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.00 assisteremo alle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2021 di F1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Ora non si scherza più, da oggi si inizia fare davvero sul serio con il titolo iridato che si vede sempre più all’orizzonte.

Sul rinnovato e ritoccato tracciato di Yas Marina la battaglia all’ultimo sangue tra Max Verstappen e Lewis Hamilton entra ufficialmente nel vivo. I due grandissimi rivali, appaiati a pari punti in testa alla classifica generale del campionato, andranno a contendersi la pole position sulla pista che si affaccia sul Golfo Persico. Per quanto visto nelle tre sessioni di prove libere che sono state disputate, la Mercedes sembra farsi preferire sul time attack, mentre la Red Bull appare eccellente nella simulazione di passo gara.

Arriverà la pole position numero 104 per il sette volte campione del mondo, oppure l’olandese saprà rifarsi dopo l’incidente nella Q3 di Jeddah? Vedremo anche se Sergio Perez e Valtteri Bottas potranno inserirsi e fare un bel regalo ai rispettivi compagni di scuderia, mentre pensare ad altri inserimenti non è semplice anche se la Alpine ha brillato ieri e la Ferrari è sempre pronta alla zampata.

Le qualifiche di Yas Marina prenderanno il via alle ore 14.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un istante della clamorosa sfida tra Hamilton e Verstappen: buon divertimento!

