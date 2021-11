CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonagiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Hugo Gaston, seconda giornata nel Gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2021 che si svolgono all’Allianz Cloud di Milano.

È importante ricordare subito che in questa competizione ci sono delle regole diverse rispetto ai tradizionali tornei ATP. Il format del torneo prevede infatti set da quattro game (con tie-break sul 3-3), partite al meglio dei cinque set e sul 40-40 si gioca il “killer point” ovvero un punto secco che elimina di fatto i tradizionali vantaggi). Inoltre, il riscaldamento è stato portato da quattro minuti a un minuto, il coaching non è più via cuffia, ma direttamente a bordocampo, ogni giocatore ha un solo medical time out a partita e i toilet break sono cronometrati ad un massimo di tre minuti.

Entrambi i tennisti arrivano a questo match dopo le sconfitte nei match d’esordio di ieri. Musetti è caduto contro l’argentino Sebastian Baez in quattro set, mentre Gaston è stato battuto in rimonta per 3-2 dallo statunitense Sebastian Korda. Una vittoria sarà dunque fondamentale per tutti e due per continuare a sognare un posto tra i primi quattro del torneo.

La partita è programmata come seconda a partire dalle 19.30 dopo Korda-Baez, gli altri due giocatori presenti in questo raggruppamento.

Foto: LaPresse