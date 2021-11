LIVE Virtus Bologna-Valencia 96-97, EuroCup basket in DIRETTA: seconda sconfitta consecutiva per le V Nere in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.42 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Virtus Bologna-Valencia su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.40 Se alla Segafredo non può essere mossa alcuna critica per quanto riguarda il piano realizzativo, in settimana le V Nere dovranno rivedere la gestione della fase difensiva nei momenti di snodo cruciale del match. Il Valencia torna invece alla vittoria in Eurocup dopo due stop, il migliore degli uomini di coach Joan Penarroya è Klemen Prepelic con 20 punti.

22.37 Dopo due primi quarti stratosferici la Virtus Bologna di Sergio Scariolo subisce il ritorno di Valencia nel secondo tempo (22-27 e 17-25 i parziali di terzo e ultimo quarto). Alla Segafredo non bastano i 30 punti di Kyle Weems e i 18 di Milos Teodosic per evitare la seconda sconfitta consecutiva in Eurocup.

FINISCE COSI’! Valencia espugna il PalaDozza.

96-97 Tripla di Weems, un secondo sul cronometro, rimessa lunga di Valencia che chiude la partita.

93-97 2/2 Van Rossom.

La Virtus prima prova l’intercetto sulla rotazione di Valencia poi Weems spende il fallo su Van Rossom.

93-95 TRIPLA DI BELINELLI! 23″ sul cronometro, partita ancora aperta.

90-95 2/2 Rivero, 27″ da giocare.

Teodosic si prende una tripla centrale che si spegne sul primo ferro, rimbalzo di Rivero che subisce il fallo di Pajola e andrà in lunetta.

90-93 2/2 Lopez-Arostegui, time out Segafredo.

Fallo in attacco di Pajola a rimbalzo su Lopez-Arostegui quando mancano 35″ da giocare, ora per la Virtus è dura.

90-91 Tripla di Prepelic, 52″ sul cronometro e ora a chiamare il time out è Sergio Scariolo.

90-88 PIAZZATO DI TEODOSIC, con l’ausilio del tabellone! Il serbo si carica la Virtus sulle spalle in questo finale, time out che arriva dalla panchina di Valencia.

88-88 1/2 Dubljevic, perfetta parità con 1’17” da giocare, squadre in bonus, sarà un finale al cardiopalma.

Fallo di Jaiteh sulla ricezione di Dubljevic in area, liberi.

Passi di Rivero dopo un passaggio troppo basso di Van Rossom, possesso Virtus, 1’42” sul cronometro.

88-87 Piazzato di Teodosic che riporta in testa la Segafredo.

86-87 Tripla di Dubljevic, Valencia mette la testa avanti a 2’10” dal termine.

86-84 1/2 Rivero, 3’04” da giocare.

Fallo di Jaiteh su Rivero, entrambe le squadre in bonus, liberi.

86-83 Il serbo fa 2/2, +3 Virtus.

Fallo di Rivero (il quarto personale) e liberi per Milos Teodosic.

84-83 Lo spagnolo prima sbaglia il libero aggiuntivo poi lo realizza in seguito ad un’invasione che porta gli arbitri a far ripetere il tentativo al classe 1997 prodotto delle giovanili dello Joventut Badalona.

84-82 Lopez-Arostegui segna con il fallo subìto da Pajola.

84-80 Weems raggiunge quota 27 in partita ridando ossigeno alla Segafredo.

82-80 Piazzato di Hermansson e ora è -2 Valencia.

82-78 Scarico di Hermansson per il piazzato di Rivero.

82-76 TRIPLAAAAAAA DI HERVEYYY, linfa vitale per la Virtus, 6’14” da giocare.

79-76 Labeyrie riporta gli spagnoli ad un solo possesso di svantaggio dopo molto tempo, 7’46” da giocare prima della sirena definitiva, time out Virtus.

Alibegovic pesta la linea laterale con Valencia che recupera il possesso.

79-74 Rivero realizza dopo il rimbalzo.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

79-72 Penetrazione di Mannion.

77-72 Piazzato di Rivero.

77-70 2/2 Mannion.

fallo di Hermansson che manda in lunetta Mannion esaurendo il bonus di Valencia del terzo quarto.

75-70 Labeyrie da tre.

75-67 Tripla di Hermansson e Valencia resta agganciata a -8, 1’29” per chiudere il terzo quarto, 2-3 i falli.

75-64 Step Back di Cordinier e piazzato a bersaglio.

73-64 SCHIACCIATA di Hervey.

71-64 Tripla di Prepelic, si è acceso lo sloveno che ora ha raggiunto quota 17 in partita, 3’25” da giocare nel terzo quarto.

71-61 Pradilla pesca il taglio di Prepelic.

71-59 TRIPLAAAAAAA DI PAJOLAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

68-59 TEODOSIC DA TREEEEEEEEE!!!!!! Seppur con l’ausilio del ferro, 4’46” da giocare nel terzo quarto, 1-1 i falli.

65-59 Tripla di Jimenez.

65-56 Piazzato di Hervey.

63-56 Altri due punti Valencia sull’asse Pradilla-Prepelic.

63-54 TRIPLA DI WEEEMSSS!!

60-54 Pradilla cattura un rimbalzo e serve Prepelic che riporta Valencia a -6.

60-52 Weems realizza dopo il rimbalzo, 6’59” da giocare.

58-52 Teodosic realizza il libero del tecnico.

Tecnico fischiato a coach Penarroya.

57-52 Tripla di Van Rossom, e ora gli spagnoli sono a -5.

57-49 2/2 per l’ex Joventut Badalona, meglio il Valencia in questo avvio di secondo tempo.

Fallo di Pajola sull’attacco dalla sinistra di Prepelic, liberi.

57-47 Assist di Pradilla per Prepelic.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.27 A tra poco per il secondo tempo di Virtus Bologna-Valencia su OA Sport.

21.26 Questo il primo tempo in cifre, Virtus: 15/24 da 2, 7/12 da tre e 6/10 i liberi. Valencia: 10/20 dal campo, 5/13 dall’arco e 10/13 in lunetta. 16-19 i rimbalzi.

21.25 Una Virtus brillante sul piano offensivo trascinata da un Kyle Weems da 20 punti nei primi 20 minuti chiude avanti di 12 punti al termine dei primi due quarti sul Valencia (top-scorer Van Rossom, 10 punti con 2 rimbalzi e 4 assist).

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

57-45 Piazzato di Hermansson, poi la preghiera di Pajola finisce in curva.

57-43 Dentro il libero supplementare, 12″ da giocare nel primo tempo.

56-43 WEEMS! Canestro con il fallo di Jimenez.

54-43 Un libero di Rivero.

54-42 Taglio di Jimenez, 1’19” da giocare.

54-40 1/2 Rivero, 2’07” sul cronometro.

Penetrazione di Rivero che subisce il fallo di Teodosic, liberi per il cubano di Valencia.

54-39 Stoppata irregolare di Labeyrie su Weems e canestro convalidato, 2’45” da giocare nel secondo quarto.

52-39 Tripla di Jimenez.

52-36 1/2 Pajola.

Fallo di Van Rossom e viaggio in lunetta per Pajola.

51-36 Tripla di Van Rossom.

51-33 1/2 Weems, 4”00″ da giocare prima dell’intervallo di metà gara.

Fallo di Puerto che manda in lunetta Weems, Valencia esaurisce il bonus.

50-33 Assist di Teodosic per l’ingresso per vie centrali di Hervey, +17 Segafredo, time out Valencia.

Non entra il libero supplementare.

48-33 PAJOLAAAA! In uscita dal time-out il 6 bianconero realizza in penetrazione con il fallo di Van Rossom.

46-33 Assist di Van Rossom per Dubljevic che realizza in entrata, time out di coach Scariolo sul parziale aperto di 6-0 in favore di Valencia.

46-31 Dentro il libero supplementare dello sloveno.

46-30 Tripla di Prepelic con fallo subìto da Mannion, potenziale gioco da 4.

46-27 Piazzato di Prepelic, 6’53” da giocare prima dell’intervallo lungo, la Virtus ha esaurito il bonus.

46-25 TRIPLA di Weems.

43-25 Alzata di Mannion per Cordinier che appoggia al vetro venendo premiato dal ferro.

41-25 Persa di Valencia, transizione Virtus e tripla di Cordinier che si iscrive così al match, +16 Segafredo, adeesso c’è solo una squadra in campo.

38-25 TRIPLAAAAAAA DI BELINELLIII!!!

35-25 Taglio di Lopez-Arostegui.

35-23 Step Back di Belinelli.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINE PRIMO QUARTO

33-23 TESSITORI DA CENTRO AREA SULLA SIRENA! Assist di Belinelli, +10 Virtus Bologna al termine del primo quarto.

31-23 Penetrazione di Alibegovic con appoggio al vetro, 20″ sul cronometro.

29-23 2/2 Dubljevic.

Dubljevic si prende la linea di fondo subendo fallo da Tessitori (già il terzo personale per l’ex Treviso).

29-21 2/2 Belinelli.

Fallo di Pradilla e liberi per Belinelli, anche Valencia in bonus a 1’07” dal termine del primo quarto.

27-21 1/2 per l’islandese ex Alba Berlino.

Transizione Valencia guidata da Hermansson che subisce fallo da Tessitori, liberi.

27-20 Altro 2/2 per l’ala/centro nativo di Saragozza.

Pradilla si conquista un altro viaggio in lunetta subendo fallo da Tessitori.

27-18 2/2 per il classe 2001, 1’57” da giocare nel primo quarto, Virtus in bonus, tre falli di squadra commessi da Valencia.

Fallo di Jaiteh che manda Pradilla in lunetta.

27-16 Weems in allontanamento, 2’28” sul cronometro.

25-16 Piazzato di Van Rossom dall’angolo.

25-14 ALIBEGOVIC DA TREEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! Massimo vantaggio Virtus, 3’19” per chiudere il primo quarto, 3-3 i falli.

22-14 TRIPLA di Teodosic.

19-14 Penetrazione di Puerto.

19-12 Piazzato di Teodosic.

17-12 Tripla di Hermansson.

Non entra il libero supplementare.

17-9 WEEMS! Canestro con fallo subito del 34.

15-9 Schiacciata di Pradilla.

15-7 Penetrazione di Milos Teodosic che serve Jaiteh, 5’14” da giocare nel primo quarto.

13-7 Altro canestro di Weems.

11-7 Prepelic pesca il taglio di Labeyrie che riporta Valencia a -4.

11-5 Weems sfrutta il mismatch in post basso.

9-5 Tripla di Van Rossom da lontanissimo.

9-2 ALIBEGOVIC DA TREEEEE!!! +7 Segafredo e time out che arriva dalla panchina di Valencia.

6-2 TRIPLAAA di Milos Teodosic.

3-2 Van Rossom appoggia i primi punti della partita di Valencia in contropiede.

Lopez-Arostegui si prende una tripla dall’angolo ma la manda sul ferro.

Sfondamento di Rivero su Teodosic, palla recuperata dalla Virtus con 8’57” sul cronometro del primo quarto.

3-0 Dentro il libero aggiuntivo.

2-0 WEEEEMMSS! Persa di Valencia e il 34 si scatena in contropiede andando ad appoggiare al vetro con fallo subito da Prepelic, subito un potenziale gioco da 3.

SI PARTE!

20.28 QUINTETTI, VIRTUS BOLOGNA: Hervey, Jaiteh, Pajola, Teodosic, Weems; VALENCIA: Labeyrie, Lopez-Arostegui, Prepelic, Rivero, Van Rossom.

20.27 Presentazione delle due squadre, tre minuti alla palla a due!

20.25 I giocatori della Virtus Bologna nel pre-partita:

20.20 Questi gli arbitri dell’incontro: Milivoje Jovcic, Saso Petek e Vassilis Pitsilkas.

20.15 Manca un quarto d’ora alla palla a due del match, in corso il riscaldamento al PalaDozza.

20.10 Sarà il primo confronto in assoluto tra le due squadre, entrambe attrezzate per arrivare fino in fondo a questa Eurocup:

20.05 Al PalaDozza le V Nere di coach Sergio Scariolo proveranno a tornare alla vittoria in Europa dopo la sconfitta esterna con Buducnost. In Emilia arriverà un Valencia reduce da una vittoria in campionato contro lo Joventut Badalona (71-70) e due sconfitte in Eurocup con Buducnost prima e Gran Canaria poi.

20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Valencia.

Virtus Bologna-Valencia, la presentazione del match

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-Valencia, match valido per la quarta giornata del gruppo B della 7DAYS Eurocup 2021-2022. Le V Nere di coach Sergio Scariolo vogliono tornare alla vittoria in Europa dopo lo stop dello scorso turno sul campo del Buducnost.

La Virtus Bologna arriva alla quarta uscita stagionale europea dopo essere tornata alla vittoria in campionato nel match interno con Pesaro (88-75 con 18 punti a testa per Kevin Hervey e Kyle Weems). In queste prime uscite in Eurocup la Segafredo ha ottenuto due vittorie (Bursaspor e Ulm) e una sconfitta nell’ultimo turno contro la compagine montenegrina del Buducnost in trasferta (86-82), quest’ultima portatasi nel frattempo in testa al raggruppamento. Tra le fila della compagine emiliana dovrebbe rientrare a disposizione di coach Scariolo JaKarr Sampson dopo la lesione di primo grado all’adduttore rimediata nel match contro Ulm.

Il Valencia Basket di coach Joan Peñarroya Rodríguez non ha invece iniziato con il piede giusto la propria campagna europea dopo la “retrocessione” dall’Eurolega per via del mancato raggiungimento dei playoff nella scorsa stagione. Nelle prime tre giornata Dubljević e compagni sono caduti due volte, contro il Buducnost alla seconda giornata (71-70) poi nel derby spagnolo con Gran Canaria dell’ultimo turno (89-90). All’esordio Valencia aveva invece superato i greci del Promitheas (92-92).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Valencia, quarta giornata del girone B dell’Eurocup 2021-2022. Palla a due prevista per le 20.30 al PalaDozza di Bologna. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle ore 20.

Credit: Ciamillo