NextGen Finals oggi: orari partite 11 novembre, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Oggi è già arrivato il momento della terza giornata delle Next Gen ATP Finals di Milano: oggi, giovedì 11 novembre, si chiuderà la fase a gironi dei due gruppi, con gli otto protagonisti tutti in campo per concludere la corsa verso le semifinali di domani, venerdì 12.

Nella sessione pomeridiana, che scatterà alle ore 14.00, lo spagnolo Carlos Alcaraz (1) aprirà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo (5), poi (non prima delle ore 15.00) lo statunitense Brandon Nakashima (4) affronterà il danese Holger Vitus Nødskov Rune (7).

Nella sessione serale, che inizierà alle 19.30, l’argentino Sebastian Baez (7) aprirà contro il transalpino Hugo Gaston (8), infine, a seguire, Lorenzo Musetti, che è arrivato all’appuntamento da numero 3, se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda (2) nell’ultimo incontro della giornata.

Sarà possibile guardare tutti gli incontri in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now e gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Musetti-Korda.

PROGRAMMA NEXT GEN ATP

Giovedì 11 novembre

Centrale

Dalle ore 14:00

(1) Carlos Alcaraz VS (5) Juan Manuel Cerundolo

Non prima delle ore 15:00

(4) Brandon Nakashima VS (7) Holger Rune

Non prima delle ore 19:30

(6) Sebastian Baez VS (8) Hugo Gaston

A seguire

(2) Sebastian Korda VS (3) Lorenzo Musetti

Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennisTV

Diretta streaming su Sky Go, Now, supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse