DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2021 LIVE: classifica dei tempi. Bagnaia in scia a Quartararo nella FP2, 21° Valentino Rossi

16.04: Si prevede, quindi, un weekend che vivrà nel confronto tra Quartararo e le Ducati. Bagnaia si è lamentato, per quanto detto dal Team Manager Davide Tardozzi, di un errore nel t-1. Ci sono margini per il piemontese.

16.02: In chiave italiana, da sottolineare il 13° posto di Petrucci sulla KTM Tech4, il 15° di Luca Marini (Ducati SKY VR46 Avintia) e il 16° di Enea Bastianini sulla Rossa Avintia Esponsorama.

16.00: Un Quartararo che quindi dovrà vedersi dalle Ducati, estremamente performanti anche qui, mentre l’altra Yamaha più avanti è quella di Morbidelli 12° a 0″835. Il ‘Morbido’, non ancora al 100% fisicamente, sta migliorando il feeling con la M1. Difficoltà invece per le Yamaha Petronas: Valentino Rossi 21° a 1″784 e Andrea Dovizioso 22° a 1″824.

15.58: Il francese Fabio Quartararo si conferma super veloce. Il campione del mondo gira con grande leggerezza sulla Yamaha e si conferma davanti, a precedere di 0″132 Bagnaia sulla Ducati e di 0″221 l’altra Rossa. Bene, quindi, anche il centauro piemontese, desideroso di riscatto dopo la caduta di Misano.

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:39.390 2 63 F. BAGNAIA +0.132 3 43 J. MILLER +0.221 4 36 J. MIR +0.290 5 44 P. ESPARGARO +0.402 6 5 J. ZARCO +0.499 7 73 A. MARQUEZ +0.652 8 41 A. ESPARGARO +0.679 9 30 T. NAKAGAMI +0.732 10 42 A. RINS +0.786

15.56: Bagnaia si avvicina a Quartararo è chiude in seconda posizione a 0″132 dal francese della Yamaha.

15.55: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.54: Pioggia di caschi rossi in questo momento e Quartararo si porta in vetta con il crono di 1’39″390 a precedere di 0″221 Miller e 0″290 Mir. Bagnaia 4° a 0″305.

15.53: Migliora il suo crono Mir in 1’39″680 con 115 millesimi di vantaggio su Bagnaia e 0″482 su Quartararo. Bene Morbidelli in quarta piazza 0″545, mentre Dovizioso è 19° a 1″534.

15.51: Morbidelli si migliora con una coppia di soft nei primi tre settori, ma poi sbaglia nel t-4. Arriva Mir, anch’egli con gomme morbide, e si porta in testa in 1’39″770 con 237 millesimi di vantaggio su Bagnaia e 0″392 su Quartararo.

15.50: Tutti in pista con gomme nuove per fare il time-attack, con le eccezione di Dovizioso che gira con una soluzione hard al posteriore.

15.49: Ci si prepara al time-attack in questi ultimi 6′.

15.47: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

OS # RIDER GAP 1 63 F. BAGNAIA 1:40.007 2 20 F. QUARTARARO +0.155 3 36 J. MIR +0.366 4 43 J. MILLER +0.368 5 30 T. NAKAGAMI +0.421 6 73 A. MARQUEZ +0.455 7 44 P. ESPARGARO +0.463 8 5 J. ZARCO +0.513 9 42 A. RINS +0.570 10 10 L. MARINI +0.599

15.45: Valentino Rossi, finora, ha completato 13 giri con una media all’anteriore e una hard al posteriore. 21° posto per lui a 1″554 dalla vetta.

15.43: Migliora il proprio tempo Quartararo che si porta in seconda posizione a 0″155 dalla vetta, mentre bene Luca Marini in decima posizione a 0″599 con la Ducati SKY VR46 Avintia.

15.41: Ancora in difficoltà le due Yamaha Petronas: Valentino Rossi 21° a 1″554 e Dovizioso 22° a 1″601.

15.40: CHE DUELLO! Bagnaia si porta in vetta con il crono di 1’40″007 a precedere di 0″297 Quartararo. In terza piazza Mir a 0″366. Ricordiamo che Quartararo sta girando con una hard sul posteriore, rispetto alla media di Bagnaia.

15.38: 1’40″476 per Bagnaia in questa tornata, con un t-2 e un t-3 non velocissimi.

15.36: Giro lento di Bagnaia in 1’46″312, nuovo tentativo per lui.

15.35: Mir scala la classifica e si porta in seconda posizione a 18 millesimi da Quartararo, ora attendiamo la reazione di Bagnaia.

15.33: 1’40″663 per Alex Marquez che non migliora il suo crono, mentre Quartararo tenta una nuova soluzione: una gomma media all’anteriore e una hard al posteriore.

15.32: Joan Mir, nel frattempo, migliora in sella alla Suzuki: il campione del mondo 2020 realizza il quinto tempo a 0″119 dalla etta. Ci sono dieci piloti in 4 decimi al momento, a testimonianza del grande equilibrio.

15.31: Stando a quanto riportano da Sky Sport, Bagnaia deve un po’ lavorare sul t-4, visto che in quella zona della pista che Quartararo ha saputo fare la differenza.

15.30: Dopo una breve pausa, i piloti tornano in pista per continuare il proprio lavoro in questi ultimi 25′ di sessione.

15.28: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:40.355 2 63 F. BAGNAIA +0.058 3 73 A. MARQUEZ +0.107 4 44 P. ESPARGARO +0.115 5 30 T. NAKAGAMI +0.167 6 21 F. MORBIDELLI +0.304 7 5 J. ZARCO +0.343 8 36 J. MIR +0.396 9 43 J. MILLER +0.401 10 42 A. RINS +0.429

15.26: Si inserisce nelle prime posizioni Pol Espargaro con la Honda, in quarta posizione 0″115 dal vertice.

15.25: Eccola la risposta di Quartararo che si porta in vetta con il crono di 1’40″355, Bagnaia 2° a 0″058, mentre Morbidelli è 5° a 0″304. Valentino Rossi 20° a 1″206 davanti a Dovizioso (+1″253).

15.24: Bagnaia va a completare un giro molto veloce in 1’40″431, ma attenzione a Quartararo che sta migliorando i propri intertempi.

15.23: Grande passo di Bagnaia che martella su tempi dell’1’40″4.

15.22: L’altra Ducati di Miller attualmente è in ottava posizione da Bagnaia (+0″343). L’australiano sta girando con una hard al posteriore, mentre Valentino Rossi e Dovizioso sono in 20ma e 21ma posizione rispettivamente a 1″148 e a 1″195.

15.21: Molto bene Morbidelli che scavalca Quartararioo ed è quarto a 0″246 dal vertice occupato da Bagnaia.

15.20: Alex Marquez e Nakagami si avvicinano a Bagnaia, rispettivamente secondo a 0″049 e a 0″109 fa Bagnaia. Quartararo sale in quarta posizione a 0″279. Valentino Rossi 19° a 1″148 dal vertice.

15.19: Bagnaia super veloce! Il piemontese della Ducati si porta in vetta con il tempo di 1’40″413 a precedere di 0″449 Alex Marquez e di 0″473 Morbidelli.

15.18: Arriva Bagnaia che si porta in seconda posizione a 0″256 da Nakagami, mentre Morbidelli è 4° a 0″425. Fabio Quartararo in fondo al gruppo con un tempo piuttosto lento, mentre Valentino Rossi è nono a 0″836. Per il ‘Dottore’ una hard al posteriore.

15.17: Nakagami velocissimo in queste prime battute con il crono di 1’40″985 a precedere di 0″393 Zarco e di 0″510 Mir.

15.16: Nakagami si prende la vetta con il crono di 1’42″669 sulla Honda LCR, a precedere di 38 millesimi Vinales sull’Aprilia. Siamo però solo nelle prime battute e tanti piloti stanno migliorando.

15.15: Joan Mir è il primo pilota a ottenere un tempo in 1’42″792 con una coppia di medie, in sella alla Suzuki.

15.13: Tutti in pista con Quartararo che è in pista con una coppia di medie, come Pecco Bagnaia. Valentino Rossi invece adotta una media all’anteriore e una hard al posteriore.

15.11: Da valutare le condizioni della pista, visto che la Ducati è parsa piuttosto convincente nella FP1.

15.10: VIA ALLA FP2!!! 45′ di sessione fondamentali per il set-up delle moto.

15.07: 3′ al via della sessione, importante per andare a definire gli assetti.

15.04: In termini di staccata, il punto principale è quello della curva 1, la prima dopo il rettilineo del traguardo, a destra, dove si passa da circa 332 a 114 km/h dopo 300 metri e 5″ di azione della frenata.

15.01: Sorge sulle colline attorno alla cittadina portoghese ed è caratterizzato proprio da una serie di saliscendi naturali che lo rendono decisamente spettacolare e divertente da guidare. Proprio per questo motivo alcuni piloti che hanno avuto la fortuna di girare dicono che ricorda il vecchio Nürburgring e Spa-Francorchamps.

14.58: L’Autódromo Internacional do Algarve, comunemente chiamato Circuito di Portimao, è una pista lunga 4.684 km che è stata inaugurata nel 2008. Il progetto con il quale è stata realizzata questa nuova struttura comprende anche una pista per kart, un parco tecnologico, un hotel a cinque stelle, un complesso sportivo e degli appartamenti.

14.55: Alle sue spalle, ventesimo, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) in 1:41.556 a 1.364, mentre è solamente ventiduesimo ed ultimo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) in 1:42.080 a 1.888.

14.52: Chiude in sedicesima posizione Danilo Petrucci (KTM Tech3) in 1:41.296 a 1.104 dalla vetta, quindi diciannovesimo Andrea Dovizioso (Yamaha Petronas) in 1:41.392 a 1.200, che continua nel suo percorso di crescita a livello di feeling con la moto di Iwata.

14.49: Si ferma in nona posizione il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Factory) in 1:40.887 a 695 millesimi, sempre più a suo agio con la nuova M1, mentre completa la top10 lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) in 1:40.889 a 697.

14.46: Sesto tempo per il primo degli italiani, Luca Marini (Ducati Avintia VR46) in 1:40.789 a 593 millesimi, anche se nell’ultimo tentativo stava dimostrando di poter limare almeno un altro paio di decimi al suo limite, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Repsol Honda) in 1:40.795 a 603 millesimi, davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo a 661.

14.43: Terza posizione per il suo compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller in 1:40.323 a 131 millesimi, capace di issarsi ai piani alti della classifica proprio sotto la bandiera a scacchi, dopo un turno anonimo. Quarto lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) in 1:40.551 a 359 millesimi, mentre alle sue spalle troviamo il compagno di team Joan Mir, ormai ex campione del mondo della classe regina, quinto in 1:40.689 a 497.

14.40: Nel corso della FP1 si è assistito a un grane duello tra Quartararo e Bagnaia. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao (dove si è corso già nel mese di aprile) per il portacolori del team Yamaha Factory, la FP1 si è trasformata in una splendida progressione, chiusa con il tempo di 1:40.192 precedendo proprio il pilota della Ducati, suo grande rivale stagionale, che chiude la sua mattinata nella piazza d’onore con il tempo di 1:40.237 a 45 millesimi di distacco.

14.37: Fabio Quartararo, che vinse in quella occasione, correrà con la mente libera dopo aver messo le mani sul suo primo titolo iridato nella classe regina, con i soliti noti, da Francesco “Pecco” Bagnaia a Joan Mir, passando per Jack Miller, a vendere cara la pelle, in contumacia Marc Marquez.

14.34: Vedremo cambiamenti sostanziali rispetto al primo capitolo di Portimao corso ad aprile? Le temperature, rispetto alla terza gara del campionato, saranno decisamente più autunnali, per cui i valori in pista potrebbero modificarsi.

14.31: Il semaforo si farà verde a partire dalle ore 15.10 italiane (le 14.10 locali) per 45 minuti davvero importanti per il prosieguo del weekend. Team e piloti lavoreranno, come sempre, su due direzioni, ovvero trovare il giusto compromesso tra time attack (per entrare subito nella top10) e ritmo gara, pensando soprattutto al comportamento delle gomme.

14.28: Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao i piloti tornano in azione dopo la FP1 disputata nel corso della mattinata portoghese, per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive moto.

14.25: Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Portogallo, penultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

