MotoGP oggi, GP Portogallo 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 5 novembre, prenderà il via weekend del GP del Portogallo, penultimo round del Motomondiale 2021. Sulla pista di Portimao lo spettacolo non mancherà e per quanto riguarda le classi Moto3 e Moto2 ogni situazione sarà importante visto che i titoli non sono ancora stati assegnati.

Discorso diverso per la MotoGP, considerando il successo ottenuto dal francese della Yamaha Fabio Quartararo che ha saputo sfruttare alla perfezione l’errore di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sul circuito ‘Marco Simoncelli’ per chiudere definitivamente la partita. Ecco che questo fine-settimana sarà vissuto per altri obiettivo, ovvero il Mondiale costruttori e per l’iride legato al miglior team. La Ducati ha mire ambiziose.

Ambizioni che ha dovuto mettere da parte Marc Marquez. L’iberico, per un infortunio patito alla vigilia del weekend, ha deciso di non prendere parte alla prova iridata, desiderando curarsi per il meglio in vista dell’ultimo round di Valencia. Sarà un penultimo atto particolare poi per Valentino Rossi, ormai prossimo a salutare definitivamente il Circus.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021

Venerdì 5 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 5 novembre

Ore 9.55: prove libere 1 Moto3

Ore 10.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.50: prove libere 1 Moto2

Ore 12.50: Paddock Live

Ore 14.00: Paddock Live

Ore 14.10: prove libere 2 Moto3

Ore 15.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.05: prove libere 2 Moto2

Ore 17.05: Paddock Live

Ore 17.15: Paddock Live Show

Ore 17.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Non ci sarà copertura in CHIARO su questo canale delle prove libere del venerdì

Foto: LaPresse