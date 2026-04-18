Marc Marquez ammette: “Potrei ritirarmi sereno e soddisfatto”

I primi tre appuntamenti del Mondiale 2026 di MotoGP sono andati in archivio e per Marc Marquez la situazione è da valutare. Non ha brillato in sella alla Ducati il Cabroncito, arrivato non al 100% della sua forma all’inizio del campionato per l’infortunio in chiusura del 2025.

Un ritardo di condizione da associare poi a un rendimento della Rossa non all’altezza del passato, vista la crescita esponenziale avuta dall’Aprilia. Non è un caso che ai primi due posti della graduatoria mondiale ci siano i due alfieri del team ufficiale di Noale, Marco Bezzecchi e l’iberico Jorge Martin.

Ci si interroga, a questo proposito, sulla prosecuzione del cammino per Marc, parlando di un centauro tanto vincente, ma costretto anche a fare i conti con le cadute del passato e l’evoluzione del proprio corpo. Al podcast Imagin, l’asso spagnolo ha toccato vari aspetti: “Dopo un infortunio molto grave, come quello del 2020, dubitavo di poter tornare ad essere veloce. So che il mio braccio non è più quello di una volta e una delle cose che più mi ha aiutato è stato non confrontare il sinistro con il destro, ma dare solamente il 100% per ognuno“, ha spiegato.

E sul suo ritiro dalle gare: “In passato mi sarei potuto ritirare, perché non avevo altra scelta. Ma non sarei stato soddisfatto al 100%. Ovviamente sarei stato in pace con me stesso per averci provato, ma non mi sarei ritirato soddisfatto al 100%. Ora invece potrei ritirarmi sereno e soddisfatto. Ma ripeto: finché sarò attivo darò il 100%. Sono consapevole che il momento si sta avvicinando sempre di più. Io continuerò finché il mio corpo non cederà e so che smetterò per via del mio corpo, più che per la mia mentalità“, ha precisato il ducatista.