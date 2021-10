Sport in tv oggi (domenica 3 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 3 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande attesa per il GP di Austin per la MotoGP, mentre la Superbike andrà in scena a Portimao con superpole race e gara-2. Da seguire con grande attenzione la Parigi-Roubaix, imperdibile Classica Monumento di ciclismo.

L’Italia affronterà la Russia nella Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile a Cagliari. Jannik Sinner disputerà la Finale del torneo ATP 250 di Sofia contro Gael Monfils. Proseguono i Mondiali di lotta, ampio spazio alla Serie A e al calcio internazionale. Da seguire anche la Serie A di basket e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 3 ottobre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (DOMENICA 3 OTTOBRE )

DOMENICA 3 OTTOBRE

07.30 RALLY (Mondiale) – Rally di Finlandia, quarta giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GOLF (European Tour) – Alfred Dunhill Links Championship, quarto giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv)

10.00 ATLETICA – Maratona di Londra (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

10.00 SUPERBIKE – GP Portimao, warm-up (non è prevista diretta tv e streaming)

10.00 TENNISTAVOLO – Europei a squadre (diretta streaming su ETTU Tv)

10.30 LOTTA – Mondiali, turni preliminari lotta libera: 57 kg, 65 kg, 79 kg, 92 kg (diretta streaming su UWW)

11.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Berlino, batterie terza giornata (diretta streaming sul canale della FINA)

11.15 CICLISMO – Parigi-Roubaix (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSport dalle 12.30 e su Rai 2 dalle 15.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Rai Play, Sky Go, DAZN)

11.20 CICLISMO – Giro di Croazia, sesta tappa Samobor-Zagabria (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

11.45 PALLANUOTO (Euro Cup, qualificazione) – Solaris-Palermo (diretta streaming sul canale della LEN)

12.00 SUPERBIKE – GP Portimao, Superpole Race (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, tv8.tv)

12.00 CICLISMO – Piccolo Lombardia (diretta streaming su Tuttobiciweb e CiclismoLive)

12.00 PALLANUOTO (Euro Cup, qualificazione) – Ortigia-Ludwigsburg (diretta streaming sul canale della LEN)

12.15 MOTOCROSS (MX2) – GP Francia, gara-1 (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

12.30 CALCIO (Serie A) – Bologna-Lazio (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Milan (diretta streaming su Tim Vision)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-PSG (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football)

13.15 MOTOCROSS (MXGP) – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go; differita tv su RaiSport alle 16.20)

13.30 DTM – Hochenheim Race 2 (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Como (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Sassuolo-Lazio, Pomigliano-Inter (diretta streaming su Tim Vision)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dodici partite: Feralpisalò-Pro Sesto, Giana Erminio-Legnago, Pro Vercelli-Sudtirol, Padova-Seregno, Pro Patria-Virtus Verona, Triestina-Albinoleffe, Fiorenzuola-Lecco, Mantoca-Juventus U23, Pergolettese-Piacenza, Renate-Trento, Olbia-Gubbio, Vibonese-Potenza (diretta streaming su Eleven Sports). Mantova-Juventus U23, Pro Vercelli-Sudtirol, Triestina-Albinoleffe anche in diretta tv su Sky Sport 254-255-256 e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

14.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Ragusa-San Giovanni (diretta streaming su LBF)

15.00 SUPERBIKE – GP Portimao, gara-2 (diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, tv8.tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Sanderson Farms Championship, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Golf, Golf Tv)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Angers-Metz, Lorient-Clermont, Monaco-Bordeaux, Nantes-Troyes (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League) – Tre partite: Crystal Palace-Leicester, Tottenham-Aston Villa, West Ham-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Sampdoria-Udinese (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

15.00 CALCIO (Serie A) – Verona-Spezia (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

15.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bratislava-Bolzano (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 MOTOCROSS (MX2) – GP Francia, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 TENNIS – ATP 250 Sofia, finale: Jannik Sinner vs Gael Monfils (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv)

15.40 MOTO3 – GP delle Americhe, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, finale per il terzo posto) – Polonia-Argentina (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

16.10 MOTO2 – GP delle Americhe, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Francia, gara-2 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go; differita tv su RaiSport alle 19.20)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pordenone-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.40 MOTOGP – GP Americhe, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.45 LOTTA – Mondiali, semifinali lotta libera: 57 kg, 65 kg, 79 kg, 92 kg (diretta streaming su UWW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Tortona (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

17.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Lucca (diretta streaming su LBF)

17.00 CALCIO A 5 (Mondiali, finale per il terzo posto) – Brasile-Kazakhstan (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Trento (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Otto partite: Foggia-Messina, Bari-Monopoli, Monterosi-Avellino, Campobasso-Paganese, Virtus Francavilla-Taranto, Turris-Latina, Pontedera-Virtus Entella, Pescara-Reggiana (diretta streaming su Eleven Sports). Bari Monopoli e Pescara-Reggiana anche in diretta tv su Sky Sport 253-254 e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

18.00 NUOTO – Coppa del Mondo a Berlino, finali terza giornata (diretta streaming sul canale della FINA)

18.00 LOTTA – Mondiali, finali lotta libera: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW)

18.00 MOTO3 – GP delle Americhe, gara (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; differita tv su TV8 dalle ore 20.00)

18.00 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Napoli (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Empoli (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

18.00 CALCIO (MLS statunitense) – New York City-Nasvhille (diretta streaming su DAZN)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Valpusteria-Dornbirn (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Getafe-Real Sociedad, Villareal-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

18.30 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Varese Brescia-Tortona (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

19.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, Finale) – Italia-Russia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

19.00 CALCIO A 5 (Mondiali, Finale) – Argentina-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Dallas Cowboys-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN)

19.20 MOTO2 – GP delle Americhe, gara (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; differita tv su TV8 dalle ore 21.20)

19.30 BASKET (Serie A) – Cremona-Fortitudo Bologna Brescia-Tortona (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

19.30 BASKET FEMMINILE (Seri A1) – Libertas Moncalieri-Faenza (diretta streaming su LBF)

19.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.00 TENNIS – WTA 500 Chicago, finale: Jabeur vs Muguruza (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

20.30 CALCIO (Serie B) – Benevento-Perugia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Milan (diretta streaming su DAZN, Tim Vision)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Lione (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.45 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Napoli (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+)

21.00 MOTOGP – GP delle Americhe, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN; differita tv in chiaro su TV8 dalle ore 23.10)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Granada-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA, pre-season) – Los Angeles Lakers-Brooklyn (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

22.00 CALCIO (MLS statunitense) – Due partite: Sporting Kansas City-Houston Dynamo, Philadelphia Union-Columbus Crew (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – ATP 250 San Siego, finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Rams-Arizona Cardinals (diretta streaming su DAZN)

23.30 CALCIO (MLS statunitense) – Portland Timbers-Inter Miami (diretta streaming su DAZN)

