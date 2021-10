LIVE MotoGP, GP Austin 2021 in DIRETTA: orario TV8 in chiaro, griglia di partenza. Bagnaia per il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.03: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

22.01: Sarà una gara complicata per tutti a causa delle buche e lo sarà soprattutto per Morbidelli 13°, Dovizioso 14°, Bastianini 16° e Valentino Rossi 20° caduto in Q1.

21.58: Si prospetta quindi una gara molto appassionante e una prima fila fatta da Bagnaia, Quartararo e Marc Marquez. Davvero brividi!

21.56: Bagnaia è il primo pilota che non sia Marc Marquez a fare la pole ad Austin, a sottolineare la portata della sua prestazione davvero straordinaria.

21.54: Un magic moment per Pecco Bagnaia che quindi conquista la terza pole-position consecutiva a precedere Quartararo di 0″348 e di 0″428 Marc Marquez. Luca Marini bene in nona piazza a 0″765, mentre più indietro purtroppo gli altri italiani.

1 63 F. BAGNAIA 2:02.781 2 20 F. QUARTARARO +0.348 3 93 M. MARQUEZ +0.428 4 89 J. MARTIN +0.497 5 30 T. NAKAGAMI +0.511 6 5 J. ZARCO +0.598 7 42 A. RINS +0.672 8 36 J. MIR +0.747 9 10 L. MARINI +0.765 10 43 J. MILLER +0.939

21.52: Non migliora e quindi pole di Pecco Bagnaia confermata, davvero straordinario il pilota della Ducati!

21.50: BANDIERA A SCACCHI!!!

21.49: BAGNAIAAAA!!!!!!!! Super giro di Pecco che in 2’02″781 ottiene una pole pazzesca, davanti a Quartararo di 0″348 e di 0″428 Marc Marquez. Vedremo se ci si riproverà per un altro giro.

21.47: Quando mancano 3′ alla fine ci prepariamo all’ultimo colpo.

21.44: Nel frattempo Mir, dopo aver concluso il giro in settima posizione a 0″319, procede lentamente con la Suzuki. Da capire se ci sono problemi.

21.42: Fuochi d’artificio in questo tentivo con Marc Marquez che si prende la pole provvisioria in 2’03″209 davanti a Martin (+0″069) e a Nakagami (+0″090). Quartararo è quinto a 0″184 e Bagnaia sesto a 0″281.

21.40: Velocissimo Martin con la Ducati Pramac che si porta in vetta con il tempo di 2’03″278 a precedere di 0″330 Marquez, di 0″336 Zarco e di 0″420 Bagnaia davanti a Miller. Quartararo solo 8° a 1″029, ma era solo il primo tentativo.

21.38: Tutti i piloti in pista, con la maggioranza dei centauri che opta per una combinazione hard/sof, con l’eccezione di Nakagami, Rins, Miller e Martin che hanno optato per una coppia di soft.

21.35: COMINCIA LA Q2!!

21.34: Bagnaia dovrà replicare il buon rendimento a chiusura della FP4, ma Marc Marquez e Quartararo sembrano averne di più.

21.32: Tra 3′ comincia la Q2 e ci divertiremo in un time-attack molto incerto.

21.29: Prepariamoci dunque a delle qualifiche molto tirate, con Marc Marquez osservato speciale e il confronto Bagnaia e Quartararo a tenere banco. Attenzione all’altra Rossa di Miller.

21.26: Sono quindi Luca Marini in 2’03″410 e Mir 0″130 i piloti qualificati in Q2, mentre saranno 13° Morbidelli, 14° Dovizioso, 16° Enea Bastianini e 20° Valentino Rossi caduto.

21.25: BANDIERA A SCACCHI!!!

21.25: NOOO!!! Caduta in curva-6 di Valentino Rossi che continua a soffrire.

21.24: LUCA MARINI!!! 2’03″410 conquista il miglior tempo della Q1 con 0″130 di margine su Mir e 0″462 su un grande Morbidelli. Bastianini è quarto a 0″762. Valentino Rossi 7° a 1″289 e Dovizioso 9° a 1″393.

21.21: Un ulteriore giro di riscaldamento per i piloti che si preparano a quest’ultimo colpo della Q1.

21.19: Ci si prepara a 6′ dal termine di questa Q1 per il secondo run.

21.17: Mir si conferma davanti a tutti con il tempo di 2’03″872 a precedere di 0″270 Morbidelli e 0″308 Alex Marquez. Valentino Rossi 5° a 0″827, preceduto da un ottimo Luca Marini (4° a 0″460). Dovizioso 7° a 0″931 immediatamente davanti a Petrucci e Bastianini. Sfortunato Enea che nel suo giro buono è stato disturbato dalla caduta di Oliveira nel secondo settore.

21.16: Mir ottiene subito il miglior crono in questa Q1, davanti a Morbidelli (+0″240) e ad Alex Marquez (+0″356). Bastianini 6° e Valentino Rossi 7° ma con tempi molto alti, che non sono stati tirati al 100%.

21.14: Prosegue il calvario di Aleix Espargaro che colleziona un’altra caduta, stavolta in curva-12.

21.13: Sarà una Q1 molto tirata con Mir e Bastianini che dovrebbero essere i favoriti per accedere in Q2.

21.12: In pista Dovizioso con una hard e una soft sulla Yamaha Petronas, seguito da Mir, Alex Marquez e Valentino Rossi con la stessa soluzione. Bastianini, invece, con due soft.

21.10: COMINCIA LA Q1!!!

21.07: Tra 3′ il via della Q1.

21.06: Sarà una sfida molto dura per i piloti viste le condizioni dell’asfalto, pieno di buche.

21.03: Alle 21.10 previste le Q1, con Valentino Rossi, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli tra i protagonisti attesi.

21.01: La Ducati di Jack Miller dunque ha concluso in vetta a questa FP4 con il tempo di 2’04″028 adottando una scelta hard/hard a precedere la Suzuki di Mir di 0″152 e l’altra Rossa di Bagnaia di 0″327 che a differenza di Miller ha optato per una soft al posteriore. Quinto Quartararo con la Yamaha a 0″351, decisamente il migliore della scuderia di Iwata, mentre Marc Marquez è 8° che ha commesso un errore nel suo giro buono e quindi è più arretrato (+0″516). In casa Italia da segnalare l’11° tempo di Luca Marini a 1″020, il 12° di Bastianini a 1″043, il 15° di Dovizioso a 1″321, il 18° di Valentino Rossi a 1″523, il 20° di Franco Morbidelli a 1″586 e il 21° di Danilo Petrucci a 2″157.

21.00: BANDIERA SCACCHI!!! Conclusa la FP4.

20.59: Caduta in curva-2 per Aleix Espargaro con l’Aprilia, terzo incidente per lui in questo weekend.

20.58: Si scuote Bagnaia che con una soluzione hard/soft si porta in terza posizione a 0″327 dal compagno di squadra. Ducati on fire in questo momento.

20.57: Valentino Rossi 18° nel frattempo a 1″523 e anche il ‘Dottore’ sta girando ora con una coppia di hard.

20.56: Eccola la risposta della Ducati, con Miller che si porta in vetta con una coppia di hard (gomma nuova) in 2’04″028, mentre Bagnaia è nono a 0″688 sempre con la stessa combinazione di hard/soft.

20.55: Tutti in pista, Bagnaia in cerca di stabilità al posteriore.

20.53: Super Mir che con la Suzuki si porta in vetta con il tempo di 2’04″180 davanti di 0″195 su Zarco e 0″199 su Quartararo.

20.51: Mir in pista con la seconda moto (hard/mediu) in sella alla Suzuki e lo spagnolo ottiene subito un ottimo tempo a 0″237 (quarto). Bagnaia scala in ottava piazza.

20.50: Per gli ultimi 10′ di questa FP4 i piloti rientrano sulla pista per acquisire ulteriori informazioni.

20.48: I piloti rientrano per analizzare il tutto, con Quartararo che può essere soddisfatto. Buoni segnali per Dovizioso che è 11° a 1″070 con la Yamaha Petronas, adottando la stessa scelta di Marc Marquez con le gomme (hard/hard).

20.46: Da questi tempi si può notare con Quartararo riesce con la sua guida ad assorbire le buche ed è solo a 4 millesimi da Zarco, mentre Bagnaia a 0″376 fa un po’ di fatica.

20.44: Suona la campana anche Marc Marquez che è terzo a 0″169 da Zarco, mentre Quartararo continua a girare sul passo del 2’04″4. Bagnaia scala in settima posizione a 0″376, mentre Dovizioso è 11ç a 1″070 con una coppia di hard. Morbidelli 14° a 1″239 e Valentino Rossi 15° a 1″274.

20.42: Bagnaia un po’ si scuote: il piemontese con una combinazione hard/medium è sesto a 0″376 da Zarco, ma Quartararo ha un gran passo e ora il francese è secondo a 0″004 dal connazionale Zarco (Ducati Pramac).

20.40: Zarco sempre davanti con una coppia di hard e di soft con la Ducati Pramac. Quartararo va forte ed è 0″045. Bagnaia è settimo a 0″666 non altrettanto convincente, mentre Franco Morbidelli e Valentino Rossi sono 13° e 14°, rispettivamente a 1″239 e a 1″274.

20.38: Zarco si conferma davanti con il tempo di 2’04″375 a precedere di 0″446 Quartararo e di 0″590 Marc Marquez. Miller 4° a 0″717 e Bagnaia 6° a 0″780. Franco Morbidelli 8° a 1″359 con una coppia di hard, mentre Valentino Rossi è a 1″590.

20.36: Zarco si porta in vetta con il crono di 2’04″922 con la Ducati Pramac a precedere di 0″139 Quartararo e di 0″589 Miller. Bagnaia 4° a 0″949, Marc Marquez 6° a 1″288 immediatamente davanti a Valentino Rossi a 1″929.

20.35: C’è un problema tecnico sulla Suzuki di Mir che procede a rilento. Poco fortunato il campione del mondo del 2020 e problema di motore molto evidente.

20.34: Dovizioso con la stessa soluzione di Marc Marquez, ovvero una coppia di hard.

20.33: Da capire quali saranno le scelte di gomme: tutti opteranno per una hard sull’anteriore, mentre il vero punto interrogativo è sul posteriore. Marc Marquez in pista con una hard, Bagnaia con una media, Quartararo con una media e Valentino Rossi con una media.

20.32: Solito confronto tra Ducati e Yamaha, con la M1 che soffre forse un po’ di più le buche, mentre la Rossa soprattutto con Miller va fortissimo.

20.31: Tutti i piloti in pista per lavorare e mettere a punto la moto.

20.30: VIA ALLA FP4! 30’ importanti per il set-up.

20.27: Una FP4 molto importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche su una pista molto complicata con avvallamenti nell’asfalto che complicano il tutto.

20.24: A questo punto la classe regina si prepara in vista della FP4 delle ore 20.30 per provare gli assetti in vista della gara di domani, mentre dalle ore 21.10 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza.

20.21: Si ferma in quindicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a poco meno di due secondi, mentre è diciassettesimo il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso a 2.387. Chiudono il gruppo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) ventesimo a 3.005 e Danilo Petrucci (KTM Tech3) ventunesimo ed ultimo a 3.127.

20.18: Passeranno dalla Q1, invece, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) dodicesimo a 1.504 dalla vetta, quindi il campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki) tredicesimo a 1.571, davanti al nostro Franco Morbidelli (Yamaha) quattordicesimo a 1.587.

20.15: Ottavo crono per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) con un distacco di 1.117 davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) leggermente in difficoltà tra le buche texane, con un gap di 1.202. Chiude la top10, infine, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.274.

20.12: Quarto tempo per il dominatore di ieri, Marc Marquez (Honda), che oggi non ha saputo fare la differenza e si è fermato al tempo di 2:03.804 a 881 millesimi da Miller, mentre è quinto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 9 decimi esatti. Sesto il leader della classifica generale, Fabio Quartararo (Yamaha) a 944, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) a 1.097.

20.09: Da questo scenario complicato emerge, come detto, Jack Miller, che ha stampato un sontuoso 2:02.923 nel time attack finale, rifilando la bellezza di 679 millesimi al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 2:03.602, mentre è terzo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) che si ricorda di aver vinto qui nel 2019 e chiude in 2:03.727 a 804 millesimi.

20.06: Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, i piloti hanno potuto sfruttare finalmente un turno senza intoppi a livello di meteo, ma le buche tra curva 2 e curva 10 rimangono un problema notevole per i protagonisti della classe regina.

20.03: Un clamoroso Jack Miller (Ducati) lascia tutti letteralmente a bocca aperta ad Austin. L’australiano, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere

20.00 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP4 e delle qualifiche del GP di Austin, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

17.51 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 che scatterà alle ore 21.10 italiane (le 14.10 texane). Grazie e buon proseguimento di giornata!

17.50 La classifica della prima sessione di prove libere:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 2’15.872

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 2’16.039 0.167 / 0.167

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 2’16.471 0.599 / 0.432

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 2’16.655 0.783 / 0.184

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 2’16.822 0.950 / 0.167

6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 2’16.964 1.092 / 0.142

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 2’17.027 1.155 / 0.063

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 2’17.328 1.456 / 0.301

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 2’17.596 1.724 / 0.268

10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’17.596 1.724

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 335.4 2’17.755 1.883 / 0.159

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 2’17.903 2.031 / 0.148

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 2’18.083 2.211 / 0.180

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 2’18.087 2.215 / 0.004

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 2’18.165 2.293 / 0.078

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 2’18.292 2.420 / 0.127

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’18.530 2.658 / 0.238

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 335.4 2’18.648 2.776 / 0.118

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 332.3 2’18.832 2.960 / 0.184

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 2’19.668 3.796 / 0.836

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 2’20.556 4.684 / 0.888

17.49 Nessuna voglia di rischiare per Pecco Bagnaia, ottavo a 1.456 e Quartararo, 15° a 2.293. I due rivali per il titolo attendono la FP2 per iniziare a fare sul serio. Nel complesso turno complicato, come sempre, per le Yamaha che sul bagnato soffrono parecchio.

17.47 Si chiude una FP1 quasi del tutto interlocutorio. L’asfalto bagnato ha esaltato, come sempre, Marc Marquez e Jack Miller. Terzo anche Zarco, un altro pilota che in queste condizioni si esalta.

17.45 11° Luca Marinin a 1.882, 13° Petrucci a 2.211 alle spalle di Mir, quindi quindicesimo Quartararo a 2.293, 17° Morbidelli a 2.658, 18° Bastianini a 2.776, 20° Rossi a 3.796 davanti a Dovizioso.

17.43 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 93 M. MARQUEZ 2:15.872 2 43 J. MILLER +0.167 3 5 J. ZARCO +0.599 4 88 M. OLIVEIRA +0.783 5 44 P. ESPARGARO +0.950 6 73 A. MARQUEZ +1.092 7 42 A. RINS +1.155 8 63 F. BAGNAIA +1.456 9 33 B. BINDER +1.724 10 27 I. LECUONA +1.724

17.41 Jack Miller perde tutto già nel T2 e non migliora, Marc Marquez vola nel T1 con 246 millesimi di record, 338 nel T2, quindi si presenta con 89 di ritardo al T3 e chiude senza migliorare. Il miglior tempo è suo comunque!

17.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!! SI CHIUDE LA FP1!!! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono del turno! Miller stampa un clamoroso record nel T1 per quasi mezzo secondo!

17.39 Siamo alle ultime battute della FP1, ormai splende il sole ad Austin! Miller migliora ancora e si porta a 167 millesimi da Marquez!

17.38 Johann Zarco perde qualcosa nel T2, quindi arriva al T3 con 794 millesimi di ritardo e conclude in 2:16.938, quarto a 1.066. Marini 13° a 2.273.

17.37 Rins migliora ancora ed è quarto a 1.241, Oliveira risponde ed è terzo a 854, mentre attenzione a Zarco, che piazza il record per 316 millesimi nel T1!

17.36 Sale al quinto posto Rins a 1.445, settimo Mir a 2.031, ottavo Bagnaia a 2.087.

17.35 Marc Marquez riparte e vola! Record nel T2 per 292 millesimi, quindi 801 al T3, conclude il giro in 2:15.872 e scalza Miller per 740 millesimi.

17.34 Lecuona si porta al decimo posto a 1.774 da Miller, mentre ora tutti sono in pista pronti per gli ultimi minuti della sessione. Rins, Mir, Miller con doppia media da bagnato, Binder media e soft, come Oliveira, mentre Quartararo è con soft e media.

17.33 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 2:16.612 2 93 M. MARQUEZ +0.189 3 88 M. OLIVEIRA +0.460 4 44 P. ESPARGARO +0.545 5 5 J. ZARCO +0.747 6 36 J. MIR +1.291 7 63 F. BAGNAIA +1.347 8 9 D. PETRUCCI +1.471 9 73 A. MARQUEZ +1.622 10 10 L. MARINI +1.801

17.32 Alex Marquez si issa in nona posizione a 1.622, mentre Rins migliora in ogni parziale facendo segnare l’undicesimo crono a 1.902.

17.31 Petrucci migliora ancora e si porta in ottava posizione a 1.471 da Miller, Bagnaia torna in azione ma su tempi alti, come Rossi

17.30 La pista inizia a rianimarsi. L’asfalto rimane bagnato anche se si vede anche qualche squarcio di sole ora. Se il meteo rimarrà così, vedremo una FP2 asciutta

17.28 Petrucci balza in decima posizione a 1.914 dalla vetta, mentre Rossi si rilancia e fa segnare i migliori settori personali, chiudendo 19° a 3.475

17.26 Petrucci sale in 15a posizione a 2.551, mentre Valentino Rossi si rilancia e chiude in 2:20.463 ed è 19° a 3.851.

17.24 Morbidelli migliora ma rimane 17° a 3.656, torna in azione Valentino Rossi che si porta in 20a posizione a 4.259.

17.23 Mentre Dovizioso decide di tornare ai box, Joan Mir fa segnare i suoi migliori settori e chiude in 2:17.903, sesto a 1.291 da Miller.

17.21 Quasi tutti i piloti hanno chiuso il primo run e sono tornati ai box, prosegue Mir, ma su tempi altissimi, stesso discorso per Quartararo e Zarco.

17.20 Zarco fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 2:17.359, quinto a 747 millesimi. Dovizioso rimane 17° alle spalle di Petrucci, ma davanti a Morbidelli e Bastianini. Rossi è 21°

17.19 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 43 J. MILLER 2:16.612 2 93 M. MARQUEZ +0.189 3 88 M. OLIVEIRA +0.460 4 44 P. ESPARGARO +0.545 5 5 J. ZARCO +1.084 6 63 F. BAGNAIA +1.347 7 10 L. MARINI +1.801 8 20 F. QUARTARARO +1.905 9 41 A. ESPARGARO +1.985 10 42 A. RINS +2.094

17.18 Jack Miller chiude in 2:16.612 e migliora leggermente il suo crono. Oliveira è terzo a 460 millesimi, sesto Bagnaia a 1.347, ottavo Quartararo a 1.905.

17.17 Migliorano tutti in questo momento, Miller ha 250 millesimi di vantaggio al T2, Espargarò un decimo, Oliveira 82 millesimi.

17.16 Miller riparte con il record nel T1 per 278 millesimi, si conferma nel T2 e T3 con 52, quindi chiude con il miglior tempo! 2:16.639 per l’australiano, con 162 millesimi su Marquez. Quarto Oliveira a 828.

17.14 Bagnaia migliora ed è quarto a 1.158, 11° Quartararo a 2.639, mentre Dovizioso è 16° alle spalle di Petrucci.

17.13 Ancora un bel giro per Marquez, che non migliora per pochi centesimi, mentre Pol Espargarò, dopo aver fatto segnare il record nel T1 e T2, si porta a 493 millesimi. Secondo Miller a 383

17.12 Luca Marini si porta in quarta posizione a 1.612 dalla vetta, Quartararo sale in nona posizione a 2.671.

17.11 Marc Marquez fa segnare il record nel T1 per 347 millesimi, si conferma nel T2 per 369, quindi 755 nel T3. Chiude in 2:16.801 con 765 millesimi su Pol Espargarò e 939 su Miller.

17.09 Quartararo rimane 12° a 2.564, Dovizioso alle sue spalle a 2.671, Morbidelli 17° a 3.283 davanti a Bastianini. Rossi oltre la 20a posizione

17.08 Ottimo giro di Pol Espargarò che migliora e chiude al secondo posto a 203 millesimi da Marquez, terzo Bagnaia a 13.12, quarto Zarco

17.07 Giro dopo giro i piloti stanno trovando il giusto feeling, mentre l’asfalto rimane bagnato

17.06 Pol Espargarò migliora ma è quarto a 1.727, davanti Zarco è secondo a 1.320, quindi Miller terzo a 1.582

17.05 Dovizioso è 13° a 5.071, Morbidelli 16° a 5.658, Rossi 20° a 7.895

17.04 Zarco si porta in quarta posizione a 3.214, quinto Martin a 4.134, sesto Quartararo a 4.220, nono Bagnaia a 4.453.

17.03 Marc Marquez continua a spingere e sbriciola il suo tempo precedente. 2:17.885 con 2.740 su Oliveira, ma ora è Pol Espargarò secondo a 2.066

17.02 Terza posizione per Oliveira in 2:23.457, quarto Quartararo in 2:24.604, mentre Rossi chiude il primo giro in 2:28.057

17.01 Miller si porta in vetta in 2:22.836, ma subito Marc Marquez lo scalza in 2:20.323!

17.00 Il primo del fine settimana di Austin lo mette a segno Zarco in 2:25.023, davanti a Lecuona e Mir

16.59 Si parte con i primi giri lanciati, vedremo chi fisserà il primo tempo di riferimento della giornata!

16.58 Si inizia a fare sul serio al COTA, con i protagonisti impegnati nel giro di lancio. C’è ancora parecchia acqua in pista, anche se sembra che la pioggia sia cessata. C’è anche molto vento, vediamo se aiuterà ad asciugare l’asfalto texano…

16.57 Ricordiamo che in questo weekend non vedremo in azione Maverick Vinales, pesantemente colpito dalla tragica morte del giovanissimo cugino nella SuperSport 300 di una settimana fa a Jerez

16.56 Subito tutti i piloti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione.

16.55 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DELLE AMERICHE DELLA MOTOGP!!!!!!!!!

16.53 In questo momento il meteo vede pioggia lieve con 21 gradi per quanto riguarda l’atmosfera e 24 sull’asfalto. La sessione, con molta probabilità, sarà tutta sul bagnato.

16.50 Pochi istanti e si parte con la FP1. Vedremo anche come si comporterà Enea Bastianini. Reduce dal sesto posto di Aragon e, soprattutto, dal podio di Misano! ““Non ho mai provato la Ducati qui al COTA, ma un passo alla volta sto raggiungendo il mio obiettivo, ovvero guidare la mia moto in maniera sempre più efficace. Non so a che livello potremo essere, ma centrare un’altra top-6 potrebbe essere un risultato di grande importanza”.

16.47 Il “padrone di casa” del COTA, tuttavia, è Marc Marquez. Il Cabroncito, ancora alle prese con i problemi tra braccio e spalla, vuole essere protagonista: “Austin è completamente diverso da Misano. Cercherò di fare bene mi piace gareggiare qui. Questa è una pista complessa con tanti cambi di direzione e delle lunghe frenate. Se mi diverto tutto viene in automatico. Il segreto per andare forte non lo conosco. Mi ricordo che nel 2013 ero 2 secondi più veloci degli altri. La pista è cambiata molto, ora è più difficile viste le condizioni dell’asfalto. Devo restare calmo, spero di gestire la situazione nel migliore dei modi. Il quarto settore dovrebbe essere il peggiore per la mia spalla”.

16.44 Attenzione alla Suzuki. Non tanto per il successo di Alex Rins nel 2019, quanto perchè ci troviamo su un tracciato molto variegato, con curve e cambi di direzione importanti, sui quali la moto di Hamamatsu potrebbe tornare a fare la differenza. Il campione del mondo Joan Mir, in primis, ci spera.

16.41 Dall’altra parte del “ring” troviamo Francesco “Pecco” Bagnaia. Il nostro alfiere è reduce dalla doppietta Aragon-Misano e vuole continuare su questa scia. La consapevolezza è che i 48 punti di ritardo sono un fardello quasi insormontabile, ma il piemontese non ha nulla da perdere. “Il distacco in classifica da Quartararo è ancora piuttosto importante e restano solo quattro gare, perciò sarà fondamentale riuscire ad essere costanti e portare a casa più punti possibili. Non cambierò la mia strategia in queste gare. Abbiamo una moto forte, sono fiducioso“.

16.38 Fabio Quartararo sbarca al COTA con la chiara intenzione di blindare il suo primo titolo nella classe regina. Ecco le sue parole di ieri: “Qui ho centrato il mio primo podio nel 2015, quindi questa pista ha un valore particolare per me. Mi piace correre al COTA, due anni fa sono andato abbastanza bene, poi da quel momento ho fatto tanta esperienza e penso che potrò centrare un buon risultato. Il lungo rettilineo, come sappiamo, non ci darà una mano, ma nel T1 e T3 possiamo fare bene. A Misano ho avuto dei momenti nei quali pensavo al campionato ma, di pari passo, mi sto comunque divertendo. Peccato non aver vinto il GP, ma sono stato competitivo e penso che anche qui potrò ripetermi. Se mi troverò in una situazione pericolosa, però, farò di tutto per non correre rischi eccessivi, ovviamente, ma se potrò puntare alla vittoria, ci proverò”.

16.37 Iniziamo l’avvicinamento alla FP1 con la CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 234

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 186

3 Joan MIR Suzuki SPA 167

4 Johann ZARCO Ducati FRA 141

5 Jack MILLER Ducati AUS 140

6 Brad BINDER KTM RSA 124

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

9 Marc MARQUEZ Honda SPA 92

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 71

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

13 Alex RINS Suzuki SPA 68

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 64

15 Enea BASTIANINI Ducati ITA 61

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 50

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

16.34 Ricordiamo che, da quando si corre ad Austin, Marc Marquez ha monopolizzato la scena con 7 pole position e 6 vittorie. Il percorso netto gli è sfuggito solamente per colpa dell’improvvida caduta del 2019 (ultima edizione disputata). Il Cabroncito, infatti, stava dominando la gara anche in quell’occasione, prima di scivolare in curva 12, la staccata in fondo al lungo rettilineo del tracciato texano

16.31 Si parte con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 prenderà il via alle ore 21.00 italiane e inizierà a darci maggiori informazioni sui valori in pista. Al momento il meteo vede

16.28 Sul COTA – Circuit of the Americas, si parte per il quindicesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Rimangono in palio 100 punti e ogni dettaglio potrebbe davvero fare la differenza

16.25 Buongiorno e benvenuti ad Austin, tra mezzora esatta scatterà la FP1 del GP delle Americhe di MotoGP!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa della pandemia, il Motomondiale torna a gareggiare questo weekend in Texas sul COTA per il quartultimo round del campionato.

Fine settimana cruciale dunque per la corsa al titolo iridato, con Fabio Quartararo che difende 48 punti di margine su un lanciatissimo Francesco Bagnaia e 67 su un Joan Mir ormai quasi fuori dai giochi. Il francese della Yamaha, leader della generale, può accontentarsi di piazzamenti sul podio da qui a fine stagione per laurearsi Campione ma dovrà fare molta attenzione a possibili variabili inattese.

Il meteo, per esempio, potrebbe complicare notevolmente il weekend del “Diablo” (non a proprio agio sul bagnato). Da non sottovalutare anche Marc Marquez, specialista assoluto di Austin (6 vittorie e 7 pole su 7 GP disputati) e uno dei grandi favoriti per la vittoria domenica, che sarà un possibile arbitro della lotta mondiale tra Quartararo e Bagnaia.

Si comincia alle ore 16.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione di libere scatterà in serata alle 21.10, OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino di avvicinamento al 15° GP dell’anno: buon divertimento!

Foto: Lapresse