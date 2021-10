CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Gael Monfils, sfida valida per la finale del torneo ATP 250 di Sofia, Bulgaria. Si affrontano le prime due teste di serie del tabellone in un match che si preannuncia davvero emozionante: entrambi i giocatori non hanno finora perso un set nel loro cammino nell’Armeec Arena, e nell’ultimo match da loro disputato agli US Open hanno fatto scintille.

Per il ventenne altoatesino è la quarta finale del suo 2021, con due vittorie (Melbourne II, 250, e Washington, 500) ed una sconfitta nel Masters1000 di Miami; per lui la concreta opportunità di bissare il successo dello scorso anno contro Vasek Pospisil. L’azzurro arriva a questa sfida dopo aver battuto il bielorusso Egor Gerasimov (6-2 7-6), l’australiano James Duckworth (7-6 6-4) ed il serbo Filip Krajinovic (6-3 7-5); con un successo quest’oggi terrebbe accesa la fiamma che porta al nono posto della Race, e ultimo valido per la partecipazione alle Finals di Torino (tenendo conto dell’assenza di Rafa Nadal, fuori per tutto il 2021) occupato dal norvegese Casper Ruud.

Per il transalpino è invece la prima finale della sua annata, iniziata in maniera disastrosa con sole tre vittorie nei primi sei mesi dell’anno. L’esperto Monfils, con il progressivo ritorno alla normalità con il pubblico presente agli eventi, ha ritrovato confidenza con il suo gioco tornando ad essere performante. Nel suo cammino a Sofia è sceso in campo solo con l’altro azzurro Gianluca Mager (6-2 6-2) e lo statunitense Marcos Giron (7-5 6-0); nel secondo turno non ha dovuto nemmeno sforzarsi contro il bielorusso Ilya Ivashka, ritiratosi prima dell’inizio del match.

I due contendenti si ritroveranno per la quarta volta della loro carriera l’uno contro l’altro, con l’azzurro avanti per due vittorie a una. Lo scorso mese al terzo turno degli US Open Jannik si impose al quinto set, dopo aver dominato le prime due frazioni e aver subito il ritorno del suo avversario. I primi due match risalgono al 2019, con il ragazzo di Sesto Pusteria che sorprese il francese per 6-3 6-2 nel torneo di Anversa; la settimana dopo a Vienna Monfils si prese la rivincita superandolo per 6-3 7-6.

Il match tra Jannik Sinner e Gael Monfils, finale del torneo ATP di Sofia, comincerà alle ore 15.30, con diretta televisiva su Supertennis (canale 64 DT) e su SkySport Tennis (205). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

