La presentazione della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Mondiale motocross 2021 che fa tappa a Teutschenthal (Germania). Appuntamento fondamentale in ottica classifica generale.

Tony Cairoli lo scorso fine settimana ha trascinato l’Italia ad una storica vittoria nel Motocross delle Nazioni che mancava addirittura da 19 anni. Il siciliano vuole confermarsi protagonista in queste ultime gare della carriera nonostante la caduta in Sardegna di un paio di settimane fa che ancora non gli permette di essere al meglio.

Tra gli avversari sembra particolarmente in palla Jeffrey Herlings, balzato in testa al Mondiale grazie alla doppia vittoria a Riolo Sardo. L’olandese ha approfittato di un Tim Gajser non in condizioni perfette a causa della recente operazione alla clavicola. Saranno chiamati a provarci il francese Romain Febvre sulla Kawasaki e lo spagnolo Jorge Prado che sulla KTM ha conteso in maniera molto coraggiosa lo scettro a Jeffrey. L’iberico, capace sempre di partenze fulminanti, dovrà essere osservato con attenzione perché potrebbe essere un po’ lui la mina vagante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle due gare della tappa di Teutschenthal (Germania) del Mondiale motocross 2021. Gara-1 prenderà il via alle 13.15, gara-2 alle 16.10, noi ci collegheremo con un quarto d’ora di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

