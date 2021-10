CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, programma, Tv e streaming di Italia-Russia, finale del Mondiale Under 21 2021 – Cronaca di Italia-Repubblica Ceca: seconda fase – Cronaca di Italia-Belgio: seconda fase – Cronaca della semifinale: Italia-Polonia

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile 2021. La rassegna iridata in programma a Cagliari è giunta alla fase conclusiva e l’Italia guidata da Angiolino Frigoni va a caccia dell’oro, grazie ad un cammino fin qui al limite della perfezione con tutte vittorie nelle prime due fasi del torneo, e con la splendida rimonta di ieri in semifinale contro la Polonia.

La Nazionale azzurra scenderà in campo al PalaPirastu di Cagliari per affrontare la corazzata russa che ieri ha sconfitto, al termine di una partita tirata, 3-0 l’Argentina in semifinale. Gli azzurri si presentano all’appuntamento da imbattuti (sei vittorie consecutive, sempre per 3-0, prima del 3-2 di ieri ai polacchi) ed è impossibile fare pronostici. Dineykin, un nome pesante da portare, Kurbanov e Murashko gli attaccanti da tenere d’occhio in casa russa.

I ragazzi del CT Angiolino Frigoni vogliono continuare a sognare in Sardegna e inseguono l’ambito titolo iridato di fronte al proprio pubblico, che li ha sospinti nella splendida rimonta di ieri. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto è la stella, gli altri attaccanti Tommaso Rinaldi e Tommaso Stefani hanno il braccio pesante, il regista Paolo Porro è in ottima forma, i centrali Nicola Cianciotta e Federico Crosato sono molto solidi come il libero Damiano Catania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19.00 di domenica 3 ottobre! Buon divertimento!

