Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della Parigi-Roubaix 2021. Torna, dopo oltre due anni d’attesa, una delle Classiche Monumento più attese, l’Inferno del Nord, spostato in autunno a causa delle tante problematiche arrivate causa pandemia.

La più prestigiosa tra tutte le gare in linea si snoderà lungo un percorso di 257 chilometri, il quale comprende ben 30 tratti di pavé. I tratti di pavé più duri in assoluto, come da tradizione, saranno la Foresta di Arenberg, che i corridori imboccheranno al chilometro 162, Mons-en-Pévèle, ben 3000 metri di pavé che inizieranno al chilometro 209,1, e il Carrefour de l’Arbre, il quale verrà affrontato dagli atleti al chilometro 240,5 e potrebbe rivelarsi l’ultima occasione buona per fare selezione. Arrivo come di consueto nel Velodromo. A creare un problema in più ai corridori sarà sicuramente il meteo: prevista infatti pioggia sulla corsa, che potrebbe davvero disturbare e non poco il gruppo sulle pietre.

Come favorito numero uno non può non essere indicato Wout van Aert. Il belga deve assolutamente riscattare la delusione di domenica scorsa e, su un percorso del genere, è di gran lunga il corridore più atteso. A sfidarlo il rivale di sempre, Mathieu van der Poel: all’assalto l’olandese dell’Alpecin-Fenix, che è apparso in crescita di condizione.

La compagine più da temere però sarà sicuramente la Deceuninck Quick-Step. Dodici successi nelle ultime 24 edizioni, uno score impressionante sulle pietre. Partirà senza capitano unico il Wolfpack, che avrà però a disposizione una formazione devastante sulle pietre: Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Davide Ballerini e Zdenek Stybar. L’Italia ha un paio di carte di lusso da giocarsi: l’occasione è ghiotta per Sonny Colbrelli, campione d’Europa in carica, che può davvero fare bene; occhio anche a Matteo Trentin, spesso a suo agio sulle pietre. Attenzione anche a Gianni Moscon.

Appuntamento alle 10.30 per non perdervi davvero nulla della nostra diretta.

Foto: Lapresse