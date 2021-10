LIVE Sinner-Ruud oggi, ATP Vienna in DIRETTA: scontro diretto decisivo per le Finals di Torino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La situazione della race – Cosa c’è in palio in Sinner-Ruud?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Confronto dall’importanza capitale per entrambi in ottica Atp Finals.

Per Sinner è un incontro importantissimo nel complesso della stagione 2021. L’altoatesino, con una vittoria, in un colpo solo si porterebbe nella top 10 del ranking mondiale scalzando Dominic Thiem e scavalcherebbe Hubert Hurkacz nella race per Torino, portandosi in ottava posizione a soli 90 punti dallo stesso Ruud, facendo quindi un passo importante verso il ballo di fine anno. L’azzurro può dare continuità alle 11 vittorie nelle ultime 12 partite giocate tra Sofia, Indian Wells, Anversa e Vienna.

Di fronte c’è un grande lottatore come Ruud. Il norvegese è cresciuto notevolmente sulle superfici veloci in questa stagione, aggiudicandosi il primo titolo a San Diego e facendo ottimi piazzamenti nei Masters 1000 americani. Il numero otto del mondo ha fatto fatica nei primi due turni, ma è stato bravissimo a gestire in maniera impeccabile i momenti decisivi nei match contro Lloyd Harris e Lorenzo Sonego.

Un solo confronto ufficiale fra i due giocatori a livello Atp, proprio nella scorsa stagione a Vienna: Sinner prevalse 7-6 6-3, ma era un Ruud diverso su questi campi e il precedente dà un riferimento relativo riguardo a quelli che saranno i valori in campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Ruud, match di quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Chi vince in semifinale affronta il vincente dell’incontro tra Schwartzman e Tiafoe. La partita è programmata come quarta a partire dalle 14.00 sul Campo Centrale, la seconda dalle 17.30 dopo Tiafoe-Schwartzman. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente riguardo all’orario d’inizio del match dell’azzurro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger