Alcaraz-Zverev oggi, Semifinale ATP Vienna: orario, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 30 ottobre (ore 14.00), andrà in scena la prima semifinale dell’ATP500 di Vienna tra il n.4 del mondo Alexander Zverev e il sorprendente spagnolo Carlos Alcaraz.

Una partita inattesa alla vigilia visto che non era sicuramente prevedibile che Alcaraz riuscisse a spingersi così avanti. Il classe 2003 iberico ha impressionato, invece, con il suo tennis e la vittoria contro Matteo Berrettini al termine di un lottato match (6-1 6-7 (2) 7-6 (5)) la dice lunga sulle qualità dello spagnolo che ha fatto vedere di che pasta sia fatto. Non semplice, c’è da dire, il successo del teutonico nel quarto contro Felix Auger-Aliassime, visto che l’epilogo è stato in tre set 6-4 3-6 6-3.

Per questo la sfida contro Zverev è incerta, nonostante ci sia un livello di esperienza tra i due completamente diverso e un precedente favorevole al teutonico. Sascha, infatti, affrontò Alcaraz nel primo turno del torneo di Acapulco. Tuttavia, già in quel confronto sul cemento messicano si erano compreso che il tennista allenato da Juan Carlos Ferrero aveva la stoffa del giocatore speciale. Si prospetta quindi un match davvero interessante e il vincente affronterà nell’atto conclusivo chi la spunterà tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe nell’altra semifinale.

Di seguito il programma del match di oggi e come seguirlo in tv:

SEMIFINALE ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 30 OTTOBRE

1°incontro sul Centrale e inizio programma dalle 14.00 – Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

A seguire, non prima delle 15.30, andrà in scena sul Centrale la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

ALCARAZ-ZVEREV: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer