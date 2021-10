Jannik Sinner non si ferma più e scrive una nuova pagina della storia del tennis italiano, accedendo per la prima volta in carriera nella top10 del ranking ATP e facendo un passo avanti cruciale verso la qualificazione per le Finals di Torino. L’azzurro ha sconfitto nettamente il norvegese Casper Ruud per 7-5 6-1 nei quarti dell’ATP 500 di Vienna, aggiudicandosi l’undicesimo match consecutivo sul cemento indoor.

Il tennista altoatesino classe 2001 raggiunge così l’americano Frances Tiafoe in una semifinale dove si presenterà inevitabilmente con i favori del pronostico. In caso di accesso in finale, Sinner scavalcherebbe anche Ruud e si porterebbe al 7° posto nella Race con un vantaggio di 30 punti sullo scandinavo e di 180 sul polacco Hubert Hurkacz, primo degli esclusi al momento.

Di seguito il VIDEO con gli highlights di Jannik Sinner-Casper Ruud, quarto di finale dell’ATP 500 di Vienna 2021:

HIGHLIGHTS SINNER-RUUD ATP 500 VIENNA 2021

Foto: Lapresse