ATP Vienna, Jannik Sinner sfida Frances Tiafoe in semifinale. Ci sono due precedenti

La corsa continua. Jannik Sinner vince e convince anche nei quarti di finale dell’ATP500 di Vienna. L’altoatesino ha superato con il punteggio di 7-5 6-1 il n.8 del mondo Casper Ruud centrando due obiettivi importanti: gli accessi virtuali nella top-10 del ranking ATP e nella top-8 della Race, aspetto quest’ultimo che equivale alla qualificazione per le Finals di Torino terminassero ora le cose. La strada, però, è ancora lunga e servirà mettere fieno in cascina.

Sinner avrà la sua chance affrontando in semifinale l’americano Frances Tiafoe (n.49 del mondo) che a sorpresa ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman (n.16 del mondo). Una partita dall’andamento folle che lo statunitense è riuscito a portare a casa, mettendo in mostra il meglio e il peggio del suo tennis. Alti e bassi che comunque non gli hanno impedito di prevalere, dando un seguito all’ancor più sorprendente successo negli ottavi contro la testa di serie n.1 Stefanos Tsitsipas.

Riavvolgendo il nastro, i precedenti sono due tra l’azzurro e l’americano, ovvero alle Next Gen ATP Finals e all’ATP di Anversa del 2019. In entrambe le circostanze ha vinto l’italiano (nel primo caso per 3-4, 4-2, 4-2, 4-2 con il sistema di punteggio ibrido utilizzato in quel contesto; nel secondo per 6-4, 3-6, 6-3), per di più in condizioni simili a quelle di Vienna, ovvero sul veloce indoor. Pertanto, i favori del pronostico sono dalla parte del classe 2001 del Bel Paese, ma ogni partita fa storia a sé e Tiafoe ha già dimostrato nel corso di questo torneo di saper sciorinare delle prestazioni di altissimo profilo.

L’azzurro dovrà dar continuità al proprio tennis e avere quelle percentuali di efficienza sia al servizio e che alla risposta tale da disinnescare le giocate a effetto di un avversario che nella lotta sa esaltarsi.

Foto: BELGA PHOTO KRISTOF VAN ACCOM