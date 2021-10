Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP500 di Vienna. L’azzurro batte il n.8 del mondo Casper Ruud e accede alle semifinali del prestigioso torneo austriaco.

Una prestazione di altissimo profilo dell’azzurro che ha saputo interpretare in maniera convincente il confronto, rifilando all’ostico norvegese lo score di 7-5 6-1. Un riscontro che proietta l’altoatesino nella top-10 virtuale del ranking ATP e nella top-8 virtuale della Race (qualificato per le Finals di Torino).

L’appuntamento è a domani per la seconda semifinale nella quale Sinner andrà a caccia del pass per l’atto conclusivo, affrontando il sorprendente Frances Tiafoe, uscito vittorioso dalla partita che lo vedeva opposto all’argentino Diego Schwartzman. Sono i due precedenti ed entrambi hanno sorriso a Sinner, ovvero le vittorie alle Next Gen ATP Finals e nel torneo di Anversa nel 2019.

Di seguito il programma del match di domani e come seguirlo in tv:

SEMIFINALE ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 30 OTTOBRE

2°incontro sul Centrale e non prima delle 15.30 (inizio programma dalle 14.00) Jannik Sinner vs Frances Tiafoe

In precedenza, dalle ore 14.00 sempre sul Campo Centrale, si svolgerà la prima semifinale tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz

SINNER-TIAFOE: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205)

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse