LIVE Berrettini-Alcaraz, ATP Vienna in DIRETTA: sfida difficilissima contro il nuovo fenomeno iberico

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, match valido per i quarti di finale del ATP 500 di Vienna di singolare maschile. Primo incontro di sempre tra i due tennisti: chi vince quest’oggi sfiderà uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime, vittorioso contro Cameron Norrie per 2-6 7-6(6) 6-4, e il tedesco Alexander Zverev che ha vinto in tre set contro Alex de Minaur per 6-2 3-6 6-2. Il match tra il canadese e la testa di serie #2 sarà il secondo del programma e non comincerà prima delle 15.30: non prima delle 17.30 invece giocherà Frances Tiafoe contro Diego Schwartzman. L’ultima sfida in programma è quella tra Casper Ruud e Jannik Sinner.

Matteo Berrettini torna in campo dopo la vittoria in rimonta contro il georgiano Nikoloz Basilashvili per (5)6-7 6-2 6-3 al secondo turno a seguito dell’esordio vittorioso contro l’australiano qualificato Alexei Popyrin battuto per 7-6(3) 6-3. L’azzurro continua a rincorrere la sesta posizione in classifica, occupata da Andrey Rublev impegnato a San Pietroburgo dove difende il titolo: nella Race invece il russo occupa la quinta posizione e ha 120 punti in più del romano.

Carlos Alcaraz scende in campo dopo le vittorie del primo turno contro il britannico Daniel Evans per 6-4 6-3 e agli ottavi di finale contro Andy Murray sconfitto 6-3 6-4. Il #42 al mondo ha guadagnato virtualmente due posizioni e con una vittoria diventerebbe #35 al mondo: un successo del torneo lo proietterebbe addirittura in top30. Lo spagnolo è terzo nella Race verso Milano con 1364 punti, troppo lontano da Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime ma già sicuro della qualificazione.

La partita è in programma come primo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger