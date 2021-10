Classifica ATP Race, Jannik Sinner supera Hurkacz e Nadal! 8° nel ranking e può scavalcare Ruud!

Jannik Sinner vince lo scontro diretto con Casper Ruud, si qualifica per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna e, soprattutto, in un colpo solo piomba all’8° posto nella classifica ATP Race, compiendo un balzo in avanti gigantesco in vista delle Finals di Torino. Attenzione, non è finita qui: ora l’altoatesino, con una sola vittoria, potrebbe scavalcare anche lo scandinavo ed issarsi in settima piazza virtuale!

L’azzurro con il successo odierno accumula 180 punti in più nella Race rispetto alla classifica rilasciata lunedì 25 ottobre, ma scarta un torneo da 10 punti, per un guadagno netto di 170. La cosa più importante, però, è che Sinner scavalca sia il polacco Hubert Hurkacz che lo spagnolo Rafael Nadal, diventando l‘ultimo dei qualificati virtuali.

Jannik Sinner infatti oggi si issa all’ottavo posto e nessuno alle sue spalle può scavalcarlo: nella classifica rilasciata lunedì mattina Sinner era 10° dopo la vittoria del torneo di Anversa, a -110 punti dal polacco Hubert Hurkacz ed a -140 dallo spagnolo Rafael Nadal.

La corsa dell’azzurro però questa settimana potrebbe non essere ancora conclusa: dopo la vittoria odierna nello scontro diretto, infatti, domani in caso di approdo in finale, Jannik Sinner scavalcherebbe proprio il norvegese Casper Ruud e diventerebbe settimo.

CLASSIFICA ATP RACE AL 29 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 8370

2 Daniil Medvedev RUS 6470

3 Stefanos Tsitsipas GRE 5695

4 Alexander Zverev GER 5275

5 Andrey Rublev RUS 4210

6 Matteo Berrettini ITA 4090

————————————————————-

7 Casper Ruud NOR 3105

8 Jannik Sinner ITA 3015

9 Rafael Nadal ESP 2985

10 Hubert Hurkacz POL 2955

11 Cameron Norrie GBR 2875

12 Félix Auger-Aliassime CAN 2420

13 Aslan Karatsev RUS 2280

PROIEZIONE CLASSIFICA ATP RACE JANNIK SINNER

Race lunedì 25 ottobre: 2845, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 10.

Race col passaggio in semifinale: 3015, 8° posto.

Race col passaggio in finale: 3135, 7° posto (sorpasso su Ruud).

Race con la vittoria in finale: 3335, 7° posto.

