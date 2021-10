ATP Race, Jannik Sinner può diventare n.7 in classifica! Possibile sorpasso a Ruud se va in finale a Vienna!

Ieri sera, nell’ultimo quarto di finale del main draw dell’ATP 500 di Vienna, Jannik Sinner ha battuto il norvegese Casper Ruud, ed ora potrebbe addirittura andare a superarlo sia nel Ranking che nella Race: i due casi differiscono però per il risultato richiesto all’azzurro sul cemento indoor austriaco dell’Erste Bank Open.

Nella Race ATP Jannik Sinner è salto all’ottavo posto e nessuno alle sue spalle può scavalcarlo: dopo la vittoria nello scontro diretto, infatti, oggi, in caso di approdo in finale, l’azzurro scavalcherebbe proprio il norvegese Casper Ruud e diventerebbe settimo. Sinner è salito a quota 3015 ed andrebbe a 3135, Ruud è rimasto fermo a 3105.

Nel Ranking ATP Sinner oggi è balzato al 9° posto e con il prossimo successo potrà guadagnare altri 120 punti. Nessuno può superarlo, ma anche in questo caso potrà superare Ruud già a Vienna: il norvegese è stato fermato a 3615, Sinner è andato a 3395, vincendo la semifinale salirebbe a 3515, ma aggiudicandosi il torneo andrebbe a 3715.

CLASSIFICA ATP RACE AL 29 OTTOBRE 2021

7 Casper Ruud NOR 3105

8 Jannik Sinner ITA 3015

PROIEZIONE CLASSIFICA ATP RACE JANNIK SINNER

Race lunedì 25 ottobre: 2845, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 10.

Race col passaggio in semifinale: 3015, 8° posto.

Race col passaggio in finale: 3135, 7° posto (sorpasso su Ruud).

Race con la vittoria in finale: 3335, 7° posto.

RANKING ATP AL 29 OTTOBRE 2021

8 Casper Ruud NOR 3615

9 Jannik Sinner ITA 3395

POSIZIONE JANNIK SINNER NELLA CLASSIFICA ATP

Ranking lunedì 25 ottobre: 3260, 11° posto.

Punti da scartare lunedì 1 novembre: 45.

Ranking col passaggio in semifinale: 3395, 9° posto.

Ranking col passaggio in finale: 3515, 9° posto.

Ranking con la vittoria in finale: 3715, 8° posto (sorpasso su Ruud).

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger