LIVE Sinner-Ruud 7-5 6-1, ATP Vienna in DIRETTA: n.9 nel ranking ATP, n.8 nella Race! Orario semifinale con Tiafoe

23.38 La nostra DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Ruud e Sinner dei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti ed analisi su un momento storico del tennis italiano! Un caro saluto e buonanotte a tutti!

23.36 23 vincenti per Sinner e 19 gratuiti: davvero devastante l’azzurro, solidità da fondo e freddezza nei momenti decisivi. L’altoatesino ha annullato ben quattro palle break sulle cinque concesse.

23.34 I due si sono affrontati un paio di volte, entrambe nel 2019: Sinner ha prevalso sia ad Anversa che alle NextGen Atp Finals di Milano.

23.33 Sinner se la vedrà con Frances Tiafoe per guadagnarsi la seconda finale stagionale in un ATP 500 dopo quella ottenuta a Washington e vinta contro McDonald.

23.32 Un Sinner che si prende l’ottava posizione della race ai danni di Hurkacz e in questo momento sarebbe qualificato per le Atp Finals di Torino!

23.30 Quinto italiano nell’era Open ad entrare nei primi dieci del mondo dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini e Matteo Berrettini!

JANNIK SINNER ENTRA NELLA STORIA!!!!! L’AZZURRO BATTE 7-5 6-1 RUUD E SARA’ NUMERO NOVE DEL MONDO!!!

40-A RISPOSTA IN ALLUNGO DE-VA-STAN-TE!!!!!!! MATCH POINT SINNER!!!!

40-40 DRITTO IN CORSA STRETTISSIMO DI SINNER!! Riesce tutto al giocatore italiano!

40-30 ROVESCIONE LUNGOLINEA DI SINNER! Lascia fermo Ruud!

40-15 Buona prima per il norvegese.

30-15 Sulla riga il dritto di Sinner! Non molla neanche questo game l’azzurro!

30-0 Riga con il dritto e smash al salto giocato da Ruud!

15-0 Strappa con il dritto in avanzamento Sinner.

5-1. Non riesce a rispondere da lontano Ruud, Sinner annulla due palle break e tiene con la testa sott’acqua il suo avversario!

A-40 Va in doppia cifra di ace Sinner!

40-40 Esagera nell’angolazione del dritto Sinner.

A-40 Attacca da troppo lontano Ruud e Sinner passa con il rovescio!

40-40 GRANDE PRIMA ESTERNA!! Pugno di Sinner!

30-40 Di poco lungo il recupero di Ruud.

15-40 Altro errore di Sinner con il dritto: improvvisamente Ruud può recuperare uno dei due break.

15-30 Risposta sulla riga di Ruud sulla seconda di servizio di Sinner.

15-15 Per una volta Sinner non trova il campo con il rovescio.

15-0 Scappa in lunghezza la risposta di Ruud.

4-1. Annulla due palle break Ruud e quantomeno evita la stesa nel secondo set.

A-40 Prima robusta al centro e opportunità per l’1-4.

40-40 Trova la riga con il dritto anomalo Sinner, ma manca la chiusura.

30-40 Funziona l’asse servizio-dritto.

15-40 RISPOSTA VINCENTE D’INCONTRO DI SINNER!! Due palle break!!

15-30 Gioca un grande passante in allungo Sinner e Ruud non riesce ad organizzarsi sotto rete.

15-15 Stavolta accorcia il dritto Sinner e Ruud prontamente ne approfitta.

0-15 Erroraccio con il dritto lungolinea a campo spalancato per Ruud!

4-0. Un altro ace per Sinner! Dopo un piccolo calo di concentrazione, l’azzurro tiene anche questo turno di battuta!

A-40 Rimette le cose in chiaro Sinner spingendo alla grande dopo al servizio!

40-40 Risposta aggressiva di Ruud! Non riesce il controbalzo a Sinner.

40-30 Arriva con troppo impeto Sinner sulla palla corta e finisce per sbagliare.

40-15 Scoordinato sul rovescio in avanzamento Sinner.

40-0 Ottavo ace!! Tre palle per il 4-0.

30-0 Spinge Sinner dopo la risposta bloccata di Ruud! Gestisce ordinatamente questo scambio.

15-0 Comanda ancora lo scambio Sinner e chiude con lo smash!

3-0 DOPPIO BREAK SINNER! Doppio fallo che sa di resa per Ruud che perde la battuta per la terza volta consecutiva.

40-A Impressionante dritto scagliato dal centro del campo da parte di Sinner! Terza palla break!

40-40 Da sinistra serve nuovamente bene Ruud.

40-A Palla corta ancora deficitaria per Ruud e Sinner arriva come un treno. Ancora palla break.

40-40 Non controlla la risposta di dritto Sinner.

30-40 Il nastro rende la palla irraggiungibile per Ruud! Palla per il doppio break in favore di Sinner.

30-30 Ancora la prima dà il punto diretto al norvegese.

15-30 CHE RECUPERO DI SINNER DA LONTANO! Ruud a rete non riesce a controllare la volée.

15-15 Ace al centro provvidenziale per Ruud in un momento delicato.

0-15 Parte male Ruud con il rovescio in avanzamento.

2-0. Senza problemi Sinner tiene il servizio e conferma il break nel secondo set.

40-0 SETTIMO ACE PER SINNER!

30-0 Ancora alla grande con il servizio Sinner!

15-0 Un altro ace per Sinner da destra!

1-0 BREAK SINNER!! CHIUDE CON LO SMASH A RIMBALZO! L’azzurro mette subito la freccia nel secondo set!

15-40 CHE DRITTO HA TROVATO RUUD!! In corsa trova la riga esterna con il lungolinea! Livello spaziale!

0-40 MOSTRUOSO!!!! MOSTRUOSO SINNER!!! Un pressing asfissiante con il dritto, fino a sfondare un’infinita difesa di Ruud! Tre palle break!

0-30 CHE DRITTOOOOO!!!!!!! DEVASTANTE IN CROSS SINNER!!! VINCE IL BRACCIO DI FERRO!!!

0-15 Non riesce a chiudere con la palla corta Ruud.

INIZIO SECONDO SET

22.50 Cinque ace e 75% di punti vinti con la prima per Sinner che ottiene sempre di più dalla sua battuta. Da migliorare il rendimento con la seconda: solo 4 punti vinti su 12.

7-5 PRIMO SET SINNER!!! CON UNO SCAMBIO INCREDIBILE SINNER CHIUDE IL PRIMO PARZIALE! DRITTO IN AVANZAMENTO!

A-40 CHE ERRORE PER RUUD! Aveva risposto bene il norvegese che poi concede con l’inside-in.

40-40 PAZZESCO RUUD!! Risposta sulla riga istintiva, recupero da lontano sulla riga e infine drittone sulla riga!

40-30 Il dritto in lungolinea abbandona ancora Sinner.

40-15 Prima possente e drittone a chiudere!! DUE SET POINT SINNER!

30-15 ANCORA UN ACE DA DESTRA PER SINNER!

15-15 DRITTONE IN CORSA DI RUUD!! DEVASTANTE!! CHE LIVELLO!

15-0 PARTE CON L’ACE SINNER!!

6-5 BREAK SINNER!!!!!! Muove l’avversario con una violenza incredibile Sinner e chiude con il tracciante lungolinea! L’azzurro servirà per il primo set!

15-40 Rischia sulla seconda Ruud ed incappa nel doppio fallo! Due palle break fondamentali!

15-30 Guadagna campo con il dritto Ruud, ma sbaglia la chiusura malamente!

15-15 Rovescio lungolinea e dritto in contropiede! Grande coraggio per Ruud!

0-15 In ritardo Ruud nella ricerca laterale del dritto.

5-5. Bravo Sinner a gestire una buona risposta di Ruud: si arriva al fotofinish in questo primo set.

40-15 Sinner fa breccia nella strenua resistenza di Ruud, guadagnando campo e chiudendo con lo smash.

30-15 Si affida al servizio da destra Sinner!

15-15 Risposta carica nei pressi della riga e difesa sontuosa di Ruud in controbalzo dopo il dritto di Sinner!

15-0 Gestisce in maniera molto ordinata Sinner lo scambio dopo una buona prima.

4-5. Primo ace del match per Ruud che adesso sta ingranando le marce alte anche con il servizio.

40-0 Ottima prima esterna per il giocatore di Oslo.

30-0 Rallenta, addormenta lo scambio sulla diagonale di rovescio Ruud e si gira dalla parte del dritto per affondare in lungolinea!

15-0 Troppa fretta per Sinner nell’uscire dallo scambio con il rovescio dal centro del campo.

4-4. Molto bravo Sinner a gestire questo game da 15-30. C’è grande lotta in questo primo parziale.

40-30 Mette la prima Sinner anche da destra! Chiusura in avanzamento con il dritto.

30-30 PRIMA PREZIOSA IN QUESTO MOMENTO! Ossigeno per Sinner!

15-30 E’ UN MURO!!! E’ UN MURO RUUD! Tira su un pallonetto pazzesco il norvegese dai teloni, costringendo Sinner all’errore.

15-15 Non si piazza bene con i piedi Sinner per giocare il rovescio in avanzamento.

15-0 Esagera con il dritto Ruud in risposta.

3-4. Si salva con il controbalzo Ruud e Sinner sbaglia in larghezza con il rovescio. Il norvegese è entrato in partita dalla porta principale.

40-30 SPINGE RUUD! Tiene sulla diagonale di rovescio e carica il dritto in lungolinea!

30-30 Scappa in lunghezza il rovescio di Ruud! Si riapre questo game.

30-15 Varia bene in back Ruud, ma poi è scarico sul rovescio a seguire.

30-0 Prima esterna e dritto comodo in contropiede.

15-0 Comanda con il dritto Ruud, spostando Sinner.

3-3 CONTROBREAK RUUD! Primo break subito da Sinner nel torneo, il norvegese ha risposto alla grandissima.

40-A Buona risposta da parte di Ruud che approfitta di un colpo corto di Sinner per chiudere in lungolinea.

40-40 Prima al centro solida e ottimo attacco lungolinea!

30-40 Si difende Ruud da lontano offrendo palle cariche e non semplici da gestire: alla fine strappa Sinner con il rovescio. Altra palla del controbreak.

30-30 Colpisce il rovescio in maniera scomposta e disordinata Sinner.

30-15 Terzo ace per Sinner! Viaggia fortissimo con il servizio l’azzurro!

15-15 Corre in aiuto la prima esterna per rimediare.

0-15 Progressione con il dritto di Sinner, ma manca la chiusura che finisce lunga.

3-2. Accorcia Sinner con il dritto e Ruud affonda il colpo, rimanendo in scia nel primo parziale.

A-40 Serve ancora sul dritto di Sinner la seconda Ruud e il norvegese può rimanere a galla.

40-40 Sorpreso Sinner dalla profondità della seconda di servizio di Ruud.

30-40 Non colpisce bene con il rovescio Ruud e palla che finisce in corridoio: può ottenere il doppio break Sinner.

30-30 Trova grande profondità con il dritto Sinner, Ruud si trova a giocare ancora sbilanciato all’indietro.

30-15 Non ben eseguita la smorzata da Ruud: arriva prepotentemente Sinner e chiude con il dritto!

30-0 Non freddo Sinner sotto rete, Ruud lo passa con il lob e chiude con lo smash dopo il tweener dell’altoatesino.

15-0 Servizio profondo e dritto lungolinea nei pressi della riga: ottima asse per il norvegese.

3-1. Spolvera la riga con il dritto ad uscire Sinner! Conferma il break di vantaggio l’azzurro!

40-15 Ancora una volta Sinner trova un angolo acuto con il dritto e costringe Ruud a giocare con i piedi fuori dal campo.

30-15 Si apre il campo con il dritto stretto e chiude con il lungolinea Sinner!

15-15 Fuori giri con il dritto Ruud che tentava di uscire da una situazione non semplice.

0-15 Parte con un brutto errore di dritto questo game di servizio per Sinner.

2-1. Reattivo Ruud a chiudere con il rovescio dopo una bella prima esterna. Si sblocca il numero otto del mondo.

40-0 Seconda molto carica e lavorata bene da Ruud, Sinner non riesce ad appoggiarsi.

30-0 Ancora bravo Ruud con il colpo dopo al servizio.

15-0 Si ferma sul nastro il rovescio di Sinner quando stava provando ad accelerare.

2-0 Sinner. 42o turno di servizio tenuto consecutivamente da Sinner che annulla una palla break e chiude il game con il secondo ace.

A-40 Dritto perfetto in uscita dal servizio e smash preciso.

40-40 Splendido inside-out di Sinner che si apre il campo e chiude in lungoriga!

30-40 Risposta rapida e profonda di Ruud che poi affonda il colpo con il lungolinea: immediata la chance di controbreak.

30-30 Non spinge a sufficienza Sinner con il dritto e Ruud prende l’iniziativa con il drittone.

30-15 NOOOO!! CHE SMASH SBAGLIA SINNER! Spreca un grande lungolinea di dritto l’altoatesino.

30-0 Arriva anche il primo ace per l’azzurro!

15-0 Trova un angolo acuto e preciso Sinner con la prima di servizio.

1-0 BREAK SINNER!! Si allarga in corridoio il dritto del norvegese, partenza super per l’azzurro!

30-40 Molto bene Ruud con il dritto in uscita dal servizio, poi chiusura facile con il contropiede.

15-40 Rallenta Ruud con il rovescio, ma Sinner non si fa pregare e continua a spingere! Due palle break!

15-30 Si gira sul dritto Ruud per andare lungolinea, ma colpisce con il peso del corpo all’indietro.

15-15 Manovra il gioco Ruud, ma è costretto a piegarsi alle bordate di dritto di Sinner!

15-0 Se ne va per millimetri la risposta di rovescio di Sinner.

SI PARTE!! COMINCIA IL BIG MATCH! AL SERVIZIO CASPER RUUD!

INIZIO PRIMO SET

21.50 Sinner che può dare continuità alle sei vittorie consecutive ottenute tra Anversa e Vienna, battendo il primo top 10 in questo ciclo di match.

21.48 Nello spicchio basso del tabellone è già definita la semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev che rispettivamente hanno battuto in tre set Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime. Si deve decidere solo chi affronterà Frances Tiafoe nella parte alta.

21.46 Carlos Bernardes è il giudice di sedia dell’incontro: arbitro di grande spessore per una sfida dal valore altissimo per entrambi i giocatori.

21.45 BOATO DEL PUBBLICO ALL’INGRESSO IN CAMPO DI JANNIK SINNER! Atmosfera vibrante a Vienna per questo ultimo quarto di finale di giornata!

21.44 Casper Ruud che occupa attualmente la settima posizione della race. Il norvegese è a 3105 punti e in caso di sconfitta vedrebbe avvicinarsi Sinner a meno novanta lunghezze.

21.42 Un successo permetterebbe a Sinner di salire in ottava posizione nella race per Torino davanti a Hubert Hurkacz, andando ad occupare, almeno per questa settimana, l’ultimo posto utile per la qualificazione alle Atp Finals.

21.40 Partita importantissima soprattutto per Sinner: l’azzurro con un successo scalzerebbe la decima posizione di Dominic Thiem, issandosi tra i primi dieci giocatori del mondo. Sarebbe il secondo azzurro in contemporanea con Matteo Berrettini ad occupare la top 10.

21.38 E’ un Ruud completamente diverso da quello del 2020: il figlio d’arte si è notevolmente migliorato su questi campi, tanto da vincere il primo titolo sul veloce a San Diego qualche settimana fa.

21.36 I due si sono già sfidati proprio qui a Vienna lo scorso anno: Sinner la spuntò con il punteggio di 7-6 6-3, annullando una palla set al norvegese nel primo parziale.

21.34 Finisce in modo incredibile il match tra Frances Tiafoe e Diego Schwartzman. Lo statunitense era avanti 5-1 ed è stato costretto ad annullare un set point per chiudere poi il parziale al tiebreak con notevoli difficoltà. L’americano sfiderà proprio uno tra Sinner e Ruud che scenderanno in campo a breve.

20.20 Frances Tiafoe si è aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-4. Al termine di questo incontro scenderanno in campo Sinner e Ruud sul Centrale di Vienna.

19.36 Inizia ora il match tra Tiafoe e Schwartzman.

19.20 A questo punto non vedremo Jannik Sinner in campo prima delle ore 21.00, ma è probabile che si vada anche ben oltre.

19.18 Tra pochi minuti inizierà il quarto di finale tra lo statunitense Frances Tiafoe e l’argentino Diego Schwartzman. Al termine di questo confronto toccherà a Jannik Sinner contro il norvegese Casper Ruud.

19.16 Il tedesco Alexander Zverev ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 e si è così qualificato per la semifinale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

18.25 Chiaramente il match di Jannik Sinner slitta ulteriormente. Al momento appare ben difficile vederlo in campo prima delle ore 21.00, visto che dopo il match tra Auger-Aliassime e Zvere si dovrà giocare il quarto di finale tra Tiafoe e Schwartzman.

18.23 Felix Auger-Aliassime ha pareggiato i conti con Alexander Zverev. Il canadese si è imposto per 6-3 nel secondo set e ora la situazione è di 1-1. Sarà decisivo il terzo set.

17.51 Alexander Zverev ha vinto il primo set contro Felix Auger-Aliassime. Il tedesco si è imposto col punteggio di 6-4.

17.10 Inizia ora il quarto di finale tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Alexander Zverev.

16.54 Appare altamente improbabile che Jannik Sinner possa giocare prima delle ore 20.00. Si andrà verosimilmente ben più in là nel corso della serata. Vi terremo chiaramente aggiornati con gli sviluppi dei prossimi match sul Campo Centrale di Vienna.

16.52 Alcaraz e Berrettini sono andati per le lunghe, quindi il match di Jannik Sinner contro Casper Ruud rischia di finire nella tarda serata. Adesso si dovranno disputare altri due quarti di finale prima della sfida dell’azzurro: il canadese Felix Auger-Aliassime contro il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Frances Tiafoe contro l’argentino Diego Schwartzman.

16.50 Si è concluso proprio in questo istante il primo quarto di finale a Vienna. Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto il nostro Matteo Berrettini dopo 2 ore e 40 minuti di autentica battaglia. Il giovane talento iberico si è imposto col punteggio di 6-1, 6-7(2), 7-6(5) e si è qualificato per le semifinali.

COSA DEVE FARE SINNER PER SUPERARE HURKACZ E RUUD GIA’ A VIENNA NELLA RACE

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ALCARAZ

La situazione della race – Cosa c’è in palio in Sinner-Ruud?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, valido per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Confronto dall’importanza capitale per entrambi in ottica Atp Finals.

Per Sinner è un incontro importantissimo nel complesso della stagione 2021. L’altoatesino, con una vittoria, in un colpo solo si porterebbe nella top 10 del ranking mondiale scalzando Dominic Thiem e scavalcherebbe Hubert Hurkacz nella race per Torino, portandosi in ottava posizione a soli 90 punti dallo stesso Ruud, facendo quindi un passo importante verso il ballo di fine anno. L’azzurro può dare continuità alle 11 vittorie nelle ultime 12 partite giocate tra Sofia, Indian Wells, Anversa e Vienna.

Di fronte c’è un grande lottatore come Ruud. Il norvegese è cresciuto notevolmente sulle superfici veloci in questa stagione, aggiudicandosi il primo titolo a San Diego e facendo ottimi piazzamenti nei Masters 1000 americani. Il numero otto del mondo ha fatto fatica nei primi due turni, ma è stato bravissimo a gestire in maniera impeccabile i momenti decisivi nei match contro Lloyd Harris e Lorenzo Sonego.

Un solo confronto ufficiale fra i due giocatori a livello Atp, proprio nella scorsa stagione a Vienna: Sinner prevalse 7-6 6-3, ma era un Ruud diverso su questi campi e il precedente dà un riferimento relativo riguardo a quelli che saranno i valori in campo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Ruud, match di quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Chi vince in semifinale affronta il vincente dell’incontro tra Schwartzman e Tiafoe. La partita è programmata come quarta a partire dalle 14.00 sul Campo Centrale, la seconda dalle 17.30 dopo Tiafoe-Schwartzman. Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente riguardo all’orario d’inizio del match dell’azzurro, che in ogni caso scenderà in campo in serata. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger