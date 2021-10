Nicola Bartolini ricorderà per sempre sabato 23 ottobre 2021, il giorno in cui si è laureato Campione del Mondo al corpo libero. Il ginnasta italiano si è letteralmente superato a Kitakyushu (Giappone), sfoderando un esercizio davvero encomiabile al quadrato e mettendosi al collo una leggendaria medaglia d’oro, che al Bel Paese mancava in ambito maschile addirittura da 24 anni (Yuri Chechi nel 1997 agli anelli). Il sardo ha fatto la differenza con la sua proverbiale pulizia di esecuzione, venendo premiato con un complessivo 14.800 (6.2 il D Score).

La differenza tra il sardo e tutti i suoi avversari è maturata proprio su questo aspetto: il suo esercizio è da manuale della Polvere di Magnesio per la pulizia delle linee, la precisione su tutti gli arrivi, le sbavature contenute ai minimi termini. Due avvitamenti e mezzo in avanti, doppio carpio con mezzo giro, Tsukahara avvitato. Uno e mezzo-due avvitamenti, due e mezzo-uno avanti. Chiusura con un super triplo avvitamento.

Oggi l’azzurro è stato encomiabile e ha messo in fila tutti gli avversari: il giapponese Kazuki Minami (14.766, partiva da 6.5), il sorprendente finlandese Emil Soravuo (14.700, 6.0), il sudcoreano Ryu Sunghyun (14.600) si sono dovuti inchinare. Di seguito il VIDEO dell’esercizio di Nicola Bartolini, Campione del Mondo al corpo libero.

Nicola Bartolini is your 2021 Floor Champion!!!! As @OllyHogben said ” The Michel Angelo” of the floor exercise! pic.twitter.com/dnr0MtyKda

